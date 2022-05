750 nordmenn berørt: Økokrim etterforsker kryptotyveri av fem milliarder kroner

Økokrim etterforsker kryptotyveri av 5 milliarder kroner som ble stjålet i et hackerangrep mot spillet Axie Infinity.

Den 23. mars i år ble kryptovaluta til rundt 5 milliarder kroner stjålet i et digitalt angrep rettet mot spillet Axie Infinity. Utbyttet fra dette angrepet er blant de aller største kryptovalutatyverier i historien, melder Økokrim i en pressemelding.

I april skrev FBI i USA i en uttalelse at deres etterforskning har vist at hackergruppen nordkoreanske hackergruppen «Lazarus», som har tilknytning til statlige Nord-Korea, står bak tyveriet.

«Lazarus»-gruppen har også tidligere stått bak lignende digitale brekk. I 2014 hacket de Sony Pictures, og lekket filmer e-poster og persondata tilhørende 4000 ansatte – som hevn for filmen «The Interview», som parodierte Kim Jong-un.

– Det er opplyst at det foreligger 750 norske kunder som er blitt frastjålet sine midler. Det er uklart hvilke verdier som er frastjålet de norske fornærmede, men det kan være rundt 50 millioner norske kroner, sier sjefen for Økokrim, Pål K. Lønseth.

ØKOKRIM: Sjef for Økokrim Pål K. Lønseth, førstestatsadvokat Marianne Bender og spesialetterforsker Ola Vassli under en pressekonferanse med Økokrim tirsdag-

– Har FBI sagt noe om hvorfor de mener det er Nord-Korea som står bak, eller hva de mener Nord-Korea skal med disse pengene?

– Nei, de mener at denne gruppen står bak og det har vært allment kjent at FBI også mener at pengene kan brukes til masseødeleggelsesvåpen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

Ber om tips

Siden man ikke kan registrere seg med navn eller nasjonalitet i spillet, har ikke selskapet oversikt over nordmennene som er berørt.

Økokrim har igangsatt etterforskning av angrepet og ønsker å komme i kontakt med personer bosatt i Norge eller norske statsborgere som ble rammet i dette angrepet gjennom Økokrims nettsider.

– Mistenker Økokrim norske gjerningsmenn også?

– Det har vi ikke det fulle bildet på, men vi har som sagt samarbeid med FBI som mener det er nordkoreanske styrte aktører, men hvem som konkret står bak på individnivå har vi ikke noe grunnlag for å formene noe om, sier Lønseth.

ER DU RAMMET AV HACKINGEN? kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4746810303.

Vil gjøre hvitvasking vanskelig

Det er vanskelig å svare på hvorfor det er så store pengesummer i omløp i spillet, ifølge spesialetterforsker Ola Vassli:

– Det er et spill som har noen likhetstrekk med for eksempel Pokémon, hvor man samler på figurer.

Etterforskningen vil i første omgang omhandle å spore kryptovalutaen som ble stjålet og beslaglegge den.

Førstestatsadvokat Marianne Bender opplyser at det ved alle digitale angrep der kryptovalute er involvert, må pengene hvitvaskes slik at de kan brukes i den virkelige verden.

– Vårt mål er å gjøre denne jobben med hvitvasking så vanskelig som mulig, sier hun.

Ifølge Bender er det ikke noe som indikerer at norske finansinstitusjoner er involvert i hvitvaskingen.