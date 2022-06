VANNET UNDER LUPEN: Forsker Johanna Myrseth Aarflot og forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen skal blant annet finne ut hvor langs kysten næringsvirksomhet må dempes og hvor den eventuelt kan økes.

Nytt prosjekt: De skal gi deg sannheten om vannet ditt

Hva er det som forurenser vannet der du bor? 16 ulike kilder – blant annet skip, turisme, fiskeri og fritidsfiske, avløp, landbruk og forsvaret – skal under lupen. Neste år får du svaret. Oslofjorden ligger tynt an.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Når vi er ferdig med kartleggingen i 2023, skal våre politikere, forvaltning og næringsliv få vite mulighetene og begrensningene for alle marine næringer langs kysten. Og innbyggerne skal lett kunne gå inn å se status for vannet i sitt område, sier forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen.

De har delt landet inn i 13 områder hvor de skal teste hvor mye 16 sektorer (næringer eller aktiviteter) bidrar til å svekke økosystemene i sjøen kysten rundt – se faktaboks:

Info Her er de 13 områdene og de 16 sektorene Områdene (basert på trafikklyssystemet man opererer med for å kontrollere miljøpåvirkning av lakselus): 1: Svenskegrensen til Jæren 2: Ryfylke 3: Karmøy til Sotra 4: Nordhordland til Stadt 5: Stad til Hustadvika 6: Nordmøre og Sør-Trøndelag 7: Nord-Trøndelag med Bindal 8: Helgeland til Bodø 9: Vestfjorden og Vesterålen 10: Andøya til Senja 11: Kvaløya til Loppa 12: Vest-Finnmark 13: Øst-Finnmark De seks sektorene i første fase: Akvakultur/oppdrett Fiskeri Transport Cruisetrafikk Befolkningstetthet Vannkraft De 16 sektorene i hovedrapporten som kommer neste år: Akvakultur/oppdrett Fiskeri Turisme og rekreasjon Landbasert industri Fritids- og turistfiske Olje og gass Kyst- og infrastruktur Vannkraft Mudring Kloakk og avløp Forsvaret Telekomm. (kabler) Transport til sjøs Gruvedrift Landbruk Forskning Innen hver enkelt sektor er det ulike data som danner grunnlaget for scoren. Her er noen av pressfaktorene som undersøkes: Akvakultur/oppdrett Fysisk påvirkning (bunnhabitat), barrierer, elektromagnetiske felt (kabler), tap av habitat, forsøpling, støy, forflytning av arter, oljeforurensning (skipstrafikk til/fra anlegg), næringssalter, forurensning, nedslamming, uttak av biomasse (rensefisk), genetisk introgresjon. Fiskeri Bifangst, utilsiktet tap (kollisjoner o.l.), forsøpling, støy, forflytning av arter, oljeforurensning, forurensning, nedslamming og uttak av biomasse. Transport til sjøs Fysisk påvirkning, forsøpling, støy, forflytning av arter, oljeforurensning, næringssalter, og forurensning. Befolkningstetthet Befolkningstetthet opereres det med i det første foreløpige kartet, men flere av sektorene der vil være egne sektorer i det endelige kartet. Som sektorene «kloakk og avløp» og «turisme/rekreasjon», som knyttes til forstyrrelser, forsøpling, støy, forflytning av arter (småbåttrafikk), oljeforurensning, næringssalter, forurensning og nedslamming. Vis mer

Vikebø sier de i løpet av neste år skal offentliggjøre et «risikokart», hvor resultatene presenteres og du digitalt kan sjekke den lokale statusen der du bor.

Kartleggingen har startet og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil få overlevert den første foreløpige utgaven av risikokartet, når han onsdag kommer til Bergen for å holde «Havtalen 2022».

VG har fått tilgang til det.

SJØGLEDE: Havforskningsinstituttet på Nordnes i Bergen ligger ned mot sjøen og de to kan nyte at instituttet har egen brygge. Været er dog ikke alltid skyfritt der øst.

Det omfatter alle de 13 områdene, men foreløpig bare seks sektorer: Akvakultur/oppdrett, fiskeri, transport, cruisetrafikk. befolkningstetthet og vannkraft.

Her er de foreløpige hovedfunnene:

Kysten fra Svenskegrensen inn til Oslo og ned til Jæren er uten sammenligning området som utfordrer økosystemet mest. Her lyser det alarmrødt på risikokartet.

Områdene som også har relativt rød farge er fra Karmøy til Sotra, fra Nordhordland til Stadt og Vestfjorden og Vesterålen.

Øst-Finnmark er det området som belaster økosystemet sitt minst.

– Utfordringer andre steder også

– Jeg må understreke at dette er veldig foreløpige funn. Vi viser dem frem for at folk skal få se metoden og mulighetene, sier forsker Johanna Myrseth Aarflot ved Havforskningsinstituttet (HI), som sammen med Vikebø har et hovedansvar for prosjektet.

