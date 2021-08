JORDSKJELV: Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har lagt ut dette kartet av området som skal være rammet på Haiti. Foto: USGS

Kraftig jordskjelv på Haiti - bekrefter omkomne

Haiti er rammet av et kraftig jordskjelv, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Myndighetene i Haiti bekrefter at flere personer er omkommet etter jordskjelvet som traff den vestlige delen av landet rundt kl. 08.30 lokal tid, eller kl. 14.30 norsk tid. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Skjelvet fant sted lørdag morgen og hadde en styrkegrad på 7,2, ifølge jordskjelvsenteret. Episenteret var i havet rundt 15 mil vest for hovedstaden Port-au-Prince. Det bor i underkant av en million mennesker i hovedstaden.

USGS melder at det er høy sannsynlighet for at mange mennesker kan ha mistet livet i de fattige og vanskelig fremkommelige fjellområdene i landet.

Lokale bilder på sosiale medier viser store materielle skader på bygninger, og personer som flykter ute i gatene.

Etter skjelvet sendte den amerikanske værovervåkingstjenesten NOAA ut et farevarsel om tsunami i regionen, men like før 16.30 trakk de tilbake farevarselet.

Den amerikanske værovervåkningstjenesten NOAA har i tillegg utsendt et farevarsel for tsunamier i Haiti-regionen etter skjelvet.

Skjelvet kunne kjennes over store deler av Karibia, deriblant Bahamas, Den dominikanske republikk, Jamaica, Puerto Rico, Turks- og caicosøyene, USAs ytre øyer og Cuba.

Jordskjelvet inntraff rundt 12 kilometer sørøst for Saint Louis du Sud og var 13 kilometer dypt, ifølge USGS.

Det forrige store jordskjelvet som rammet Haiti medførte enorme menneskelige og materielle ødeleggelser.

Antall døde ble den gang rapportert til 230 000 i følge myndighetene på Haitis egne tall, men det er stor usikkerhet knyttet til tallene. Over en million mennesker ble ifølge offisielle tall gjort hjemløse.

Skjelvet den gang hadde en styrkegrad på 7 og medførte 45 etterskjelv.

Saken oppdateres.