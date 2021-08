forrige









UNNTAKSTILSTAND: Minst 227 personer er døde og ødeleggelsene er enorme på Haiti. Dette er bilder fra Les Cayes, en by ca 200 km vest for hovedstaden Port-au-Prince.

Erklærer unntakstilstand i Haiti: 227 personer omkomne

227 mennesker er døde etter at Haiti ble rammet av et kraftig jordskjelv lørdag, sier sivilforsvaret på Haiti, ifølge Reuters. Skadene er enorme, bekrefter statsminister Ariel Henry.

Han har erklært unntakstilstand i øylandet i en måned.

Myndighetene i Haiti bekrefter at flere personer er omkommet etter jordskjelvet som traff den vestlige delen av landet rundt 08.29 lokal tid, som tilsvarer klokken 14.29 norsk tid. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

– Jeg kan bekrefte at flere har omkommet, men vi har ikke et eksakt antall per nå, sier leder for sivilforsvaret, Jerry Chandler, til nyhetsbyrået AFP.

227 er bekreftet døde etter jordskjelvet ifølge landets sivilforsvar, melder Reuters klokken 21.35 norsk tid lørdag. Hundrevis av mennesker skal være såret eller savnet etter jordskjelvet.

Skjelvet fant sted lørdag morgen og hadde en styrkegrad på 7,2, ifølge jordskjelvsenteret. Episenteret var i havet rundt 15 mil vest for hovedstaden Port-au-Prince.

KRAFTIG JORDSKJELV: Dette bildet skal være fra jordskjelvet i byen Les Cayes som er hardt rammet av skjelvet.

Mange døde, enormt skadeomfang

Statsministeren i Haiti, Ariel Henry, sier at flere er døde i ulike områder i Haiti etter jordskjelvet, og uttrykker sin kondolanse, skriver Reuters.

– Jordskjelvet har ført til enorme ødeleggelser i Grand'Anse, Nippes og sør i landet, sier Ariel Henry.

Rød alarm

USGS estimerer at tusenvis av mennesker kan ha mistet livet og at flere titalls tusen kan ha blitt skadet i de fattige og vanskelig fremkommelige fjellområdene i landet.

Det er meldt rød alarm og et stort område skal være rammet.

Lokale bilder på sosiale medier viser store materielle skader på bygninger, og personer som flykter ute i gatene.

Etter skjelvet sendte den amerikanske værovervåkingstjenesten NOAA ut et farevarsel om tsunami i regionen, men like før 16.30 trakk de tilbake farevarselet.

Det har vært en rekke etterskjelv, ifølge USGS.

Merkbart over hele Karibia

Skjelvet kunne kjennes over store deler av Karibia, deriblant Bahamas, Den dominikanske republikk, Jamaica, Puerto Rico, Turks- og Caicosøyene, USAs ytre øyer og Cuba.

Jordskjelvet inntraff rundt 12 kilometer sørøst for Saint Louis du Sud og var 13 kilometer dypt, ifølge USGS.

JORDSKJELV: Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har lagt ut dette kartet av området som skal være rammet på Haiti.

Journalisten Frantz Duval, som jobber for den haitiske avisen Le Nouvelliste, har lagt ut bilder av katastrofen på Twitter. Han skriver også at sykehusene er underbemannet og overveldet over situasjonen.

I Port-au-Prince rømte mange mennesker ut i gaten av frykt for at husene kunne rase sammen da skjelvet skjedde klokken halv ni om morgenen lørdag.

Sykehuset i Les Cayes ble overveldet av mange skadde mennesker etter at mange hus og hoteller kollapset, melder Haiti Libre.

Christella Saint Hilaire, som lever nært episenteret, forteller om mange døde og skadede, samt en bølge av etterskjelv, til AP.

Naomi Verneus, en 34 år gammel innbygger i Port au Prince på Haiti, sier til CBS News at hun ble rykket ut av søvnen da sengen hennes begynte å riste.

– Jeg våknet og hadde ikke tid til å ta på meg skoene. Vi overlevde jordskjelvet i 2010 og alt jeg kunne gjøre var å løpe. Så kom jeg på at mine to barn og mor fortsatt var innendørs. Naboen min gikk inn og ba dem om å gå ut. Vi løp ut på gaten, sier Verneus.

Stort jordskjelv i 2010

Det forrige store jordskjelvet som rammet Haiti medførte enorme menneskelige og materielle ødeleggelser.

Antall døde ble den gang rapportert til over 200.000 ifølge myndighetene på Haitis egne tall, men det er stor usikkerhet knyttet til tallene. Over en million mennesker ble ifølge offisielle tall gjort hjemløse.

Skjelvet i 2010 hadde en styrkegrad på 7 og medførte 45 etterskjelv.

Saken oppdateres.