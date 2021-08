PROBLEM: Batteripakken i Opel Ampera-e må byttes.

Må bytte batteripakke i 4000 elbiler: Får større batteri og ny garanti

Frem til batteribyttet må eierne leve med flere anbefalinger rundt lading og bruk.

Av Hanne Hattrem

Opel Ampera-e tilbakekalles på nytt, grunnet produksjonsfeil i battericellene, meldte BilnNytt.no denne uken.

Batteripakkene i Chevrolet Bolt (som Opel Ampera-e heter i USA) og også den helt nye Chevrolet Bolt EUV kan i sjelde tilfeller ha kan ha to produksjonsfeil - en avrevet anodeflik og en brettet separator – tilstede i samme battericelle, noe som øker risikoen for brann, skriver General Motors i en melding fredag kveld.

Det er satt av rundt en 1 milliard dollar, 10 milliarder kroner, opplyser General Motors.

Hele batteripakkene må ut og erstattes med en flunkende ny.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er det registrert 37765 nye Opel Ampera-e i Norge og 173 bruktimporterte.

Frem til batteriet blir byttet er eierne via et brev anbefalt rutiner for lading, som produsenten kaller føre-var-anbefalinger:

Ikke lade om natten uten at bilen er under tilsyn.

Parkere utendørs og ikke inntil husveggen.

Ikke lade batteriet over 90 prosent.

Ikke la rekkevidden gå lenger ned enn 110 km.

Helst lade etter hver kjøring.

JOBBER MED LØSNINGER: – For noen kunder forstår vi at det kan være vanskelig å følge anbefalingene til enhver tid. Derfor jobber vi fortløpende med å finne løsninger for de kundene, noe vi regner med å ha innen kort tid, sier informasjonssjef for Opel hos Bertel O. Steen, Stein Pettersen.

– Må ikke sitte og se på

– Det er ikke slik at man må sitte og se på mens bilen lader, men holde et visst tilsyn med ladingen når den skjer hjemme. Det er heller ikke slik at om du går under 110 km rekkevidde på motorveien så må du parkere og tilkalle veihjelp. Vi sier det slik at har du mulighet til å lade etter endt kjøretur, så anbefaler vi det, altså oftere enn man ellers ville gjort, sier informasjonssjef for Opel hos Bertel O. Steen, Stein Pettersen, til VG.

Han understreker at det ikke er bruksforbud på bilene.

Eierne får splitter nytt batteri, med høyere kapasitet enn det som byttes ut. I tillegg gis det full, ny garanti, på åtte år.

– Åtte prosent mer kapasitet gir økt rekkevidde. Det har vært ekstremt lite andre problemer med Ampera-e, så da har man en driftssikker bil med bedre ytelser når batteribyttet er utført, sier Pettersen.

To branner

Årsaken til batteribyttet og brukerrestriksjonene er ifølge Stein Pettersen rapporter om to biler som har vært involvert i branner.

– Det er ingen registrerte branner i Norge, og det er produsert i alt 80.000 biler. Det er sett en sammenheng mellom måten bilen er ladet på og en batterifeil. Et visst lademønster har bidratt til å trigge feilen, sier Pettersen.

Totalt er det produsert rundt 80.000 Opel Ampera-e (mange av dem under navnet Chevrolet Bolt), opplyser den norske Opel-importøren.

Bolt ble tilbakekalt i november 2020.

Kan ikke si noe om når

Det har vært spekulert i at det kan ta flere år før alle batteriene er byttet.

– Vi har ingen tidslinje å forholde oss til akkurat nå, så det kan jeg ikke bekrefte. Vi opplever at dette har høyeste prioritet. Det jobbes på toppnivå, både fra General Motors og Stellantis, sier Pettersen.

Opel tilhører nå Stellantis, etter at PSA (Citroën, DS, Peugeot og Opel) gikk sammen med Fiat-Chrysler-konsernet.

Forbrukerrådet: – Gratis lånebil

Forbrukerrådet krever at kundene får gratis lånebil frem til batteriene i bilene er byttet, skriver Motor. De mener det også kan være grunnlag for å heve kjøpet.

– Reparasjoner skal etter forbrukerkjøpsloven skje «innen rimelig tid» og «uten vesentlig ulempe» for forbrukeren. De bruksbegrensningene som Opel pålegger kundene er så inngripende at flere forbrukerrettigheter aktualiserer seg. De som ønsker å vente på batteribytte bør etter vårt syn bli tilbudt en lånebil. De som ikke ønsker å vente, bør raskt få alternativer innenfor lovens rammer, skriver juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til nettstedet.

Heving av kjøpet kan da være et alternativ.

Bladet Motor har skrevet at NAF ber Ampera-e-eierne akseptere tilbud om batteriskift, men medlemsorganisasjonen råder også eierne til å ta forbehold om at det kan komme krav dersom utbedring av batteriet ikke skjer i henhold til lovverket.

Mål om reparere innen «rimelig tid»

– Hovedmålet vårt er å reparere bilene innenfor rimelig tid. Så får vi se på andre løsninger for de som ikke kan bruke eller leve med de restriksjonene. Omlevering er ikke mulig, da bilen er gått ut av produksjon, sier informasjonssjef en i Opel.

Han sier at Opel-importøren får juridiske vurdering knyttet opp mot rettigheter som kunden eventuelt har.