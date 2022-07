«Det kan skje med alle»

Han hadde tatt lappen og fått seg BMW. Snart var Mathias (18) ferdigutdannet og ville jobbe i Nordsjøen. Slik skulle det ikke bli.

«Dette kan skje

med alle»

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I januar ble han 18. I februar fikk han lappen og en bil han hadde ønsket seg lenge. En BMW E90 320d 2007 modell.

Helt siden Mathias var liten, hadde han hatt en stor interesse for motorsykler og biler. Han kunne nesten ikke vente med å få sin egen bil.

Etter seks uker med lappen hadde han allerede kjørt 8000 kilometer. Lenger skulle det ikke bli.

Kvelden og natten 10. april i år var han sjåfør for vennene sine til klokken seks om morgenen. Så gikk Mathias selv på fest – og fikk i seg noe.

Noen timer senere døde han av hjertestans. Tilbake sitter vennene med sorgen og fortvilelsen.

– Det er spesielt å være her, sier Jonathan.

VG møter vennene til Mathias et lite stykke utenfor Sola flyplass, ved Vigdel fort i Stavanger. Det er vanskelig å komme seg hit, og det er flest lokale som bruker stedet. Sammen med Mathias, dro Julie og Jonathan ofte hit.

De to var blant Mathias’ beste venner.

– Vi pleide alltid å gå til tårnet. Vanligvis med en energidrikk i hånden, sier Jonathan Rott (18).

Han peker rundt seg og viser hvor det er fint å telte. Bakgrunnen på mobilen hans er fra en av solnedgangene han satt her sammen med Mathias etter at de kjørte hit med motorsykkel om sommeren.

– Det har vært ganske tungt. Jeg var vant med å være med ham hver dag, og så ble det bare et tomt rom, på en måte. Det har vært ganske vanskelig å komme gjennom, sier Julie Meling (16).

Hun møtte Mathias i september i fjor og ble kjæreste med ham.

– Jeg addet ham på snap, og så begynte vi å snakke. Vi møttes et par ganger og hadde samme interesser. Vi likte begge MC, var mye sammen, og til slutt ble vi kjærester.

De var et par i én og en halv måned, men så slo de opp. Isteden ble de gode venner som hang sammen hver dag.

– Han hadde alltid et smil på lur. Hvis noen andre hadde en dårlig dag, trengte Mathias bare å komme og smile, og da var alt bra, sier Julie.

Ungdommene går ned fra fortet og kjører sammen til Tananger.

– Her pleier vi normalt å ta bilder og henge innimellom, forklarer Julie.

Hun viser frem noe hun kjøpte for å hedre Mathias.

– Han ville jeg skulle kjøpe denne MC-en, og at den skulle få på lilla plast. Plasten kjøpte jeg etter han døde.

Den lilla plasten, som skal dekke hele sykkelen, har ennå ikke kommet frem i posten.

På siden av motorsykkelen peker Julie ut hvor hun vil at navnet til Mathias skal stå – sammen med datoen han ble født og dagen han døde.

På parkeringsplassen står også Sander Sivertsen (18). Han har kjent til Mathias siden han var liten.

– Han var som bestekompisen min.

Sander sier at Mathias var en person han kunne fortelle alt til.

– Når de så meg komme med bilen min, forventet alle at det også kom en BMW bak. BMW-en og Mathias.

I sommer hadde de planlagt å reise ned til tyske Autobahn for å kjøre med fri fartsgrense, forteller han og smiler. Helgen etter Mathias døde, i påsken, hadde de også planlagt å reise til Egersund.

– Jeg synes det er helt jævlig, jævlig dumt at han skal forsvinne på den måten. Så ung, sier Sander.

Det dufter i bilen hans. De hadde mye til felles, Sander og Mathias, med mye godlukt i bilen. Det går i Poppy og Wunderbaum.

Sander har tatt vare på solbrillene til kompisen. De ligger nå alltid i nærheten, og fremme på dashbordet.

Det skjedde natt til søndag.

Mathias hadde kjørt bil hele natten sammen med venner. Men han bestemte seg for å bli med på en fest søndag morgen, ved sekstiden.

Etter få timer stoppet hjertet hans på denne festen.

Mathias hadde fått i seg MDMA.

Kroppstemperaturen ved inntak av MDMA vil stige med 0,7 grader. Er du i tillegg aktiv, stiger temperaturen med 1,8 grader. Om den fysiske aktiviteten skjer i varme lokaler, forsterkes disse virkningene enda mer, ifølge Oslo universitetssykehus.

Resultatet kan være livstruende overoppheting – også kalt hypertermi – og betydelig belastning særlig på hjerte og kretsløp, lever og nyrer, men også andre organer.

Info Fakta om MDMA MDMA er et syntetisk rusmiddel med sentralstimulerende virkninger. Stoffet stimulerer psykiske funksjoner og demper tretthet og sultfølelse. Brukt i lave doser gir MDMA økt våkenhet.

