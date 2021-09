forrige

SPEKTAKULÆRT: En stor lyskjegle for raskt over nattehimmelen og kunne ses fra store deler av Nord-Norge i går. Foto: Kamilla Johansen

Mystisk lysfenomen: − Akkurat der og da ble jeg litt skremt

Et mystisk lysfenomen beveget seg raskt og lydløst over nattehimmelen og kunne ses i store deler av Nord-Norge i går.

Hobbyfotograf Kamilla Johansen (38) sto mandag kveld klar på toppen av Myrtinden i Øksnes kommune i Nordland for å ta bilder av nordlyset.

Rundt klokken 23.16 ble hun vitne til lysfenomenet, som hun beskriver som helt spesielt.

– Først trodde jeg at det var månen, før jeg innså at månen sto bak meg. Så tenkte jeg at det kunne være et romskip, men jeg tror ikke så mye på aliens, sier Johansen.

Hun forteller at lysfenomenet var oransjeaktig da det dukket opp, før det ble hvitaktig og forsvant i retning Nyksund.

– Det var akkurat som om det datt noe nedover, sier Johansen.

– Akkurat der og da ble jeg litt skremt, men så fortsatte jeg å ta bilder og det gikk fint.

Kraftig trykkbølge

Var det en mystisk ufo som føk over nattehimmelen som en diger lysende lampe?

– Lysfenomenet kunne være forskjellige ting. Alt fra en stor stjerne, en meteoritt, til en oppskyting. Vi skjøt i alle fall ikke opp noe fra Andøya Space mandag, sier kommunikasjonsrådgiver Ørjan Vøllestad i Andøya Space Education.

Han forklarer at lyset nok skyldes at et motortrinn fra raketten Landsat 9, som NASA har bekreftet at ble skutt opp mandag, traff atmosfæren.

Når en rakett skyter langt ut i atmosfæren har den flere motorer, der den ene overtar for den andre. Når et av disse motortrinnene har gjort jobben sin og er på vei ned fra verdensrommet, så kommer de fra et luftløst rom og inn i atmosfæren.

Og hvorfor det mystiske lyset?

– Når motoren treffer atmosfæren presses luftlag i høy hastighet, og det oppstår en slags trykkbølge, og derav lyset, sier Vøllestad.

Det er også kommet en rekke øyenvitneskildringer om det uforklarlige lyset som plutselig kunne ses over store deler av Sverige.

Landsat 9-satellitten ble skutt opp fra rombasen Vandenberg i California klokken 14.12 lokal tid mandag, og den skal overvåke jordoverflaten 705 kilometer over den.

Målet er å utforske enda mer rundt jordens klimasystemer.

– Med en 50 år lang databank å bygge på, er målet å ta dette historiske globale programmet til neste nivå nå, sier NASA-sjef Bill Nelson i en pressemelding.

Den første Landsat-satellitten ble skutt opp i 1972.

Varsler rakettoppskytinger

Med store uforklarlige lysfenomen mot mørk høsthimmel, blir folk ofte forundret når de løfter hodet for å se.

Burde de vært varslet?

– Slike oppskytinger blir i stor grad varslet. Men det er vanskelig å nå ut internasjonalt med informasjonen, sier Vøllestad.

Andøya Space opplevde noe lignende i 2019 da NASA skjøt opp forskningsraketter fra basene deres i Ny-Ålesund på Svalbard og Andøya.

På vårparten hadde det vært mye baluba da himmelen over Tromsø ble fylt opp av mystiske lys i forbindelse med en ikke varslet rakettoppskyting. Politiet ble nedringt.

– Ved oppskytingen den høsten gikk vi bredt ut og varslet, blant annet gjennom lokalt politi, sier Ørjan Vøllestad.

Rakettene som ble skutt opp var utstyrt med en kombinasjon av vitenskapelige instrumenter og ampuller med kjemiske stoffer, som ble antent da de ble sluppet ut i atmosfæren.

De skapte lysfenomener på himmelen.