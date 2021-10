ETTERFORSKER LÆRER: En lærer ble lørdag varetektsfengslet i fire uker, siktet for å ha forgrepet seg på flere mindreårige.

Politiet om overgrepssiktet lærer: − Flere fornærmede i saken

Læreren som er siktet for å ha voldtatt en elev ved skolen han jobber, er siktet for å ha forgrepet seg på flere mindreårige.

Av Frank Haugsbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter politiet overfor VG mandag.

Lørdag ble en mannlig lærer varetektsfengslet i Hordaland tingrett, siktet for blant annet voldtekt mot en elev under 14 år ved skolen.

Mannen er også siktet for seksuell handling mot barn under 16 år.

Politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt sier til VG at det er flere fornærmede i saken.

– Jeg vil ikke gå inn på antall. Siktelsen gjelder flere fornærmede, og nå etterforsker vi om det kan være ytterligere fornærmede, sier Hauge Andersen, som bekrefter at de fornærmede i saken er mindreårige.

Ifølge flere medier skal mannen ha hatt verv i et idrettslag i Bergen.

– Det blir en viktig del av politiets arbeid å kartlegge hans roller, verv og stillinger. Ut over det kan jeg ikke kommentere dette. Politiet er fortsatt i en tidlig fase i etterforskningen, sier Hauge Andersen.

Det var sist torsdag politiet mottok melding om at en elev var utsatt for et mulig seksuelt overgrep av en ansatt ved skolen.

– Overgrepet skal ha skjedd på skolens område. Politiet startet straks etterforskning og i løpet av få timer ble en ansatt ved skolen pågrepet og siktet, opplyste politiet i en pressemelding søndag.

Mannen ble lørdag varetektsfengslet i Hordaland tingrett for fire uker med brev- og besøkskontroll.

Hauge Andersen vil ikke si hvordan politiet ble kjent med saken. Hun bekrefter at siktede ikke er tidligere straffet.

– Politiet har avhørt flere personer og vil fortsette med det i tiden som kommer. Parallelt med dette jobber vi med gjennomgang av elektroniske spor og gjør andre undersøkelser, uten at vi per nå kan gå nærmere inn på detaljene i den videre etterforskningen, skrev politiet i pressemeldingen søndag.

Bergensavisen (BA) skriver mandag at den siktede mannen har verv i et idrettslag, og at politiet etterforsker om mannen også kan ha begått overgrep i forbindelse med frivillig arbeid eller andre steder i Bergen.

Mannens forsvarer, advokat Einar Råen, vil ikke kommentere disse opplysningene. Han sier til VG at hans klient torsdag forklarte seg utfyllende om det siktelsen gjelder.

– Han har erkjent straffskyld for det siktelsen gjelder, sier Råen, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Advokat Cecilie Wallesvik er oppnevnt som bistandsadvokat i saken. Hun ønsket mandag formiddag ikke å kommentere saken overfor VG.