Stoffet har mange ulike kallenavn, og blir omtalt som blant annet «ecstasy», «knips», «Molly», «Emma», «E» og «X». Navnene betegner ofte virkestoffet MDMA. Tabletter eller pulver solgt som «ecstasy» kan også inneholde andre beslektede stoffer, eller helt andre virkestoffer.

Alvorlig og dødelig MDMA-forgiftning er sjelden og vanligvis forbundet med inntak av store doser MDMA, men enkelte dødsfall er også rapportert etter bruk av én eller to vanlige rusdoser.

Variasjoner i individuell følsomhet, toleranse og omstendigheter gjør det vanskelig å angi hvilke doser MDMA som er giftige eller dødelige.

En faktor som er sterkt forbundet med økt farlighet av MDMA, er intens fysisk aktivitet, som dansing hele natten. Bruk av MDMA fører til raskere puls, høyere blodtrykk, muskelspenninger og økt kroppstemperatur. Kilde: Oslo universitetssykehus Vis mer

De siste ti årene har det vært en markant økning i dødsfall etter narkotikabruk blant norske gutter og jenter under 19 år. De siste to årene har 22 unge menneskeliv gått tapt – tallene har aldri vært høyere.

Søylene under viser dødstallene blant unge de siste ti årene og er fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Blant de 53 narkotikautløste dødsfallene var 46 forgiftningsulykker. Vi har ingen informasjon om stoffet ble inntatt på fest eller lignende, sier seniorrådgiver og statistiker i FHI, Gunhild Forland Slungård.

Nesten seks av ti av de som døde var gutter.

Det er om søndagsmorgen telefonen ringer hjemme hos Cecilie Ramsland (39).

– Jeg lå i sengen og sov. Det var fra akutten, og de spurte om jeg var mor til Mathias.

Hun får høre av sykehuset at han har vært på fest om natten, fått i seg MDMA, og at hjertet hadde stoppet – men at de jobbet for å redde livet hans.

Sykehuset ville at familien skulle komme til så fort de kunne.

– Mange tanker raste gjennom hodet mitt. Hvordan kunne dette skje? Hvem hadde han vært med? Og hvorfor skjedde dette med min sønn? Han brukte jo ikke narkotika. Han hadde nettopp fått billappen og kjørte heller enn å feste.

Fra sykehuset blir Mathias fløyet med luftambulanse videre til Haukeland. Familien følger etter med fly til Bergen. Men da de er fremme i 16-tiden om ettermiddagen, får de den grusomme beskjeden:

Mathias har ikke klart seg. Han er død.

Cecilie går bort til sønnen, gir ham mange klemmer og kyss og holder ham i hånden.

– Han var jo der, jeg kunne ta på ham og være nær ham. Kunne han ikke bare åpne øyene og se på meg ...

Dødsårsaken er høyt inntak av MDMA, bekrefter påtaleansvarlig i saken, Nina Thomessen.

Obduksjonsrapporten viste forandringer som tyder på surstoffmangel til hjernen, sier hun. Det betyr mangel på oksygen. Politiet har ingen mistanke om at noe straffbart har skjedd.

– Følelsene etterpå har vært preget av sjokk, sinne, skuffelse. Vi er lammet av sorg. Vi klarer ennå ikke å forstå at han aldri mer kommer hjem igjen, sier Cecilie.

– Det er det siste bildet jeg har av ham, sier Cecilie.

– Det er fra den dagen han fikk lappen, seks uker før han mistet livet. Tapetet er satt sammen av det nyeste bildet av Mathias og den siste ferieturen vi var på.

Ved Røyneberg bor familien Ramsland i et svart hus. Cecilie beskriver sønnen som en rolig og ordentlig gutt.

– Han var lett å ha med å gjøre, stilte lite krav og var fornøyd med livet. Han var ingen utagerende ungdom. Vi snakket mye sammen om alt, han var forståelsesfull og forsto at vi sa nei når vi forklarte vår bekymring om ungdomstiden, sier hun.

Det er bare to måneder siden begravelsen. Rommet til Mathias er malt om til blått og er overtatt av lillebror Benjamin. Det er på veggen her det er satt opp et spesielt tapet, med et manipulert bilde av Mathias og BMW-en foran Golden Gate-broen i San Francisco.

De hadde tatt flere bilder der borte, men valgte å redigere inn Mathias og bilen i et bilde som noen andre hadde tatt.

– Gjennom hele ungdomstiden var det lite tull med Mathias. Han gjorde stort sett det vi ba han om, selv om innetidene ofte ble strukket en halvtime ekstra. Men han kom alltid hjem, sa alltid ifra hvor og hvem han var med, forteller moren.

Hun viser frem bilder fra barndommen hans. På et av dem står det «Knerten + Mathias = Sant».

