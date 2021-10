SKYTING: Det var ved parkeringshuset ved Oslo Konserthus en mann ble skutt lørdag morgen.

Siktet etter Vika-skytingen er tidligere dømt for ran

OSLO TINGRETT (VG) En av dem som er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skytingen i Vika i Oslo er domfelt tidligere. Politiet knytter de involverte til et kriminelt miljø.

Mannen i 20-årene ble mandag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. Han er ilagt brev- og besøksforbud og medieforbud, og må sitte de to første ukene i isolasjon.

Forsvareren ønsket at rettsmøte skulle gå for åpne dører, men fikk ikke medhold av retten som lukket dørene med henvisning til at offentlighet kan skade politiets etterforskning.

Siktede møtte i retten i joggedress og blå crocs, og hadde med seg halvdrukket flaske colabrus.

Det var rundt klokken 05 lørdag morgen politiet meldte om en voldshendelse i Vika i Oslo.

En mann i 20-årene ble skutt mens han satt i parkeringshuset ved Oslo Konserthus, ifølge Avisa Oslo. Mannen ble fraktet til sykehus med skuttskader, men er utenfor livsfare.

Ifølge politiet var det også en kvinne i bilen som skal ha kommet uskadet fra episoden.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt sier til VG at både de to pågrepne og den fornærmede er kjent av politiet fra tidligere av.

– Både den fornærmede og den siktede som nå er fengsles knyttet til en kriminelt miljø, sier Hatlo.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken.

– Det er ikke konkrete personer vi leter etter, men vi gjør flere aktive etterforskningsskritt, sier Hatlo.

Lørdag ble mannen i 20-årene, som nå fremstilles for fengsling, pågrepet. Han er siktet for medvirkning til drapsforsøk, og en annen mann ble søndag kveld pågrepet, også siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Forsvareren til mannen som ble pågrepet lørdag, advokat Omer Tashakori, har tidligere sagt at hans klient ikke knytter seg til hendelsen, skriver NTB.

Advokaten til mannen som ble pågrepet søndag, Svein Holden, sier til Dagbladet at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom min klient og fornærmede, sier han.

Jakke-ran

I februar i fjor ble mannen i Borgarting lagmannsrett dømt til ett år og seks måneders fengsel for ran. Ifølge dommen ranet han og en annen person i 2018 to personer for klokker, jakker og smarttelefoner. Under ranene ble de fornærmede utsatt for slag og spark av den nå siktede mannen.

De ble også dømt for å ha stjålet pengepungen og mobiltelefonen til en taxisjåfør i Oslo i 2017.

I dommen heter det at de «har i retten langt på vei erkjent å ha ranet de fornærmede», og at de har forklart at de valgte å stjele jakkene fordi de syntes de var fine.

Retten fant at volden som ble utført under ranene var betydelig, og at de fornærmede ble utsatt for kraftige slag.

Ranet taxisjåfør

Ranet av en taxisjåfør i 2017 ble ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett begått ved at den siktede mannen og en annen satte seg inn i taxien og ba om å bli kjørt til et annet sted i Oslo.

Taxisjåføren forklarte i retten at han fikk en dårlig følelse, og valgte å stoppe ved en døgnåpen bensinstasjon i nærheten av der de to ønsket å bli sluppet av.

Den andre mannen skal så ha tatt kvelertak på sjåføren og holdt ham fast mens den nå siktede mannen tok drosjepungen og to mobiltelefoner som tilhørte sjåføren.

De løp så fra stedet, og pengepungen ble funnet med noen mynter i nærheten, ifølge dommen.

Den siktede mannen skal ha forklart for retten at han la merke til telefonene og drosjepungen da sjåføren stanset bilen. Han skal videre ha forklart at han «fikk en plutselig innskytelse» om at han ville ta tingene. I dommen fra Borgarting lagmannsrett står det at han mener han ikke la merke til at den andre mannen tok kvelertak på sjåføren.

Det festet ikke flertallet av dommerne lit til, og fant det bevist utover rimelig tvil at de to var samstemte om å begå ranet av sjåføren.

De viser til videoopptak som viser at bilen «husket» i flere sekunder, noe retten legger til grunn skyldes en form for fysisk kamp inne i bilen.

I 2020 ble han dømt i en tilståelsessak for besittelse av mindre mengder narkotika, kjøring uten gyldig førerkort, og for å ha nektet å oppgi personalia til politiet. Han ble i Oslo tingrett idømt 36 dagers fengsel for disse forholdene.