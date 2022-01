JUSTERER TILTAK: Torsdag har helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre kalt inn til pressekonferanse.

Omikron-tiltak: Dette blir regjeringens dilemma

Hvis regjeringen åpner helt opp nå, kan mange havne på sykehus. Men hvis de holder helt igjen, utsetter de bare problemet, ifølge FHIs utregninger.

– Jo kraftigere tiltakene fungerer, jo færre blir smittet gjennom denne bølgen. Det betyr at når man skrur opp kontaktraten igjen, er det veldig mange igjen som kan bli smittet – og dermed er det igjen potensial for en stor bølge, sier seniorforsker Jørgen Midtbø i FHI.

Vi står foran en stor omikron-smittebølge. Det konkluderer FHIs risikovurdering med. De mener den kan påvirkes med tiltak i samfunnet, men at den ikke er mulig å stoppe.

I kalkulatoren lenger ned i saken kan du selv sjekke hvordan ulike ting påvirker hvor stor bølgen vil bli.

Men det store spørsmålet er hvor mye regjeringen bør prøve å påvirke bølgen med tiltak nå. For hvis de nå holder for mye igjen, vil det ikke nødvendigvis hjelpe, ifølge tallene:

– Dette illustrerer på en måte utfordringen her - gitt at vi nå har inngripende tiltak. Vi prøver bare å belyse hvordan man kan tenke på en gjenåpning. De fleste har fått vaksine, og det gjør at måten man kan bygge vesentlig økt immunitet ​i befolkningen på, ​på kort sikt, er at folk smittes. Hvis samfunnet stenges helt ned, smitter man ikke hverandre, sier Midtbø.

Om regjeringen velger å holde igjen litt, mye eller ikke i det hele tatt viser utregningene uansett at mange kommer til å smittes. Ifølge modellene kan det være halvannen til tre millioner mennesker i Norge som blir smittet innen mars.

Og selv om de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, er det fortsatt en risiko for at helsetjenestene overbelastet hvis for mange av dem blir smittet på en gang.

Så mange kan bli innlagt – sjekk kalkulatoren

Da FHI publiserte utregninger av hvor alvorlig omikron-bølgen kunne bli før jul, var det et enormt spenn: Resultatene viste alt fra en topp mot 5000 innlagte samtidig allerede i slutten av januar, til omtrent 130 innlagte på samme tid, og en lavere topp i mai.

Men da hadde ikke FHI tatt utgangspunkt i at omikron fører til mindre alvorlig sykdom. Nå har de gjort det, og det har mye å si:

– Nå har vi oppdatert dette, og antar at det er 50 eller 70 prosent redusert innleggelsesrisiko – det har helt klart kjempestore utslag, sier Midtbø.

Det kan uansett bli en tøff situasjon for sykehusene: Selv hvis du klikker på «ingen gjenåpning» i kalkulatoren, kan du se at det ifølge utregningene kan bli en topp på 793 innlagte samtidig.

Det er mer enn rekorden hittil i pandemien, som er på 383 samtidig inneliggende pasienter.

Men hvis omikron ikke ga mindre alvorlig sykdom, ville det altså være høyere. Midtbø sier FHI ikke var komfortable med å legge inn lavere risiko for alvorlig sykdom da de begynte å regne på omikron-bølgen tidlig i desember. Det til tross for signalene fra blant annet Sør-Afrika om at færre ble alvorlig syke.

– Hvorfor var dere ikke komfortable med å legge inn det sist?

– Det var en helhetsvurdering hvor vi måtte ta et valg, selvfølgelig på et litt tidligere tidspunkt enn rapporten ble publisert. Det er tilkommet mye mer data internasjonalt, og alt peker i denne retningen, også data fra Norge, sier Midtbø.

Ifølge FHIs siste ukesrapport, tyder foreløpige norske data på at risikoen for sykehusinnleggelse med covid-19 som hovedårsak med omikronvarianten er 69 prosent lavere, sammenlignet med infeksjon med deltavarianten.

Info Dette er de store endringene i modellene Da FHI regnet på omikron-bølgen i desember, antok de at risikoen for innleggelse var den samme som ved delta-infeksjon. De la samtidig inn en detalj i simuleringen som indirekte sa noe om hvordan mildere sykdom kunne påvirke bølgen, ved å anta en sterkere vaksineeffekt mot alvorlig sykdom. Nå har FHI i stedet forutsatt enten 50 eller 70 prosent lavere risiko for innleggelse. Når det gjelder risiko for å trenge respiratorbehandling hvis du først blir innlagt med omikron, har FHI gjort en enklere utregning der de halverer antallet som trenger respirator. De viser bare frem resultater for dette for hovedscenarioene, ikke med de andre kombinasjonene av parametere som kan påvirke modellen. VG har derfor selv lagt inn denne halveringen for de andre kombinasjonene. Forrige gang regnet FHI på at de kontaktreduserende tiltakene hadde enten 20, 40 eller 60 prosent effekt. Nå er det snevret inn til 30, 40 eller 50. Da FHI tidlig var mer usikre på hvor raskt omikron spredte seg, tok de utgangspunkt i en doblingstid på i verste fall 2,4 dager, eller i beste fall 4 dager. Nå har de mer data. I de nye utregningene tar de utgangspunkt i at smitten dobler seg på 2,9 dager, i en situasjon uten kontaktreduserende tiltak i samfunnet. Flere er nå booster-vaksinert enn da FHI sist regnet på omikron-bølgen. I alle scenarioer legger de til grunn at booster rulles ut til alle over 18 år, så fort det har gått 20 uker siden de fikk dose 2. Og at 76 til 89 prosent av dem antas å takke ja til oppfriskningsdosen, basert på en spørreundersøkelse. Vis mer

Dette kan avgjøre

De fleste i befolkningen godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Det gjør at man må begrunne tiltakene annerledes fremover, ifølge FHI. Nå mener de det handler det om å balansere mellom to ting:

Å la smitten spre seg slik at tiltak unngås, og stadig flere med lav risiko blir smittet nå i stedet for senere - og at de dermed får økt robusthet mot alvorlig sykdom.

Å bremse bølgen med minst mulig inngripende tiltak slik at den den samtidige sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenesten og samfunnet ikke blir for stor.

VG omtalte nylig at intensivavdelingene i Norge skal kunne behandle 647 pasienter i en krise - men det finnes også planer om å trappe opp enda mer. Nå kan det bli helt sentralt hvor mange innleggelser regjeringen mener sykehusene må kunne håndtere.

For selv i scenarioene med de beste utfallene for helsetjenesten, der regjeringen lar smitten spre seg ved å åpne litt opp, kan det bli opp mot 2700 innlagte med covid-19 som hovedårsak på en gang. Mellom 400 og 1000 personer kan fortsatt trenge respiratorbehandling samtidig.

Personer som er innlagt på sykehus på grunn av andre ting, men som også smittes med corona og derfor trenger et arbeidskrevende smittevernregime, ville kommet i tillegg.

– Det vil kreve svært sterke kontaktreduserende tiltak å slå ned denne vinterbølgen. Bølgen kan vokse igjen så snart tiltakene fjernes. Håndteringen gjennom vinterbølgen dreier seg derfor om å bremse epidemien - med minst mulig inngripende tiltak - sånn at den samtidige sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenesten og samfunnet ikke blir utålelig, skriver FHI i risikorapporten.