Foreldrene forteller at de jevnlig pratet om narkotiske stoffer gjennom oppveksten til barna. Både om hvor farlig de kan være, og at de aldri måtte røre dem.

De hadde også tydelige grenser for røyk og alkohol. Mathias skulle få førerkortet til bil betalt av foreldrene om han ikke røykte eller drakk før han var 18 år.

Cecilie forteller:

– Da lappen endelig var i boks, dagen før vinterferien, sa han til meg: «Nå har jeg snart klart alle målene jeg hadde satt meg. Jeg fikk tatt lett MC-lappen og har kjørt og kost meg med den i to år. Billappen er i boks, og nå er jeg straks ferdig med skolen og skal begynne å jobbe i Nordsjøen.»

Nå er han under jorden.

For litt over to måneder siden, bare et par kilometer unna, fantes en levende gutt som kjørte bil, spiste pizza og spilte spill.

På vei til kirkegården kjøres BMW-en til Mathias av stefaren Kim Sande (41). Mamma Cecilie og lillebror Benjamin (13) sitter på. Bilen skal Benjamin få arve, den dagen han får lappen.

Dager etter Mathias døde, ble det arrangert en kortesje. Foran i kortesjen satt far Leif Magne Gundersen (51 år) og lillebror Benjamin i BMW-en til Mathias.

Bak i kortesjen kom bygdas unge i samlet flokk.

Ved graven til Mathias er 15 roser lagt ned i vaser – fra 15 elever som i vår gikk i avgangsklassen hans på Stavanger offshore tekniske skole.

– På skoleavslutningen la alle elevene fra seg hver sin rose og takket for et fint år. De sa han alltid vil være med dem videre – «når de skal jobbe offshore», smiler Cecilie.

Mathias ville videre til Nordsjøen. Cecilie forteller at han så frem til å slutte på skolen og heller begynne å jobbe.

– Så overgangen fra ungdomsskole til videregående var helt fantastisk, sa han, ifølge moren.

Starten på videregående var nesten som et friår. Det var mye mer praktisk arbeid på linjen teknikk og industriell produksjon (TIP).

– Karakterene hans gikk opp dette året, og han fikk gode nok karakterer til å komme inn på Stavanger offshore tekniske skole på bore- og brønnteknikk.

I år skulle han ha vært ferdigutdannet. Mathias hadde søkt jobb som bore- og vedlikeholdsoperatør (BVO).

På kirkegården lyser en grav mest opp om kveldene. Mathias sin. Det er mye som ligger rundt graven.

Wunderbaum, energidrikker, noen flasker «små sure» og en flaske rom som kompisene delte med Mathias da han i januar ble 18 år.

– Det er fint å la de få lov til å sette sine minner om Mathias fra seg, sier Cecilie.

Familien og venner står sammen ved graven og mimrer om gode minner. Planen med Mathias var å spise mer kebab på «Mæf» og pizza fra Pizzabakeren – og dra på flere råneturer sammen. Mathias likte fart og spenning.

Minnet er synlig bak på BMW-en han etterlot seg.

– Hvordan dette kunne skje, har vi spurt hverandre om siden. Han som var så glad i livet, sier Cecilie.

Hun har nylig tatt en tatovering, på engelsk. Oversatt til norsk står det: «Dine vinger var klare, men det var ikke hjertet mitt.»

– Mathias var en helt vanlig gutt som fikk et altfor kort liv sammen med oss – fordi noen synes det var tøft å prøve partydop. Det føles urettferdig, meningsløst og vi savner han kjempemye. Han hadde så mange gode egenskaper og fremtiden hans så lys ut, sier Cecilie.

Mathias var sunn, frisk og aktiv ungdom i sin beste alder, ifølge moren, men hjertet hans tålte det ikke.

– Dette kan skje med alle. Ikke lek russisk rulett med livene deres.

Det har vært mye rykter om at Mathias var en som tok mye dop, sier Julie.

– Men jeg vet at han ikke var sånn.

Jonathan ser ned på graven og forteller om da de syklet og badet i det fine været om sommeren, eller hadde mye LAN, bestilte pizza og var hos ham.

– Jeg vil si at han var min bestevenn, han hadde et hjerte av gull. Han var en person du alltid kunne gå til, og det ble bedre. Det var en periode jeg følte meg litt dårlig, men da jeg var med Mathias, følte jeg meg bedre, sier Jonathan.

Begge elsket motorsykkel og bil. Det var spesielt gøy da Mathias fikk lappen, og de kunne kjøre rundt sammen.

– Vi fikk ikke gjort det så mye, men vi hadde noen turer. Det var en dag jeg hadde levert bilen på verksted og spurte om han kunne kjøre meg til skolen. Han kjørte meg også tilbake til verkstedet etterpå, forteller Jonathan.

– Og det var siste gang jeg så ham.