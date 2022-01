BARNEHAGELÆRER: Irene Edin (34) fra Sandefjord har ni år bak seg som ansatt i to barnehager. Nå er hun lei av særreglene for karantene som hun og kollegene er utsatt for. Hun opplever at myndighetene ikke kommer dem i møte.

Slår alarm i brev til regjeringen: Lærerne frykter karantene-maraton

Lærere og barnehagelærere advarer regjeringen mot at de kan bli sittende i ukevis i fritidskarantene. Noen går glipp av tredje vaksine i karantene.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har ikke fått tatt den tredje vaksinen ennå. Jeg sitter i fritidskarantene, kombinert med unntak fra karantene i arbeidstiden. Da får jeg ikke lov til å ta den tredje vaksinen, sier Irene Edin (34).

Hun er barnehagelærer i en barnehage i Sandefjord, og har ni års erfaring fra yrket. Irene jobber på en småbarnsavdeling. Hun håper inderlig regjeringen går bort fra unntaket fra karantene i arbeidstiden når de presenterer nye corona-nyheter i kveld.

– Jeg synes ærlig talt ikke vi som har stått på i snart to år i noen av de mest smitteutsatte jobbene, har fått noe gehør for våre krav. Hadde regjeringen tatt på alvor vårt ønske om å bli prioritert i vaksinekøen tidligere til dose 1 og dose 2, kunne flere ansatte i barnehage ha rukket tredje dose. Den beslutningen kom altfor sent, sier Edin til VG.

I karantene nummer to

I sin egen jobb har hun små barn på fanget. Det er trøst, nærhet og bleieskift flere ganger daglig. Munnbind er uaktuelt. Smittefaren er grenseløs. Hun er nå i karantene for andre gang - fordi nærkontakter er smittet.

– Nærheten til barna er helt nødvendig men likevel skummel med tanke på smitte, sier Edin.

Hun mener myndighetene må ta ansvar for noen dagers nedstenging av barnehager der ansatte blir smittet eller må i karantene.

– Jeg hører om utrolig mange kolleger som er utkjørte og sykmeldte. Flere sier de ikke orker mer. Jeg tror ikke myndighetene forstår hvilken virkelighet vi står i, sier Irene Edin til VG.

Bekymringsbrev

Bekymringen for at lærere og barnehagelærere havner i en ny karantene-maraton utover vinteren, er sendt som et brev til både helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fra Utdanningsforbundet denne uken.

Bakgrunnen er at ansatte i skoler og barnehager fra 1. januar ble omfattet av egne karantenebestemmelser dersom de har vært nærkontakter med en coronasmittet.

Det er som kjent gjort unntak for smittekarantene for de skole- og barnehageansatte i arbeidstiden, hvis de tester negativt døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Men i fritiden består karanteneplikten.

LEDER: Steffen Handal i Utdanningsforbundet stiller seg bak formuleringene fra seksjonsleder Ruth-Line Meyer Walle-Hansen i brevet til regjeringen.

Utdanningsforbundet minner om at ansatte i skoler og barnehager arbeider i et miljø der de for tiden eksponeres for «ekstrem grad av smitte». De risikerer mer enn andre å komme i ny karantene.

– Dette kan pågå i uker og måneder, noe som vil være en stor belastning. Ordningen er inngripende, den båndlegger alminnelig frihet og muligheten til å disponere sitt privatliv etter egne, legitime behov, skriver seksjonsleder Ruth-Line Meyer Walle-Hansen i juridisk avdeling i Utdanningsforbundet.

Sen tredje-vaksine

Utdanningsforbundet er også bekymret for at noen lærere får satt gjenoppfriskings-dosen veldig sent.

– Mange ansatte i skoler og barnehager vil kunne få problemer med å få tatt sin tredje dose, fordi de til stadighet har en ny nærkontakt og blir da pålagt en ny fritidskarantene, skriver Walle-Jensen i brevet.

Hun spør om at de innførte karantenereglene for ansatte i skoler og barnehager er forholdsmessige tiltak. Seksjonslederen advarer også mot at tiltakene går ut over retten til et forsvarlig arbeidsmiljø.

– Dette utfordres av den pågående situasjonen, skriver hun på vegne av forbundet, som er landets største organisasjon for lærere og barnehagelærere.

Karantene i 45 dager

Walle-Jensen minner om at myndighetene har et særlig ansvar for å legge til rette for at de ansattes rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet kan etterleves.

Frykten for fremtidige etterfølgende karantener for lærerne kommer etter snart to år med pandemi-preget skole. Flere lærere har allerede sittet ukevis i karantene. Mange opplever at priroteringen av yrkesgruppene i skoler og barnehager i vaksinekøen har kommet for sent.

LÆRER: Gunhild Nohre-Walldén er lærer på Mortensrud skole i Oslo.

Oslo-lærer Gunhild Nohre-Walldén forteller til Utdanningsforbundets nettavis Utdanningsnytt at hun satt til sammen halvannen måned i karantene i fjor.

– Da juleferien kom, var jeg akkurat ferdig med min siste karantene i 2021. Da hadde jeg vært i karantene i 45 dager, det vil si 12 prosent av fjoråret. Og mange lærere har sittet i enda flere karantener enn meg. En lærer jeg kjenner satt 62 dager i karantene mellom høstferien i 2020 og påsken i fjor, sier Gunhild Nohre-Walldén.

Vaksine-forskyvning

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet, forklarer hvorfor skole- og barnehageansatte blir såpass sent fullvaksinert:

– Denne regjeringen har prioritert at barnehage- og skoleansatte skal vaksineres tidligere. Men når den forrige regjeringen ikke gikk inn for en slik prioritet i vaksinekøen, så sier det seg selv at oppfriskingsdosen settes senere på mange i disse yrkesgruppene fordi det skal være et gitt tidsintervall mellom andre- og tredje dose, sier Hølleland.

STATSSEKRETÆR: Halvard Hølleland (Ap) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet og Tonje Brennas høyre hånd.

Han legger til at det nå er rundt 65 prosent av de ansatte i skole og barnehager som har fått oppfriskingsdosen.

– Da gjenstår det fortsatt 35 prosent ?

– Ja, men det går så fort fremover at jeg ikke ser at det blir en kritisk situasjon med lange og hyppige karantener til våren, slik jeg forstår at Utdanningsforbundet er redd for. Det er per nå heller ikke kjent hvilke retningslinjer om karantene som vil gjelde utover vinteren og våren, svarer Ap-toppen i Kunnskapsdepartementet.

– Barnehagelærer Irene Edin forteller om slitne ansatte som opplever at de ikke blir hørt – og at politisk ledelse ikke forstår virkeligheten deres?

– Det må vi ta på alvor. Regjeringen har sittet i tre måneder. Vi prioriterer barnehager og skoler i regjeringsplattformen. Vi øker de statlige overføringene til skoler og barnehager i statsbudsjettet for 2022. Men vi skjønner at mange har det tøft i disse jobbene under en pandemi. Og vi forstår godt at ansatte som Irene Edin er misfornøyd med at hun ennå ikke har fått tatt oppfriskingsdosen, svarer Hølleland.