BLIR DYRT: Boligrenten kommer til å gå mye opp de siste årene.

Økonom om folk som ikke har spart: − Folk har nok levd over evne

De som ikke har lagt av penger til å takle tre rentehevinger ut året, kan først og fremst takke seg selv, mener Olav Chen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom i dag med nye tall der de tror at Norges Bank vil komme med en dobbelt renteheving fra juni (fra 0,25 til 0,50).

Konsekvensen er dyrere boliglån. Makroøkonom Olav Chen mener det ikke bør komme som noe sjokk for noen at de unormalt lave rentene vi har hatt de siste årene nå går opp.







– De som ikke har lagt av penger til å takle tre rentehevinger ut året, de kan skylde på seg selv, fordi denne rentenormaliseringen er veldig godt annonsert, sier Chen, som er leder for Allokering og Globale Renter i Storebrand Asset Management.

Chen har tatt kontakt etter publisering og ønsker å presisere at folk delvis kan skylde på seg selv, fordi rentehevingene antakelig vil komme raskere enn også Norges Bank har varslet.

– Alle som har tatt opp lån har også fått beskjed om å kunne takle langt høyere renter.

Chen understreker at det ikke er alle som har hatt mulighet til å spare, spesielt de med lav inntekt.

FORVALTER: Olav Chen er Leder for allokering og globale renter i Storebrand.

– Alle bør ha fått med seg det

Norges Banks regner med en styringsrente på 1,5 innen utgangen av 2022, og 2,5 i utgangen av 2023.

2,5 prosent styringsrente tilsvarer rundt 4 prosent boliglånsrente. Men økonomiprofessor Ole Grytten sier det godt kan bli mer hvis denne utviklingen fortsetter– se lenger ned i saken.

Levd over evne

Selv om det er noen som så vidt får det til å gå rundt, har nordmenn generelt har spart rekordmye i både bank og aksjer under pandemien.

Derfor mener Chen at de fleste bør ha klart å legge av penger til en regnværsdag. Hvis ikke:

– Da bør du ringe til «Luksusfellen» og be om råd, sier han spøkefullt, og legger til:

– Alle bør ha fått med seg det og lagt av penger. Det må du gjøre før du bestiller ferie, hvis det ikke allerede er gjort.

Chen tror mange har vent seg til et liv med lav rente:

– Folk har nok levd over evne, lenge. Så man må stramme livreimen i den situasjonen du er i uansett.

Kan få boligrente på 5 prosent

Hvis inflasjonen fortsetter, tror økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges handelshøyskole (NHH at styringsrenten kan gå over 3 før utgangen av neste år.

Det kan bety en boliglånsrente på 5 prosent.

Grytten kommer med et regnestykke på hva fem prosent rente får å si for et boliglån på tre millioner:

– Hvis du er i begynnelsen av et annuitetslån (det vanligste, red.anm.), og du går fra en rentesats på 2,05 til 5,04, da vil ditt årlige beløp før skatt øke med 88.000.

Da betaler du 148.000 i året i renteutgifter, i stedet for cirka 60.000 med en rente på to prosent.

Et lite pluss er at boligeiere i Norge får skattefordel, og kan trekke fra rundt 22 prosent i skattemeldingen.

PROFESSOR: Økonom Ola H. Grytten ved NHH sier mange har vokst opp uten å vite hvordan høy rente rammer privatøkonomien.

Grytten tror ikke Norge er på vei mot 80-tallstilstander med boliglånsrenter opp mot 20 prosent, heller ikke 10. Men 5 ​kan altså være i horisonten.

– Er det et generasjonsskille her på hvordan man ser på renter?

– Ja, det er klart det. Det er stor forskjell. Mange vokser opp nå og vet ikke hvordan det er ikke å betjene gjelden sin.

– Sist gang nordmenn slet, er tilbake på slutten av 80- tallet, begynnelsen av 90-tallet. En del klarte ikke å betale og solgte boligen, en del fikk utsettelse, sier Grytten, som tidligere har vært spesialrådgiver for Norges Bank.

Knekkebrød i villa

– Hvor kutter folk?

– I en del land kan du gå ut av boligen, og dermed er du ikke ansvarlig for boliggjelden. I Norge kan du ikke gjøre det, du er ansvarlig for boliggjelden. Derfor er det noe som blir prioritert veldig høyt. Det henger veldig høyt i Norge, høyere enn i nesten alle andre land.

– Man kutter alt annet og sitter og spiser knekkebrød i villaen sin.

Han understreker at det er mange faktorer i spill som avgjør renten og at det er vanskelig å si om den kan gå opp til fem.

– Men det blir iallfall fire prosent i utkanten av neste år, og kanskje før.

Han tror bankene snart vil spørre om de kan håndtere mer enn fem prosent som de spør om i dag:

– Det blir snart snakk om at man må takle 8 prosent.

– Tror du folk er forberedt?

– De bør ha fått det med seg at det kan skje. Men det kan bli en nedtur, spesielt om man bruker forbrukslån eller betaler ferien på kredittkort.