– Men kartet gir allerede klare indikasjoner på at Oslofjorden trolig er det store problemområdet?

– Ja, det er ikke til å komme fra, men det er utfordringer i andre områder også. Basert på vår årlige vurdering av oppdrettsnæringen, har regjeringen krevd redusert produksjon mellom Karmøy og Sotra og fra Nordhordland til Stadt.

Oslofjorden får dårligst score, som er én, på fire av de seks kriteriene, blant annet for transport.

Til sammenligning har Nordmøre og Sør-Trøndelag 0,60 score for transport.

– Det betyr at presset på økosystemet fra transport er 67 prosent høyere i Oslofjorden enn på Nordmøre og Sør-Trøndelag, sier Aarflot.

Se kart og tabeller her for hele landet her:

Havforskningsinstituttets første forsiktige utkast til risikokart, viser påvirkningen de seks sektorene akvakultur/oppdrett, fiskeri, transport, cruisetrafikk, befolkningstetthet og vannkraft har på økosystemet langs kysten vår. Jo rødere, desto større grunn til bekymring. Tabellene viser de seks sektorenes score i de 13 ulike distriktene: En er maksimum negativ score og null er minimum belastning. Eksempel: Oslofjorden har maksimum belastning av økosystemet i fire av seks sektorer.

Hun sier den første fullskalaversjon blir presentert neste år.

– Så vil vi utvikle og forbedre den ytterligere i årene som kommer.

Forskningssjef Vikebø sier de legger til grunn ambisjonen fra regjeringen:

– At Norge skal ha blå vekst og et grønt skifte. Vi har sett økt aktivitet i en rekke sektorer. I dag skjer det regulering innenfor hver av de 16 sektorene. Vi skal finne ut om det er mulig med en blå vekst og samtidig ivareta økosystemene langs kysten.

– BIDRAR MED RÅD: Vikebø sier de vil bidra med forskning og råd. – Så blir det opp til politikerne å bruke våre funn og råd.

Historisk

Han sier en slik overlapping av 16 sektorer aldri har vært gjort for kysten før.

– Vi vil vurdere om den samlede belastningen også tåler den vekstambisjonen som ligger i blå vekst, både for forvaltningen som skal regulere og for næringslivet som skal investere: Og om de må investere på nye måter som tar vare på økosystemet de skal utvikle sin næring i.

Vikebø sier de har vært med på lignende EU-kartlegging før og bygger videre på metoder derfra.

– Vi har allerede en systematisk kartlegging av økosystemene langs kysten og en god pekepinn på hvordan det står til. Men ved en vurdering av samlet belastning vil bedre kunne se hvor mye næringsvirksomhet de ulike delene av kysten vår tåler.

Info Mer om risikokartet Et omfattende arbeid som skal synliggjøre den totale belastningen på hele norskekysten, fra sør til nord

Vestlandet, Lofoten og Finnmarkskysten skal først under lupen: Erfaringene fra de tre vil bli brukt før de går løs på hele kysten.

Det er første gang man har en samlet, systematisk kartlegging over alle faktorer som kan sette kysten vår under press.

Forskerne ved Havforskningsinstituttet (HI) kartlegger ikke bare hvilke typer aktiviteter som skjer hvor langs kysten. De bryter det helt ned til de ulike måtene hver enkelt aktivitet kan påvirke økosystemene på. Disse «måtene» benevnes pressfaktorer. De er ulike effekter av en aktivitet, som kan påvirke, eller legge et press på, kystområdene våre.

Å få et slikt totalbilde over hvilke aktiviteter som er hvor, i hvilket volum, hvordan de påvirker, og i hvor stor grad og hvordan de eventuelt overlapper med hverandre, gjør at man kan se det samlede presset det enkelte økosystemet blir utsatt for.

Denne kunnskapen gjør dem i stand til å rope varsku ved for stor samlede belastning i et sårbart område, og åpner opp for å se muligheter i områder der det kan være rom for mer aktivitet. Vis mer

Han sier de vil bidra med forskning og råd.

– Så blir det opp til politikerne å bruke våre funn og råd. Når vår kartlegging er ferdig, skal den kunne gi godt inntrykk av hvilke type belastning som finner sted i de ulike områdene i Norge og hvor det er muligheter for grønn næringsvekst. Men også hvilke type næringer som belaster mye og lite.

– Potensial for mer aktivitet

Aarflot sier det i praksis betyr at de vil peke på hvor ulike næringer og virksomheter kan komme til å måtte dempe sin aktivitet og hvor aktivitet kan økes.

– Ja, det vil også kunne vise hvor det kan være potensial for mer aktivitet fordi det er liten risiko i det området.

Aarflot sier vann og avløp og avrenning fra landbruket til sjøen, er to viktige faktorer, men at de sjekker 14 andre mulig forurensende kilder av økosystemet.

– Shipping, fiskeri, cruisetrafikk for eksempel. Har et område mange av disse 16 sektorene, vil overlappingen kunne gi store negative utslag.