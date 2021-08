SKUFFET: MDGs Ulrikke Torgersen skulle gjerne sett at det neste Stortinget var mye grønnere. Hun mener at Rogaland må omstille seg etter oljealderen allerede nå. Foto: Rodrigo Freitas

VGs prognose: Klart ja til olje også fra det neste Stortinget

Også etter valget 13. september vil det være et klart flertall på Stortinget for å hente olje og gass opp av nye felt.

Publisert: Nå nettopp

Det er den klare konklusjonen når vi ser VGs siste meningsmåling sammen med hva stortingskandidatene har svart i VGs valgomat.

– Dette viser at de ikke lytter til forskningen. FNs generalsekretær sier at den siste klimarapporten må være dødsstøtet for fossil energi og at all ny leting må opphøre, sier MDGs førstekandidat i oljefylket Rogaland, Ulrikke Torgersen (24), til VG.

Hun ligger an til å komme inn på Stortinget, men sier nei til å lete etter mer olje og gass.

– Vi har ikke tid til flere grå politikere som stikker hodet ned i oljesanden. De unge i dag ønsker seg politikere som sier nei til mer oljeleting, sier hun.

Høyres Tina Bru er uenig. Se hennes svar lenger nede!

Vil ikke la oljen ligge

Debatten om oljelandet Norge har blusset opp denne uken, etter FN mandag la ut sin nye klimarapport. Rapporten slår fast enda tydeligere enn før at menneskeskapte klimagassutslipp vil føre til en dramatisk temperaturstigning på kloden.

Men Arbeiderpartiet, som ifølge de fleste meningsmålingene ligger an til å få statsministervervet etter valget, er ikke villige til å stanse letingen etter olje på norsk sokkel.

Og et solid flertall på det nye Stortinget vil være enig med dem – selv om miljøpartiene går tydelig frem i VGs siste meningsmåling.

VG har plukket ut hvilke 169 stortingskandidater som ville ha kommet inn på Stortinget hvis denne målingen var valgresultatet.

Nesten alle har besvart VGs valgomat, der en av påstandene er: Hvis vi oppdager et stort nytt olje- eller gassfelt nå, bør vi la det ligge – av hensyn til klimaet.

Omtrent to tredeler av dem sier seg helt uenig eller litt uenig i den påstanden. Her ser du hvordan svarene fordeler seg mellom partiene fredag 13. august:

Vil du vite hva det nye Stortinget ligger an til å mene om de andre store stridstemaene? Sjekk selv! (Krever abonnement på VG+.)

Ingen garanti

VGs valgomat er vel å merke ingen garanti for hva stortingskandidatene vil stemme hvis de blir valgt inn. Det vanlige er at hvert parti blir enig om en samlet mening i hver sak, og så stemmer representantene deretter, selv om de personlig kan være uenig.

I Norge er det også vanlig at flere partier går sammen om å lage regjering. Da må partiene inngå avtaler og kompromisser. Noen ganger kan det gjøre at saker det ikke er flertall for, kan bli vedtatt likevel.

Vil fortsatt pumpe opp

Høyre-nestleder Tina Bru er olje- og energiminister og partiets førstekandidat i Rogaland.

Hun vil hente opp olje og gass fra nye felt.

– Produksjonen på sokkelen kommer til å falle med 65 prosent innen 2050, også dersom vi gjør nye funn og bygger ut mer. Gjør vi ikke det, vil den falle mer. Det er ikke nå snakk om å øke produksjonen voldsomt, men gjøre fallet mindre bredt. Vi er forberedt på en fremtid hvor verden forhåpentligvis etterspør mindre olje og gass, sier Bru.

Hun mener at endringer på etterspørselssiden er nøkkelen for å presse ned fossil energibruk, altså at flere kjører elbil og at vi får avkarbonisert de store industriprosessene.

OLJESJEF: Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener at vi fortsatt må utvinne nye olje- og gassfelt dersom vi finner dem. Foto: Terje Bringedal

– Er det ikke rart å si at vi skal redde klimaet, men velge å forbli en storselger av olje og gass til verden?

– Nei, fordi verden er kompleks. Klimautfordringene er komplekse og alle land har litt forskjellige utfordringer for å kutte utslipp. Derfor er internasjonalt samarbeid utrolig viktig. Vi kan ikke lure oss til å tro at det vi gjør alene vil ha en enorm klimaeffekt. Alle må gjøre sin bit og vi har ambisiøse klimamål i Norge, sier hun.

Hun sier at dagens olje- og gassnæring vil stå for mange grønne løsninger innen havind, karbonfangst og hydrogen.

– Vi skal kutte våre utslipp med 50 - 55 prosent innen 2030. Det er vårt klimamål, og det skal vi nå. Det finnes ikke noe alternativ, sier hun.

BEKYMRET: MDGs Ulrikke Torgersen ligger an til å bli innvalgt for Rogaland. Hun mener at fylket nå må omstille seg fra oljealderen. Foto: Rodrigo Freitas

– Må omstille oss

MDGs Torgersen mener derimot at hjemfylket Rogaland allerede nå må omstille seg fra oljealderen.

Hun sier at oljeprisen vil falle fremover og at det vil påvirke fylket negativt. Hun vil bruke kompetansen fra oljenæringen til å skape nye arbeidsplasser i fornybar energi, som for eksempel flytende havvind.

– Er du redd for at det å sette en sluttdato for oljen og stoppe oljeleting nå vil skade arbeidsplasser i fylket?

– Det som er farlig er klimaendringene. Det er farlig å tro at vi kan fortsette å produsere olje til jeg kommer på gamlehjem. Olje kommer til å bli ulønnsomt og det vil være farlig for arbeidsplasser og økonomien, sier hun.