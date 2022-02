TRIVES I BARNEHAGEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på huk under sitt første barnehagebesøk som kunnskapsminister. Det skjedde i den samiske barnehagen Cizáš sámi mánáidgárdi i Oslo i fhor høst.

Tre av ti barnehager mangler barnehagelærere

Ny kartlegging viser at tre av ti barnehager ikke oppfyller pedagognormen. De har for mange barn per barnehagelærer.

Av Frank Ertesvåg

– Det betyr bare at vi må intensivere arbeidet for å få opp andelen pedagoger i barnehagene. Kommuneøkonomien er styrket i årets statsbudsjett, men vi må gjøre mer for å nærme oss en oppfylling av normen, sier Tonje Brenna (Ap), som er regjeringens barnehageminister, til VG.

Nesten 270.000 barn går i norske barnehager. Årene i barnehage, gjerne fra barna er 1 til de er 5 år, er svært betydningsfulle, understreker Brenna.

– Barnehagen er den delen av utdanningsløpet som betyr mest for barn og unges utvikling. Da er det et paradoks at det er i barnehagen kompetansenivået er lavest. Regjeringen vil at barna skal møte flere ansatte med riktig kompetanse og heve kvaliteten på barnehagetilbudet, sier hun.

Info Pedagognormen Pedagognormen stiller krav til maks antall barn per barnehagelærer.

Den sier at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. (Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer

Under pandemien har mange barnehager tidvis hatt mer enn nok med å sikre barna opphold i barnehagene. Flere melder om at også i vinter har høyt sykefravær ført til at pedagogisk arbeid og oppfølging av barna har måttet vike.

Tonje Brenna mener uansett at den forrige regjeringens strategi for å øke kvaliteten og tallet på pedagoger i barnehagene, ikke har vært offensiv nok.

Ny strategi

Hun varsler at regjeringen vil legge vekk den forrige regjeringens barnehagestrategi og utvikle en ny og mer ambisiøs strategi.

Fredag møter kunnskapsministeren et nyopprettet Nasjonalt barnehageforum med medlemmer fra sentrale aktører i barnehagesektoren. Sammen skal de diskutere hvordan kvaliteten i barnehagene kan utvikles frem mot 2030. En ny strategi skal være klar til høsten.

FARVEL TIL MELBY-METODEN: Tonje Brenna (Ap) overtok ansvaret som barnehagestatsråd fra Guri Melby (V) for fire måneder siden. Nå varsler hun en mer ambisiøs barnehagepolitikk enn fra forgjengeren.

– Det har vært flere kampanjer opp gjennom årene for å rekruttere flere barnehagelærere og flere menn til yrket. Hvorfor er dere ikke i mål?

– Noen kommuner, noen barnehager lykkes faktisk ganske godt. Men vi trenger at flere, ikke minst flere menn ser hvor spennende og betydningsfullt det er å å jobbe med barn, sier Brenna.

– Noen mener at lønnen ikke strekker til for å betale bokostnader i for eksempel Oslo. Hva betyr lønn?

– Lønn er viktig i alle yrker, også dette. Det er absolutt et stort ansvar forbundet med å jobbe i barnehage, derfor er jeg også opptatt av å gjøre arbeidsdagen bedre. Vi vil stille tydelige krav om stedlig leder, forbedring av bemanningsnormen og vikarbruk. I tillegg må vi se på hvilke oppgaver som tar ansatte bort fra barna, såkalte tidstyver, sier Brenna til VG.

En av fem: Ikke nok bemanning

Utdanningsdirektoratet publiserer torsdag også resultatene fra Foreldreundersøkelsen i barnehagene fra 2021.

Den viser at foreldrene i stor grad er fornøyde (93 prosent), og at coronasituasjonen ikke ser ut til å påvirke tilfredsheten.

Foreldrene er fornøyde med barnets trygghet og trivsel i barnehagen.

En av ti foreldre er misfornøyde med mattilbudet, mens 16 prosent er misfornøyd med bemanningstettheten (på nivå med 2019).

– På vei ut av en pandemi som for alvor har vist hvor viktig barnehager er for at samfunnet kan gå rundt, må vi ta grep og sørge for at det både er godt for barn å gå i barnehagen, og at barnehagene våre er gode arbeidsplasser, understreker kunnskapsminister Brenna.