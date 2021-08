FORMUESKATTEKRANGEL: Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre er ikke enige om formueskatt. Her med TV 2-programleder Yvonne Fondenes. Foto: HELGE MIKALSEN

Statsministerdebatt: − Høyre er besatt av formueskatten

ARENDAL (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk rett i strupen på statsminister Erna Solbergs løfte om lavere formueskatt i TV 2s statsministerdebatt.

– Høyre er besatt av formuesskatten. Hver gang er det kutt i formuesskatten som skal gi resultatene. Argumentene dine faller som dominobrikker, sier Støre.

– Forskjellene øker, og de på toppen trekker ifra. Skal vi holde på med det i fire år til? Skal vi bruke syv milliarder på det? Jeg vil bruke de syv milliardene på å få flere folk i jobb.

Statsminister Erna Solberg (H) barker sammen med utfordrerne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på TV2 søndag kveld. Debatten sendes live fra Arendal, der Arendalsuka offisielt begynner mandag.

TRIELL: Valgets tre statsministerkandidater, Erna Solberg (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) møtes for andre gang til statsministerdebatt, denne gangen i TV 2s studio i Arendal under Arendalsuka. Foto: Helge Mikalsen

Solberg har lovet et kutt i formueskatten på såkalt arbeidende kapital, som i hovedsak er aksjer.

– De utfordringene vi har fremover, de dreier som å skape flere jobber, inkludere flere i arbeidslivet, at vi kommer med god fart ut av pandemien, men vi må prioritere jobbskaping og at folk kommer inn i igjen i arbeidslivet. Et av virkemidlene er å kutte i formueskatten, sier Solberg.

Vedum måtte vente

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ble først invitert inn i debatten etter noen minutter med Solberg vs. Støre. Han understreker at han faktisk er statsministerkandidat, selv om hvilket av de rødgrønne partiene som er størst ikke lenger er noe spørsmål.

På TV 2s partibarometer, som kom søndag, får Sp bare 13,7 prosent – langt unna jubelmålingene for noen måneder siden. På kanalens statsministermåling sier bare 13,8 prosent at de vil ha Vedum, mens 41 prosent sier Støre og 35,8 prosent svarer Solberg.

– Ja, vi i Sp har vært tydelige på at vi har vår egen statsministerkandidat. Debatten i Norge handler ikke om hva Ap og Høyre tenker, det handler rom å utvikle hele landet, sier han.

Vedum gikk til angrep på det han kaller regjeringens sentraliseringspolitikk.

– Alle de store urformene til Erna har ett svar. Stordrift og sentralisering. De mest alvorlige områdene er beredskap og politi.

– Jeg er enig med Vedum med en ting. Det er utrolig viktig å ta vare på hele vårt land, som du pleier å si at vi er så glade i. Vi er alle glade i dette landet, svarer Solberg.

MOTSTANDERE: Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen

Vedum kom med et angrep på regjeringens politireform. Solberg forsvarte reformen med at den blant annet har sørget for økt fokus på kriminalitet på nett, som seksuelle overgrep mot barn.

Sp-lederen reagerte på Solbergs argument.

– Det er noe forunderlig med statsministeren. Når jeg snakker om den nære beredskapen, setter hun det opp mot overgrep mot barn. Vi må ha arbeid mot overgrep mot barn, men det må også være lokal tilstedeværelse.

– Sier du at med deg som statsminister vil det reddes flere barn fra seksuelle overgrep, spurte programleder Yvonne Fondnes.

– Politireformen redder flere barn, svarte statsministeren.

Ser mørkt ut for Høyre

I månedsvis har meningsmålingene pekt mot et klart rødgrønt flertall, viser gjennomsnittsberegninger gjort av Poll of polls.

Denne uken fikk Erna Solberg enda en krisemåling i VG, der Høyre kun fikk 18,9 prosent.

