ADVARER: Politiførstebetjent Renate Ytterdal jobber med forebygging i Kripos.

Kripos ber unge tenke seg om: Kan gjøre seg skyldig i alvorlige lovbrudd

BRYN (VG) Uvettig deling av andres nakenbilder og ugreie interaksjoner på internett kan få store konsekvenser for ungdommer, advarer politiførstebetjent Renate Ytterdal i Kripos.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi kan risikere at unge gjør seg skyldig i veldig alvorlige lovbrudd som voldtekt til samleie av et barn mens de samtidig tenker de sitter på gutterommet og gjør rampestreker.

Det sier politiførstebetjent Renate Ytterdal i Kripos. Hun jobber med forebygging, og forteller at den juridiske likestillingen av fysiske overgrep og nettovergrep kan komme overraskende for ungdom.







Risikoen kommer fordi domstolene i utgangspunktet skal behandle overgrep som begås på nett på lik linje med fysiske overgrep.

Les også Sendte 2000 flere nett­overgreps­saker til politiet i fjor: – Stor økning BRYN (VG) Kripos sendte 500 saker til politi­distriktene i 2020. Året etter sendte de 2000 flere.

Ytterdal forteller at dersom en person får tak i et nakenbilde av noen man snakker med på nett, og deretter truer med å publisere bildet om ikke offeret utfører seksuelle handlinger som etter loven svarer til seksuell omgang, kan det være en voldtekt etter samme paragraf som en overfallsvoldtekt.

– Det kan kanskje oppleves lite alvorlig, at man ikke forstår at det er en voldtekt. Dette er kanskje ungdom som aldri ville begått en overfallsvoldtekt, som aldri tenker seg selv som en voldtektsmann, men som gjør seg skyldig i det likevel, sier politiførstebetjenten.

Har du en historie å dele? Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4746810303.

KRIPOS: Politiførstebetjent Renate Ytterdal.

Ble dømt til fengsel

I 2021 sto en gutt i midten av tenårene i retten, tiltalt for seksualforbrytelser og trusler mot til sammen åtte mindreårige jenter.

Han var også tiltalt for å ha skaffet seg, hatt, og delt bilder som viste seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserte barn. Med barn menes alle under 18 år.

Gutten var litt over 15 år da det første lovbruddet fant sted, og det siste skjedde litt over et år senere. Jentene var mellom 13 og 15 år gamle.

I dommen fra tingretten står det at gutten brukte omtrent samme fremgangsmåte mot alle jentene – han tok kontakt på Snapchat og sa han var en gutt på jentenes alder som ønsket å sende og få nakenbilder.

Ofte løy han om hvor gammel han var og hvor han bodde for å øke sjansene for å få nakenbildene, står det i dommen.

Etter å ha fått bilder av dem presset han jentene til å sende flere bilder eller utføre seksuelle handlinger ved å true dem med å publisere nakenbildene på nett eller dele dem med jentenes familie eller venner.

Dersom jentene blokkerte ham på Snapchat, brukte han nakenbildene til å presse jentene til å legge ham til igjen, heter det i dommen.

Han ble til slutt dømt til fire år i fengsel for et tilfelle av voldtekt til samleie av barn under 14 år, et voldtektsforsøk av barn under 14 år, tre voldtektsforsøk, tre tilfeller av trusler, tre tilfeller av forsøk på tvang, fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år og for å skaffe, ha eller dele overgrepsmateriale.

Les også Snikfilmet i dusjen Sersjantens mobil avslørte at han gjentatte ganger hadde snikfilmet soldaten Julie Sandanger (25) i dusjen.

Kan være ulovlige

Det å dele nakenbilder eller seksualisert materiale av noen under 18 år med andre kan også få store konsekvenser.

– Hvis de er over 15 år, så er de over den kriminelle lavalder, og hvis en i den alderen får tilsendt et nakenbilde av en person under 18 år fra en kompis og deler det videre så vil han gjøre seg skyldig i å dele materiale som seksualiserer barn, forklarer Ytterdal.

– Hva tenker du når du får seksualisert materiale av en annen person? Hva tenker du som ungdom om det var deg som var i en seksualisert situasjon og det blir delt bilder av det?

Spørsmålene stilles av avsnittsleder ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos, Helge Haugland. Han råder foreldre til å snakke med barna sine om dette.

– Den dialogen med barn og unge om det fenomenet er viktig å ha hele tiden, slik at når de får det bildet på telefonen så slår det inn en mekanisme som gjør at det ikke sendes videre, men at man heller sletter det, sier Haugland.