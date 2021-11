PÅ MED SPANDERBUKSENE: Jonas Gahr Støre åpner lommeboken for klimaet og vil bruke en milliard kroner ekstra på klima.

Budsjettlekkasje: Støre bruker 1,1 milliard ekstra på klima

OPERAEN (VG) Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at han vil bruke en milliard kroner ekstra på klima i statsbudsjettet. Han sier at hans «grønne milliard» bare er starten på klimasatsingen.

På mandag legger regjeringen frem sine forslag til hvordan de vil endre statsbudsjettet.

En av de største satsingene kommer på klima.

Støre sier at den nye regjeringen vil øke klimasatsingen med 1,1 milliarder kroner utover det Solberg-regjeringen har foreslått.

– Vi kommer med en ekstra grønn milliard i statsbudsjettet. Dette skal få fortgang i overgangen til fornybar kraft, muligheten til å ta i bruk nullutslippskjøretøy og få opp kapasiteten til å utvikle hydrogen og havvind, sier Støre til VG.

– Uten disse satsingene klarer vi ikke å nå målet om 55 prosents utslippskutt innen 2030, sier Støre.

Støres statsbudsjett Nye regjeringer i Norge arver i stor grad budsjettet fra den avtroppende regjeringen, som gjør at de bare har tid til å gjøre mindre endringer. Disse endringene kommer i en såkalt tilleggsproposisjon. Støre-regjeringen vil offentliggjøre endringene de ønsker å gjøre i Erna Solbergs statsbudsjett i starten av neste uke. Mindretallsregjeringen trenger støtte i Stortinget for å få flertall for budsjettet og har sagt at de i første omgangen vil forhandle med SV. Vis mer

TREKLØVER: En stolt statsminister Støre har tatt med seg to av de statsrådene som blir viktigst for å lykkes med det grønne skiftet. Han peker i tillegg på Espen Barth Eide, som er på klimatoppmøtet i Glasgow.

Må lokke frem private penger

Støre sier at det grønne skiftet blir en av hans hovedoppgaver som statsminister.

Han sier at alle statsråder må bidra, men statsministeren mener at trekløveret Vestre, Mjøs Persen og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) blir helt sentrale for at han skal lykkes.

– Kloden brenner og det haster veldig for klimaet. Er én milliard nok?

– Nei, men det er en skikkelig kickstart. I tillegg tror vi at disse investeringene vil mobilisere mye privat kapital. Vi skal samarbeide nært med næringslivet, være en partner og stille krav, sier Støre.

Han sier at en aktiv stat får det beste ut av næringslivet.

JOBB, JOBB, JOBB: Næringsminister Jan Christian Vestre, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og statsminister Jonas Gahr Støre sier at det grønne skiftet må brukes til å skape jobber og vinne teknologikappløpet med andre nasjoner.

Mer havvind og hydrogen

Regjeringen vil helt konkret øke bevilgningene til ENOVA med 300 millioner kroner og til fornybar energi med over 400 millioner over bistandsbudsjettet. I tillegg kommer flere andre tiltak (se faktaboks).

Støres «grønne milliard» Støre-regjeringen øker klimabevilgningene på en rekke felter. Til sammen bevilger de mer 1,103 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen gjorde på dette: Økt deltagelse i InvestEU (70 millioner kroner) Grønne lån (100 millioner kroner) Forbedring i klimaregnskapet, karbonlager i jord (10 millioner kroner) Skog og klima, økt opptak av CO2 (10 millioner kroner) Tilleggsavtale ENOVA, herunder 100 millioner kroner til hurtigladere (300 millioner kroner) Restaurering av myr (20 millioner kroner) Arbeid med vindkraft til havs (10 millioner kroner) Utredningsarbeid hydrogen (8 millioner kroner) Næringsfremme (10 millioner kroner) Fornybar energi (420 millioner kroner), som utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) annonserte på COP26. Det grønne klimafondet (80 millioner kroner) Mobiliserende og bærekraftig næringsutvikling gjennom regionale utviklingsmidler, ikke til enkeltbedrifter (100 millioner kroner) Kilde: Statsministerens kontor Vis mer

Av ENOVA-pengene går 100 millioner til hurtigladere.

