NEGLEBITING: Ap-leder Jonas Gahr Støre fotografert i et øyeblikk med neglebiting på et møterom mandag kveld under sonderingene på Hurdalsjøen Hotell.

Sonderingene: Forsterket lagene for større fremdrift og bredde

HURDALSJØEN (VG) Ap, Sp og SV er i ferd med å gjennomføre sin tredje dag med sonderinger der det fortsatt er uvisst om det blir reelle regjeringsforhandlinger mellom dem. Mandag ble alles team forsterket for å få opp farten på prosessen og trolig få mer partibredde bak punktene.

Mandag ettermiddag ble også sonderingene flyttet opp fra underetasjen på hotellet til møterom lenger oppe i etasjene på Hurdalsjøen Hotell.

Det er fortsatt en duo fra hvert parti som sonderer, men de er forsterket med de to nestlederne Bjørnar Skjæran (Ap) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Fra Senterpartiet ankom finanspolitiker og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus mandag.

TILKALT: Sigbjørn Gjelsvik er mangeårig finanspolitiker i Senterpartiet. Han ble tilkalt for å bistå sonderingsduoen Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad mandag.

– Det er fortsatt de samme fra hvert parti som skal sondere, men vi har tatt med Torgeir også, for å få til enda mer effektive avklaringer i vår egen partiledelse, sa Lysbakken da han ankom sonderings-hotellet mandag.

Effektivitet

Fylkesnes fulgte opp:

– Jeg skal bidra til effektivitet, raske beslutninger og det som trengs, sa SVs ene av to nestledere.

Den andre, Kirsti Bergstø, utgjør SVs sonderingsduo sammen med partileder Audun Lysbakken.

Kilder nær sonderingene signaliserer at så lenge sonderingene ikke er avsluttet, men pågår på tredje døgnet, så er de krevende.

BILJARD: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran var innkalt som ekstramannskap til sonderingene mandag. Han benyttet en pause til å spille litt biljard med seg selv.

«Kjenner spennet i partiet»

Tidligere Venstre-leder og mangeårig statsråd Trine Skei Grande (V) tolker behovet for forsterkninger med at de tre partiene trenger mer kunnskap om hva partiene kan tåle.

– Det er veldig deilig for en partileder å ha en bredde i de som deltar i sonderingene for å hele tiden ha oversikt over hva som er spennet i partiet, sier Grande til VG.

Hun har selv deltatt i regjerings-sonderinger, og la vekt på å ta med seg begge sine daværende nestledere, Terje Breivik og Ola Elvestuen. Slik kunne hun raskt finne ut hvor mye partiet ville gå med på -eller ikke gå med på – uten å ty til hverken uravstemning eller «meningsmåling» i partiorganisasjonen.

For Senterpartiets del er ikke de to nestlederne Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe med i sonderings-teamet.

Finansfolk og Gjelsvik

I stedet ble mangeårig finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik tilkalt for å jobbe sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad mandag.

Også «støtteapparatet» til de andre partiene ble forsterket med flere politiske tallknusere og finanspolitisk kompetanse mandag.

En av årsakene til at Gjelsvik ble tilkalt, skal være at han har oversikt over finansområdet med sin fartstid i Stortingets finanskomité.

– Litt dypere

Ap-leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre begrunnet forsterkningen av sonderingsteamene med et behov for å «gå litt dypere» – da han spaserte inn til møtene tidligere på dagen mandag.

MIDDAG: Ap-leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre satt ved siden av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under middagen på Hurdalsjøen Hotell mandag kveld.

Når partiene nå har forsterket mannskapene i Hurdal, skyldes det også at det vil være behov for å bryte opp og arbeide i grupper når partiene skal gå mer i dybden på enkelte temaer, ifølge NTB.

Ap-leder Støre vektlegger at det er viktig for prosessen at alle er trygge på de beslutningene som tas.

– Jeg har ikke satt noen frist på tid, vel vitende om at her må vi ta hverandre på alvor og lytte. Det er dumt å forhaste seg i en sånn startfase, sa han tidligere mandag.

SV-MIDDAG: SV-leder Audun Lysbakken plasserte seg ved et eget bord mellom SV-rådgiverne Roman Linneberg Johannessen og Solveig Igesund under middagen etter sonderingsmøtene mandag kveld.

Både pressesjef Lars Vangen i Senterpartiet og hans kollega Siri Gjørtz i SV sa til pressen mandag kveld at det ikke blir gitt noen statusrapporter om fremdriften på sonderingene i løpet av kvelden.

Men det ble regnet for «99,99 prosent» sikkert at sonderingene vil fortsette tirsdag.

Målet er å finne ut om det er grunnlag for å gå videre med formelle regjeringsforhandlinger mellom de tre partiene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er i likhet med Støre opptatt av at sonderingene ikke skal ha noen uttalt deadline:

– De konklusjonene vi eventuelt trekker, vil legge føringer for flere år, så vi får bare bruke den tiden vi trenger, sier Vedum til NTB.