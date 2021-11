RYKER DET? Mange lurer nok på hvordan det går med årets julebord når smittetallene nå stiger kraftig.

Avlyses ikke: Full rulle for julebord i kommunene

Smittetallene øker og kommunene kan nå innføre coronapass. Men enn så lenge går julebordene som planlagt.

Publisert: Nå nettopp

Fredag ble det klart at regjeringen skjerper krav for innreise og åpner for at kommuner kan ta i bruk coronapass for å gi lettelser til fullvaksinerte, dem som har testet negativt eller har gjennomgått covid-19.

Blant norske kommuner VG har snakket med mandag, er det så langt ingen som sier at de vil avlyse julebord for alle sine ansatte.

Tromsø kommune har i halvannen uke hatt tiltak for å få bukt med smitten i byen. Fredag bekreftet de nok en gang at de vil innføre coronapass, som bytter ut kravet om munnbind og faste sitteplasser.

– Gjør dere dette for å redde julebordene?

– Vi gjør dette for å få folk tilbake i jobb – da er julebord en del av dette, svarte Wilhelmsen på VGs spørsmål tidligere fredag..

– Næringslivet er også veldig glade for coronapasset. Det kan erstatte tiltakene vi innførte for halvannen uke siden, som er krav om munnbind og faste sitteplasser, la ordføreren til.

Og Tromsø er ikke den eneste: Fire andre bykommuner VG har vært i kontakt med bekrefter at de også vil gjennomføre julebord for flesteparten av sine ansatte i år.

Helsedirektoratet avlyste – kommunene følger ikke etter

Helsedirektoratet har avlyst sitt julebord, men også understreket at dette ikke er et signal til andre virksomheter om hva de bør gjøre.

Bergen innførte fredag nye tiltak i byen. Likevel har de besluttet å avholde julebord for sine ansatte – og oppfordrer innbyggerne til å ikke avlyse, sa helsebyråd i Bergen, Beate Husa, under en pressekonferanse fredag.

– Kommunen kommer til å gjennomføre julebord for sine ansatte som planlagt, og det er ikke innført en generell bestemmelse om det. Vi vil at næringslivet skal tjene penger, at folk skal slippe å bli permittert, sier hun og understreker:

– Gjennomfør det du har planlagt av aktiviteter, men følg smittevernreglene og -rådene.

Torsdag skrev Aftenbladet at julebord for flere hundre kommunalt ansatte i Stavanger er avlyst på grunn av stigende smittetall i regionen.

Men kommunen har hele 11.000 ansatte, og kommunikasjonsrådgiver Thomas Bore Olsen opplyser at Stavanger kommune ikke har avlyst alle julebord som sådan.

– Det er laget en intern sjekkliste som lederne skal følge før de gjennomfører en samling. De skal lage en ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) i forhold til de lokale rammene rundt arrangementet og finne ut om det kan la seg gjennomføre eller ikke. Da vil noen komme til at det ikke lar seg gjøre, sier Olsen.

Han peker også på at det er ulik praksis og tradisjon for julebord.

– Noen har ikke julebord i det hele tatt. Det er uansett ikke noe julebord med mange tusen ansatte, dette er små samfunn i det store samfunnet internt i kommunen. En del har nok også valgt å utsette julebordet til situasjonen er litt mer stabil, sier Olsen.

– Følger med

Trondheim kommune sier de ikke har tatt stilling til om julebord i regi av kommunen skal gå av stabelen som planlagt. Også der vil kommunen inntil videre ikke ta noen avgjørelse som avlyser festen for alle ansatte.

– Det blir litt opp til enhetene, og vi følger med på hvordan ting utvikler seg, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli i Trondheim kommune til VG.

Også Oslo kommune opplyser på epost til VG at det ikke er gjort noen endringer i planlagte arrangementer, på bakgrunn av smittesituasjonen i hovedstaden.

AVLYSER IKKE: Oslo kommune, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, har ikke avlyst kommunens julebord så langt.

Byrådsleder Raymond Johansen sier i en uttalelse til VG at kommunen nå har innført massetesting av skoleelever i 5.- til 10.-trinn. Det gjør også at kommunen vil vente med å innføre nye tiltak – som coronapass.

– Blant barn fra 10-12 år, som er gruppen som har høyest andel smittede i Oslo nå, ble over 60 prosent smittet på skolen. I gruppen 12-15 år er det fortsatt over halvparten som ble smittet på skolen. Så må vi gi de grepene vi har besluttet tid til å virke, sier Johansen, som legger til:

– Vi følger situasjonen nøye fra dag til dag, og gjør løpende vurderinger av hva som er riktige, og forholdsmessige tiltak-

– Lovlig med julebord

NHO melder om god pågang i julebordsesongen.

– Heldigvis kom det ingen nasjonale restriksjoner i dag som legger begrensninger på gjennomføringen av planlagte julebord og andre arrangementer. Det er fullt lovlig å gjennomføre julebord. Det er viktig at det offentlige kjenner sitt ansvar og ikke skaper et inntrykk av at det ikke er lov eller forsvarlig å dra på julebord. Det skaper unødvendig usikkerhet blant bedrifter og folk flest, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, i en e-post til VG.

– Har dere de siste dagene hørt fra bedriftene at mange julebord avlyses?

– Snarere tvert imot melder mange hoteller og restauranter at de er fullbooket hele sesongen, og mange har flere bookinger i år enn de hadde før pandemien. I Oslo melder nær halvparten av reiselivsbedriftene at de har flere julebord-bookinger enn normalt. I Tromsø kom det noen avbestillinger etter at kommunen innførte nye tiltak, men ellers meldes det om fulle hus mange steder i landet, sier Devold.