Regjeringen gir også penger til EU-prosjektet InvestEU, og håper at norske bedrifter nyter godt av mer tilskudd.

– Det er denne milliarden inn, men så vil det realisere veldig mye mer ut, sier næringsminister Vestre.

– Det har heller ikke skjedd så veldig mye på havvind-fronten siden Jens Stoltenberg fremmet havenergiloven. Derfor haster det nå å få på plass hvordan vi kan tildele konsesjoner, slik at vi får fart på havvind. Det gjelder også hydrogen. Det gjør vi i dette budsjettet, sier Mjøs Persen.

BUDSJETTVINNER: Jan Christian Vestre er storfornøyd med at Støre gir ham penger og ansvar i det grønne skiftet.

Flere bygdeladere

Støre peker på elbillading på bygda som en av de viktigste satsingene:

– Vi får nå en markert satsing på ladestasjoner i hele landet. Mange som bor utenfor tettbygde strøk har råd til elbil, men hvis du ikke får ladet den er det ikke noe poeng. Det vil vi gjøre noe med, sier Støre.

Næringsminister Vestre sier at pengene norske bedrifter får fra EU-satsinger kan sjøsette nøkkelferdige industriprosjekter.

– Det er ikke så stort i penger, men dette er ordninger som kan utløse større satsinger i europeisk samarbeid. Noen kroner fra oss kan få ut mange kroner til næringslivet fra disse ordningene, legger Støre til.

Vil utvikle oljenæringen

Oljenasjonen Norge fikk tidligere i uken en «verstingpris» av Climate Action Network (CAN) på klimatoppmøtet i Glasgow.

De peker på at Norge vil utvikle – og ikke avvikle – olje- og gassproduksjon.

Men hverken Støre eller Mjøs Persen mener det er en god klimaløsning å legge ned oljenæringen over natten.

– Du er nødt til å erstatte etterspørselen med mer fornybar kraft. Det som skjer hvis du struper tilbudssiden er to ting: det ene er at arbeidsledigheten i Norge fyker i været. Det fører til sosial uro og at vi mister kompetanse som vi trenger i det grønne skiftet, sier Persen.

Hun mener det er unikt at olje- og gassprodusenter som Norge tar et så stort ansvar for en grønn omstilling internasjonalt, og viser til at de gir store summer til fornybar kraft i utviklingsland.

TETT SAMARBEID: Jonas Gahr Støre og Marte Mjøs Persen skal jobbe tett sammen de neste årene med overgangen fra fossil energi til fornybar kraft.

Støre og Mjøs Persen sier at det grønne skiftet handler om å skape jobber.

Da må vi bruke kompetansen vi har i dag, og den må brukes til å få opp tempo og volum på fornybare løsninger.

– Det andre som skjer er at noen andre vil fylle det rommet på etterspørselssiden. Norsk gass erstatter i dag kullkraftverk i Europa, som har dobbelt så mye CO2-utslipp som gass, sier Mjøs Persen.

Hun legger til at fangst og lagring er den eneste løsningen for industrier som sement, avfallshåndtering og stålindustri, som har kjemiske prosesser som skaper CO2.

Der gjør at man ikke kan nå nullutslippssamfunnet kun ved å bygge ut fornybar kraft, peker hun på.

NEI, NEI, NEI: Audun Lysbakken trakk seg fra regjeringsforhandlingene på Hurdal fordi han mente Ap og Sp var for dårlige på klima og fordeling.

– Deler viktige verdier

Støre-regjeringen er en mindretallsregjering, og må ha støtte til statsbudsjettet i Stortinget.

De har sagt at de vil gå til SV først.

– Hvis jeg tar frem spåkulen, så vil jeg tro at SV sier at dette ikke er nok og at vi må ha mye mer. Hvor mye penger har du på lager for å blidgjøre dem og bli enige om et budsjett?

– Vi skal selvfølgelig møte SV på en åpen måte i Stortinget. Vi deler viktige verdier om fordeling og ambisjoner på klima. Og så skal vi ha en ansvarlig økonomisk politikk, sier Støre og legger til:

– Dette er tiden for det næringslivet som skal levere løsningene og da må vi ha en regjering som forstår at en ansvarlig økonomisk politikk er en forutsetning for å lykkes, sier han.