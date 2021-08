RØYKES: Mats Johan Bråten (19) dro opp megaørreten. Fisken er for stor og grov for fileter, forklarer onkel Tom Ivar Roen (58). Den skal røykes. Foto: Privat

Fikk storørret i garnet: − Den var stygg!

Tom Ivar Roen (58) og nevøen Mats Johan Bråten (19) fikk en real ørretrugg på 11,2 kilo i garnet under det tradisjonelle garnfisket i nordre enden av Randsfjorden forrige torsdag.

– Den er vel ikke kjempestor, men stor, sier Tom Ivar Roen når VG ringer og gratulerer med fisken.

Ifølge 58-åringen er det nemlig ikke uvanlig at det blir tatt fisk av litt størrelse under garnfisket som bare er lovlig ti dager i august.

– Vi får ganske mange bra fisk oppi her ser du, sier Roen og forklarer at hans egen rekord er 11,4 kilo for rundt 30 år siden. Denne ruggen var på 11,2 forklarer han.

– Denne er sikkert en gammel fisk. De fleste fiskene ligger på 4,5 kilo sier han om den anselige snittvekten på fiskene de får i garnet.

Kraftfull rugg

Det var nevøen Mats Johan Bråten (19) som dro opp årets sværing, forklarer han.

–Jeg trodde først at det var noe som satt fast i bunn, en stubbe eller noe. Så skimtet jeg den gigantiske ryggen på den og siden på fisken. Den var ikke lik andre som vi har fått i garnet, forteller Mats Johan Bråten over telefon til VG.

Mens han dro opp storørreten, styrte onkelen båten.

Etter litt om og men fikk de fisken om bord.

– Da vi først fikk den i båten, var den utrolig sterk. Jeg satte knærne på den og slo den ihjel med klubben. Til vanlig holder det med tre-fire rapp, men denne trengte seks før den sluttet å sprelle, forteller Bråten.

Ifølge de to mennene ble fisken tatt rett ved utløpet til Dokka, en elv som renner inn i Randsfjorden.

Håp også for stangfiskere

Selv om denne hannørreten ble tatt på garn mener Roen at sportsfiskere med stang også har gode sjanser i området.

– Sportsfiskerne får fisk de også, sier 58-åringen til VG.

Den store fisken er en hannfisk, noe man kan se av «nebbet» den har på underkjeven.

– Det var en gytefisk som skulle oppover, sier Roen om den grove fisken.

Nå skal fisken røykes. Alderen og størrelsen gjør at den ikke er egnet til å filetere, forklarer den erfarne garnfiskeren.

– Den er sendt til røyking. Den blir for stor og grov i kjøttet til å ta ut filet, forteller Roen.

– Funker ikke som sjekketriks

19-årige Bråten, som jobber som skogsarbeider, ser ikke for seg noen statusendring etter fangsten.

– Kompisene mine er likeglade med denne fiskingen. Den ene som liker å fiske selv, blir litt irritert når jeg ikke inviterer ham med. Han andre blir sjøsyk bare han ser vann.

– Hva med damene da?

Bråten brister i latter.

– Nei, det fungerer nok ikke som sjekketriks, dette her! Jentene jeg kjenner bryr seg nok ikke. Men da jeg var på en fast food restaurant og kjøpte meg mat ble jeg faktisk gjenkjent av en mann som hadde hørt om fangsten.

– Har du noen fisketriks du kan dele med VGs lesere?

– Ikke annet enn at man må ha tålmodighet og bare prøve. Men må ikke gi opp. Ofte er det ikke noe i garnet, vi fikk totalt åtte fisk på de ti dagene garnfiske er lov.

Mer miljøgifter i ruggene

Ferskvannsfisk av en viss størrelse og alder kan bygge opp miljøgifter over tid. Tom Ivar Roen kjenner til problematikken.

– Vi vet at det er mer kvikksølv i den større fisken enn i de små. Det er ikke bra å spise sånne hele tiden, sier Roen og legger til:

– Men det er ikke ofte vi får en sånn, så det er vel ikke noe problem.

Roen forteller at han og nevøen har satt garn i fjorden siden nevøen var elleve.

Før var det lov å fiske med garn over en lengre periode forklarer han.

– Nå er det kun ti dager, så er det stopp. Før var det en hel måned.

