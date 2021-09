Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad skryter av helsesektoren og det norske folkets håndtering av pandemien.

Dette skal Nakstad gjøre nå

– Coronapandemien er ikke over, konstaterer Espen Nakstad. Vinteren kommer til å kreve gode beredskapsplaner, forteller han. Men før den tid skal han gjøre noe han ikke har gjort på halvannet år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad nyter en av de mindre arbeidskrevende helgene han har hatt på en god stund.

Han gleder seg over den fasen av pandemien Norge trådte inn i klokken 16 i dag.

– Det er en fantastisk milepæl som vi står i nå. Vi kan være veldig fornøyd med at vi har kommet så langt i vaksinasjonsprogrammet, og at smittetallene går nedover. Vi skal ta med oss alle gledene i en pandemi. Ikke minst at hverdagen har blitt mer normal for de aller fleste, sier Nakstad

Midt i jubelrusen er det likevel et stort aber.

– Vi må huske på at for resten av verden, og for noen mennesker i Norge, så er ikke dette over. Det er ikke helt over for sykehusene heller. Men hverdagen blir mer normal nå og det er det aller viktigste, sier han.

Det siste rådet

– Det viktigste å tenke på nå i høst og vinter er: Blir vi syke, så bør vi holde oss hjemme. Man kan i noen tilfeller bli smittet selv om man er vaksinert, og det er en god del uvaksinerte mennesker i Norge. Ikke minst av hensyn til kolleger på jobben, som slipper å bli smittet og få sykefravær.

Nakstad kaller dette «det viktigste» og «kanskje det eneste» rådet vi står igjen med, i tillegg til at man bør teste seg hvis man får symptomer på corona.

IKKE OVER: – Beredskapen kommer fortsatt til å være høy fremover, sier Nakstad. Her fra en av de mange pressekonferansene om coronasituasjonen.

– Coronapandemien er ikke over i verden, og den er ikke over i Norge heller. Det ligger over 100 mennesker på sykehus fortsatt. Det ligger mange på intensivavdeling, og vi har mange hundre som smittes hver dag. Men hverdagen er mer normal, sier han.

Han peker på at beredskapen fortsatt er høy og sier det påligger helsesektoren et særlig ansvar for å huske på det. Det tror han kommer til å gå fint.

– Vi har lagt gode planer for å fortsatt håndtere denne pandemien hvis det skjer uforutsette ting framover nå.

Ingen klem

Nakstad forteller at han ikke har rukket å klemme noen enda.

– Jeg satt aleine i et studio og leste inn lydbok da klokken ble fire, så det var ingen å klemme, sier han og flirer, før han kommer med den etter hvert velkjente nakstadske presiseringen:

– Det har jo vært lov lenge, for oss som er vaksinert, å klemme andre som er vaksinert. Og i familiesammenheng så har de fleste gjort det. Men det å gå ut på byen, og få lov til å klemme andre, er nytt fra klokken 16, sier Nakstad.

Nå håper han på en rolig helg uten for mye jobbing.

– Hvem som får den første klemmen gjenstår å se, sier han.

Skryter av barna

– Barna vet veldig godt at alt blir bra til slutt. Og det har de vært flinke til å si til alle, og det har vi også gjentatt noen ganger. De fleste barn blir jo ikke så veldig syke av dette viruset, sier Nakstad.

Nå vil Nakstad at barna skal kunne fokusere på andre ting enn pandemi.

– Det blir nok lettere på skoler og andre steder nå fordi det er en mer normal hverdag overalt, også for barn.

FORNØYD: Nakstad gir et nikk til alle som har fulgt råd og regler. – Det er derfor det har gått så bra med Norges håndtering av pandemien, sier han.

Nakstad er veldig fornøyd med innsatsen fra hele helsesektoren og fra folk flest under pandemien.

– Vi ligger helt nederst på lista over antall dødsfall. Vi ligger på 144. plass, ut i fra folketall. Det har ikke kommet av seg selv. I USA for eksempel, har de mistet flere mennesker enn de gjorde under andre verdenskrig, sier Nakstad.

Han trekker frem noen grunner til at han mener det har gått så bra med Norges håndtering av pandemien.

– Folk har stilt opp og fulgt råd og regler. Det har gjort at vi kanskje er det landet i Europa som har hatt mest normal skolegang og mest normalt arbeidsliv sammenlignet med veldig mange andre, sier han.

En etterlengtet ferie

Nakstads planer for kvelden er å komme seg ut i solen og møte noen venner.

Nå ser han frem til å leve og reise mer normalt.

– Jeg gleder meg til å se flere kolleger på jobb. Som mange andre har jeg også levd et veldig digitalt liv på hjemmekontor. Det å kunne møte slekt og venner har jeg gjort veldig lite på halvannet år, ikke minst fordi det har vært mye jobb.

TISK: Fremover kommer Nakstad til å jobbe mye med TISK-konseptet blant annet. Det står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Her fra en utdeling av hurtigtester på Universitetet i Oslo.

Det har ikke blitt noen ferie på den hardtarbeidende byråkraten i løpet av pandemien, men i høstferien tar han seg fri, forteller han.

Fremover skal han jobbe mye med TISK-konseptet, hurtigtester, og forberede beredskapsplaner for vinteren, som han sier kan bli tøff for sykehusene.

– Tenker vi tilbake til romjulen, da vi satte de første vaksinene, var det samme stemningen. Da tenkte vi at «nå er alt over». Da ble det litt tøft etterpå. Nå har jeg mer tro på at hverdagen faktisk vil bli mer normal, heldigvis. Men pandemien er nok ikke over i 2022 heller i verden. Det betyr at vi må fortsette å jobbe med det også i Norge, avslutter Nakstad.