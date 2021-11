TO ANGREP: Mandag ble en mann skutt og drept etter at han gikk til angrep på politiet ute i gaten på Bislett i Oslo. Fem mennesker ble drept i massedrapene i Kongsberg for en knapp måned siden.

Kongsberg-ordføreren vil ha psykiatri-debatt: − Vi ser mange av dem raskt ute i bybildet igjen

Kongsbergs ordfører mener mye tyder på at terskelen for tvang i psykiatrien er for lav. – Samfunnet har krav på beskyttelse, sier hun.

Kari Anne Sand (Sp) sier at hun støtter Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som krever debatt om psykisk helsevern etter Bislett-dramaet.

Johansen spør hvilken risiko vi skal leve med i samfunnet og om vi har for lav terskel for tvang i psykiatrien.

– På bakgrunn av denne hendelsen og drapene på Kongsberg, støtter jeg Raymond Johansen i at det nå er viktig med en gjennomgang av lovverket, sier Kari Anne Sand til VG.

For en knapp måned siden mistet fem mennesker livet i massedrapene i Kongsberg.

– Samfunnet må ta den viktige debatten rundt terskelen for tvangsinnleggelse. Så er det viktig at det blir rettet oppmerksomheten mot kapasiteten i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Lederen i helsekomiteen på Stortinget, Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, er imidlertid skeptisk til mer bruk av tvang i psykiatrien (se mer nederst i saken).

– Tvang er det sterkeste virkemiddelet vi har, sier hun.

SE PÅ LOVEN: Kari Anne Sand (Sp) mener Stortinget må se nærmere på regelverket for tvang i helsevesenet.

Tvang i psykiatrien

Hovedregelen for helsehjelp er at folk samtykker og det er strenge krav til bruk av tvang.

Sand sier at vi trenger en debatt om samtykkelovgivningen.

– Det kan virke som det har vært litt mye svingdør her og at en del folk kanskje hadde hatt godt av å være på institusjon litt lenger for både sin egen del og for samfunnet, sier Sand.

– Samfunnet har krav på beskyttelse fra de som utgjør en fare, sier hun.

– Hvis folk slipper ut for tidlig så får det først konsekvenser for den det gjelder, som ikke får behandlingen de trenger, men det kan også få konsekvenser for samfunnet, sier ordføreren.

Hun understreker at folk som utgjør en fare er et fåtall.

KREVER DEBATT: Oslos byrådsleder Raymond Johansen vil ha debatt om psykiatrien etter Bislett-dramaet.

– Raskt ute i bybildet

Sand sier at politiet bruker masse ressurser og kapasitet på å kjøre folk til institusjoner, men at mange er raskt ute.

– Vi ser mange av dem raskt ute i bybildet igjen, fordi de har skrevet seg selv ut. Det viser at kanskje innslagspunktet for tvang og kapasiteten i psykiatrien er litt lav, sier hun.

Hun sier at det er viktig at det er nok senger og helsepersonell, slik at de som trenger hjelp får det.

– Jeg oppfatter det som en gjenganger i både somatikk og psykiatri at senger i spesialisthelsetjenesten reduseres fordi det koster penger. Det vil jo kanskje føre til at lista blir litt høyere for at folk skal kunne ha et litt lenger opphold, sier hun.

TRAGEDIE: Kari Anne Sand (Sp) er ordfører i Kongsberg hvor fem mennesker mistet livet for en knapp måned siden.

Rettssikkerhet vs. beskyttelse

På spørsmål fra VG om hvordan man skal vurdere enkeltmenneskets rettssikkerhet opp mot samfunnets krav på beskyttelse, svarer Sand at dette er krevende problemstillinger.

– Det må være individuelle avveininger, men det bør ikke være kapasiteten det står på. I tillegg er det en del som tenker at de selv er friskere enn de egentlig er, så vi må diskutere om listen for tvang er riktig, sier hun.

Kongsberg-ordføreren sier at hun ikke vil sette to streker under svaret, men lener mot at risikoen i dagens system er for høy og listen for tvang for lav.

– Det er ikke et enkelt spørsmål og her er fagfolkene uenige, men det er fristende å tenke at lista for tvang ligger litt lav, sier hun.

Kritisk til mer tvang

Lederen i helsekomiteen på Stortinget, Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, sier at vi ikke må se oss blinde på lovverket og tro at mer tvang løser alle problemer.

– Vi må heller sikre at behandlingen vi gir hjelper og at den blir bedre, sier Trøen til VG.

Hun minner om at Norge allerede blir kritisert for høy bruk av tvang og at det har blitt mer tvang etter en lovendring i 2017.

– Tvang er det sterkeste virkemiddelet vi har. Vi blir ikke tryggere hvis vi gjør mer av noe som ikke virker. Vi blir først tryggere når vi klarer å møte og behandle de som trenger det bedre enn vi gjør i dag, sier hun.

SKEPTISK: Tone Wilhelmsen Trøen sier at Norge allerede kritiseres for høy bruk av tvang i psykiatrien.

Trøen minner om at tvang er inngripende tiltak, som blant annet tvangsmedisinering og beltelegging.

Hun sier at det å få hjelp der man bor har en stor verdi for mange med alvorlige psykiske lidelser.

Hun sier at mye er av behandlingen er vridd mot ambulerende team, men at det kan være behov for å se på hvor døgnplassene er plassert.

– Vi har nok døgnplasser i dag, men det er ikke sikkert sammensetningen er riktig. Det betyr at noen regioner kan mangle plasser, mens andre har tilgjengelig kapasitet. Det bør man se på. Vi må også se på om vi trenger flere døgnplasser for barn og ungdom, sier hun.