ORDFØRER: Kristiansands ordfører, Jan Oddvar Skisland (Ap), kan sammen med bystyret si nei til regjeringens ønske om folkeavstemning i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen.

Jurist: Kristiansand kan si nei til folkeavstemning

Regjeringen kan ikke tvinge Kristiansand kommune til å gjennomføre en folkeavstemning mot bystyrets vilje, ifølge Erland Aamodt fra KS Advokatene.

Sjokknyheten kom forrige uke: Regjeringen vil gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand. I fjor høst sa Kristiansand bystyre nei til en slik folkeavstemning.

Vedtaket i bystyret ble gjort med 39 mot 32 stemmer

De tre kommunene ble slått sammen i 2020 – men i gamle Søgne har motstanden vært stor også etter dette.

Men kan regjeringen bestemme at Kristiansand skal ha folkeavstemning – eller hvem som skal få stemme i den? Nei, er svaret til Erland Aamodt i KS Advokatene.

Info Dette er striden Søgne er en av 13 kommuner som ble slått sammen mot sin vilje da kommunereformen reduserte antall kommuner i Norge fra 428 til 354. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at tvangssammenslåtte kommuner kunne bli oppløst, dersom kommunestyret vedtar det og søker før 1. juli i år. Søgne ble slått sammen med Kristiansand og Songdalen. Kommunestyret i den nye storkommunen stemte mot å oppløse seg selv. Men i et innbyggerinitiativ i gamle Søgne ber underskriverne regjeringen om å overkjøre kommunestyrevedtaket. Det varslet regjeringen tidligere i juni at de ville lytte til, og at det nå må holdes folkeavstemning. Det er Sp som sterkt ønsket dette, og Ap ga etter. Vis mer

– Kan regjeringen pålegge Kristiansand kommune en folkeavstemning, og i så fall, kan de bestemme hvordan den blir innrettet?

– Etter min vurdering, så er svaret på begge spørsmålene nei, sier han til VG.

Aamodt forklarer:

– Utgangspunktet er at staten må ha hjemmel i lov hvis de skal pålegge en kommune å gjennomføre en oppgave eller gjøre noe. Så vidt jeg kan se, så er det ikke noen hjemler som gir staten den muligheten.

Han understreker at han ikke uttaler seg på vegne av KS, men som advokatfullmektig i KS Advokatene.

Fædrelandsvennen meldte først om dette.

Må til Stortinget

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, der alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS Advokatene har spisskompetanse på blant annet kommunalrett.

– Jeg kan ikke helt utelukke at en slik hjemmel finnes, men så langt har jeg ikke sett den, legger Aamodt til.

På spørsmål om Stortinget kan tvinge gjennom en folkeavstemning, svarer han:

– Det Stortinget i så tilfelle må gjøre er å gi regjeringen en lovhjemmel for å kunne pålegge kommunen å gjøre dette. Prinsipielt er det mulig å gjøre det på denne måten rettslig, men om det er praktisk politikk skal jeg ikke uttale meg om, sier han.

Gjelder for alle kommuner

Aamodt sier at det er kommunen selv som må avgjøre spørsmålet, ved Kristiansand bystyre:

– Ja, dette er i utgangspunktet en sak de må bestemme selv. Der har man også en bestemmelse i kommuneloven, som gir kommuner lov til å arrangere folkeavstemninger om lokale saker, sier han.

Han viser her til 12.2 i Kommuneloven. Aamodt understreker at dette ikke bare gjelder Kristiansand, men også mer generelt:

– Dette spørsmålet kan man også trekke opp mer generelt. Det kan også handle om andre kommuner, sier han.

VG har forelagt uttalelsene fra Aamodt for Kommunaldepartementet, men har mandag kveld ikke fått svar.

FOR FOLKEAVSTEMNING: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil ha folkeavstemning i de tidligere kommunene Søgne og Songdalen.

Hele Kristiansand kan få stemme

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa forrige uke at kun innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen skulle få stemme i folkeavstemningen. Men hans statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) åpner ifølge NRK for at beboerne i hele kommunen skal få si sin mening.

En slik folkeavstemning kan ende med et nytt tap for Senterpartiet og Søgne-aksjonistene: Til VG sier gruppelederne i Ap, Høyre, KrF og SV ja til en slik løsning – hvis de blir tvunget til å avholde folkeavstemning.

De fire partiene har flertall i bystyret, men det har tidligere vært intern uenighet om folkeavstemning i flere av dem.