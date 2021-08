HØYESTE LISTETOPP? Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (i midten) sier at Hedmark Aps tre listetopper må være de høyeste i landet i centimeter. Annenkandidat Nils Kristen Sandtrøen (til venstre) ruver 192 centimeter over bakken, mens tredjekandidat Lise Selnes og Trettebergstuen selv er 181 centimeter høye. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Ny VG-måling: Ap og Sp kniver om førsteplassen i Hedmark

HAMAR/LØTEN (VG) I Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke står kampen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. VGs ferske måling kan tyde på valgthriller i den gamle Ap-bastionen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Arbeiderpartiet har alltid vært størst i Hedmark. Vi har alltid vært det røde fylket, Aps bastion. Den posisjonen skal vi forsvare, sier Anette Trettebergstuen til VG.

Hun er Aps førstekandidat i Hedmark og deler ut de tradisjonelle rosene til forbipasserende i Hamar sentrum.

I det gamle fylket Hedmark, som fortsatt er et valgdistrikt i årets stortingsvalg, har Ap alltid vært den store kjempen.

Fra 1945 til 1989 var alle partiets valgresultater på over 50 prosent.

Siden det har Ap stort sett holdt seg over 40 prosent oppslutning, men falt ned til 35,6 prosent i 2017.

Men i år er Aps posisjon truet. Trusselen kommer blant annet fra en 28-åring som driver valgkamp en drøy halvtimes kjøretur utenfor Hamar sentrum.

– Målet er å bli størst i Hedmark og å få tre mandater inn på Stortinget fra Senterpartiet, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl til VG.

Hun har sittet på Stortinget i fire år, og står på annenplass på Sps liste i Hedmark, bak partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Utfordrer Ap

Fra å være et parti som stort sett har vaket rundt 10 prosent, bykset Sp frem til 22 prosent ved stortingsvalget i 2017.

Ifølge VGs ferske måling fra Hedmark, har Ap i år en seriøs utfordrer i Sp om tronen i Hedmark.

Under to prosentpoeng skiller de to partiene på Hedmark-målingen. Det er godt innenfor feilmarginen. I stortingsvalget 2017 ruvet Ap 13,4 prosentpoeng over Sp.

Se hva Støre og Vedum svarer om rødgrønt-kaos:

VIL BLI STØRST: Emilie Enger Mehl har sittet på Stortinget for Sp i fire år – og vil gjerne ha fire til. Hun er annenkandidat for Hedmark Sp, bak partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Sentralisering og politireform

Forklaringen kan man blant annet finne i Løten, der Enger Mehl i dag driver valgkamp. Kommunen var i alle år en sikker Ap-bastion.

Men i 2019 ble alle naturlover fullstendig snudd på hodet da Sp fikk rent flertall i kommunestyret ved lokalvalget.

Enger Mehl forklarer Sp-sjokket i Løten med at kommunen har mange arbeidsplasser i jord- og skogbruk, trues av sentralisering og kommunesammenslåing og har en trang økonomi.

– Vi snakker om at vi er opptatt av å stoppe sentraliseringen til Høyre, bedre kommuneøkonomien og ikke ha store forskjeller mellom folk, sier hun,

– Så er Løten en kommune som har mistet politikontoret sitt etter at Høyre og Frp, med støtte fra Ap, fikk gjennomført den såkalte nærpolitireformen. Det er noe som har svekket beredskapen i store deler av Hedmark, sier Enger Mehl.

GÅRDSDRIFT: Emilie Enger Mehl kommer selv fra en gård. På gården Bakken Øvre i Løten møter hun Ole Martin Kildahl. Foto: Naina Helén Jåma / VG

På gården Bakken Øvre møter hun Ole Martin Kildahl som snakker om at kostnadene knyttet til gårdsdriften de siste årene har skutt i været, samtidig som at inntektene for bøndene ikke følger med.

Kildahl har overlatt gårdsdriften til sønnen, men kaller seg fortsatt «vaktmester» på gården.

– Jeg regner med at når Sp kommer i styringen, blir det andre saker, sier han.

– Det blir nok mange stemmer på Emilie her oppe, sier Kildahl uten å røpe hva han selv skal stemme.

Frustrasjon

Tilbake i Hamar reflekterer Trettebergstuen om hvorfor Ap nå blir utfordret av Sp om å bli Hedmarks største parti.

– Det har vært åtte år med høyreregjering som har skapt veldig mye frustrasjon blant folk. Sentralisering og økte forskjeller mellom by og land. Det er klart at Sp har klart å suge opp og fange opp mye av den frustrasjonen.

Hun avviser at Sp er en motstander, men sier at Vedums parti helt klart er en konkurrent.

– Vi fisker helt åpenbart i det samme velgerfarvannet.

Se flere bilder fra valgkampen i Hedmark her:

forrige









fullskjerm neste VALGKAMP I HEDMARK: Aps Anette Trettebergstuen sammen med partifeller i Hamar sentrum. 1 av 6 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Skal krangle med Vedum

Trettebergstuen sier hun skal jobbe for å få frem forskjellene mellom de to partiene i valgkampen, selv om Sp og SV er Aps foretrukne samarbeidspartnere.

– Ap er et parti for byer i vekst, men også for bygder. Vi vil nok ha litt mer utvikling i lokalsamfunn enn det Sp kanskje vi vil. Men vi står først og fremst sammen om veldig mye, sier hun og legger til:

– Det å krangle litt med Trygve, er ikke til hinder for å samarbeide etter valget.

– Du tenker å krangle litt med Trygve?

– Ja, absolutt. Vi skal ha det tredjemandatet, og Ap skal bli størst i det røde fylket.

Dette er målingen