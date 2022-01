MARKANT: Reidar Nilsen beskrives som en tydelig leder i de årene han var sjef for Fiskarlaget. Her fra organisasjonens landsmøte i 2009.

Tidligere Fiskarlagsleder Reidar Nilsen (74) forliste: − Det blir et stort savn

I 12 år var Reidar Nilsen (74) leder for Norges Fiskarlag. Han er antatt omkommet etter et havari med en sjark søndag. Sønnen Remi Andre (43) er funnet død.

Politiet bekrefter i en pressemelding at det var Reidar og Remi Andre Nilsen som var om bord i sjarken som søndag gikk ned utenfor Gamvik i Finnmark. De opplyser at det var sønnen som søndag ble funnet død, mens faren fremdeles er savnet, og antatt omkommet.

Fra 2001 til 2013 var savnede Reidar Nilsen leder for Norges Fiskarlag. Nåværende leder Kåre Heggebø minnes en leder som var godt likt.

– Han var en markant og karismatisk leder av Fiskarlaget i 12 år. Også etter at han gikk av, var han en klar røst for fiskerne og kyst-Norge frem til sin siste dag, sier Heggebø til VG.

– Også hadde han en måte å være på med en lett tone, som gjorde at han kom veldig godt kom på talefot med de aller, aller fleste. Han var veldig godt likt og respektert, både mens han var formann og i ettertid. Det er veldig trist, og det blir et stort savn, fortsetter Heggebø.

Både far og sønn Nilsen hørte hjemme i Hasvik, og skal søndag ha vært ute på krabbefiske.

KYSTSAMFUNN: Hasvik er et lite samfunn sør på Sørøya i Finnmark.

Fiskarlagslederen uttrykker sin medfølelse for de avdødes familie.

– Det at de i tillegg var to fra familien, gjør jo at de blir enda hardere rammet. Det blir nok mer enn dobbelt opp, for å si det sånn.

Det var søndag at en sjark havarerte i Gamvik i Finnmark, og det ble samme dag kjent at de to involverte var far og sønn. Mandag søkes det fremdeles i og ved sjøen:

– Vi har bistand av Sea King redningshelikopter som søker fra luften i et større område for å identifisere objekter og steder som krever nærmere gjennomsøking, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i pressemeldingen fra politiet.

– Det gjøres en enorm innsats i håp om å finne den savnede fiskeren, forsikrer Hansen.

Utnevnt til æresmedlem i 2015

Reidar Nilsen ble i 2015 utnevnt til det 50. æresmedlemmet av Norges Fiskarlag.

– Reidar har alltid vært et samfunnsengasjert menneske og har aldri vært redd for å si sin mening. Ingen skal være i tvil om hva Reidar mener. Det betyr imidlertid ikke at han ikke aksepterer andre meninger, sa daværende leder Kjell Ingebrigtsen om sin forgjenger den gang.

– Med sitt omgjengelige vesen og raushet vekker han stor tillit, både i fiskernes organisasjoner og i det politiske liv, fortsatte han.

Ifølge Fiskarlaget utdannet Nilsen seg til styrmann ved Tromsø Sjømannsskole i 1967. Mellom 1962 og 1970, jobbet han med utenriksfart, før han i 1970 bestemte seg for å bli fisker.

I store deler av yrkeslivet drev han med reketråling på kysten, i Barentshavet og «langt oppe ved iskanten», heter det i pressemeldingen fra Fiskarlaget fra da han ble utnevnt til æresmeldem.

I 2017 var Reidar Nilsen også å se på skjermen i en episode av TV 2-programmet «Gutta på tur».

– Går kaldt nedover ryggen

– Det er en forferdelig tragedie. Dette er sånt som vi jobber med daglig for at ikke skal skje. Men det skjer. Da er det så tragisk at man nesten ikke finner ord, sier Tommy Pettersen, som er leder i lokallaget for Vest-Finnmark i Norges kystfiskarlag.

Organisasjonen er separat fra Fiskarlaget, som Nilsen var leder for i mange år. Pettersen sier han likevel har vært i kontakt med Nilsen i sammenheng med det organisatoriske arbeidet.

– Hver gang slike ulykker skjer, går det kaldt nedover ryggen. Så må vi jobbe videre med enda mer fokus på sikkerhet, mener Pettersen.

Han forteller at han selv har vært med båt i området rundt Gamvik, og beskriver det som et krevende område.

– Det er veldig strømhardt, langgrunt, og mange skjær. Når vinden kommer fra nord, slik den gjorde på søndag, blir man blåst inn mot land. Hadde vinden kommet andre veien, ville det heller ikke vært like mye bølger og sjø der, forklarer Pettersen.

Han sier det gjør sterkt inntrykk på de som driver med fiske i området å miste en kollega på denne måten.

– Det er risikofylt arbeid. Og det er klart det gjør inntrykk å miste en kollega, sier Pettersen, som ønsker å kondolere til de avdødes familie.