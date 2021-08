VIL BESTEMME: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen synes det er frustrerende at regjeringen ikke lar kommunene innføre elsparkesykkel-regler lokalt.

Johansen om elsparkesykkel-forslag: − Har blitt bundet på hender og føtter

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen synes det er frustrerende at regjeringen kommer med nye regler uten å gi kommunen større handlingsrom til å regulere bruken av elsparkesyklene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi må få lov til styre dette selv fra kommunen. Vi vil veldig gjerne lage tydelige og gode reguleringer selv av elsparkesykkelselskapene, sier Johansen til VG og legger til:

– Det har over tid oppstått en veldig vanskelig og utrygg situasjon i Oslo, fordi regjeringen har latt markedet vokse helt ukontrollert. Vi som kommune har blitt bundet på hender og føtter.

Mandag varslet samferdselsminister Knut Arild Hareide at han vil innføre nasjonale innstramminger på bruken av elsparkesykler. Han vil blant annet innføre alkoholgrense, aldersgrense på 12 år og hjelmforbud for de under 15 år.

GRENSE: Fra september vil det vare et tak på 8000 elsparkesykler i hovedstaden.

Vil bestemme selv

Byrådsleder Johansen i Oslo synes de nasjonale reguleringene er greie i seg selv, men ønsker i tillegg at kommunene skal kunne innføre egne regler.

– Det er greit at det er nasjonale føringer på ting som hjelmbruk og promille, men noen ting må vi også kunne få bestemme selv.

Byrådslederen ønsker seg en gategrunnleie og anbudsordning som regulerer utleien av elsparkesykler. I Stockholm er det innført gategrunnleie for elsparkesykkelselskapene hvor selskapene må betale 1400 svenske kroner per sykkel for å parkere på offentlige gater, ifølge Aftonbladet.

Da Stortinget stemte over å gi kommunene mulighet til å innføre gategrunnleie i juni, stemte flertallet i mot dette. Det reagerer byrådslederen på.

– Dette er business, og selskapene tjener gode penger på å bruke offentlig areal uten å betale for det. Om man setter to stoler ut på Karl Johan og vil selge øl må du betale gategrunnleie, så hvorfor skal selskapene kunne parkere en sparkesykkel i bybildet uten å betale, mens fellesskapet må ta regningen for alle problemene som oppstår, spør Johansen.

– Knapt en dag uten at du nesten blir kjørt ned

Byrådslederen mener dagens situasjon er en konsekvens av Høyre og Frp-regjeringens frislipp for blant annet Segway i 2014. Han tror elsparkesyklene er kommet for å bli.

– Det er i hvert fall et populært fremkomstmiddel for mange, men vi kan ikke ha så mange ulykker og så mye konflikter som det er mellom elsparkesyklister og Oslos borgere som det er nå. Det går knapt en dag uten at du nesten blir kjørt ned.

I juli var det 13 skadede i elsparkesykkelulykker i Oslo hver eneste dag.

– Har du kjørt mye elsparkesykkel selv?

– Ja, en del. Jeg med mange andre tror jeg har hatt god glede av tilbudet. Samtidig er jeg opptatt av å få mine 15.000 skritt om dagen, så det passer ikke alltid helt med det, sier byrådslederen.

SIKKERHET: Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil innføre nasjonale innstramminger på bruken av elsparkesykler.

Nasjonale regler

– Ved å endre nasjonale regler for bruk får vi regler som gjelder uavhengig av hvilken kommune man er i, og vil også gjelde uavhengig av om det er en privateid eller utleid elsparkesykkel.

Det skriver Kjetil Brataas, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, i en e-post til VG. Han svarer på vegne av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

De nasjonale reglene forsvarer han med at det er utfordringer knyttet til elsparkesyklene «mange steder i landet, og ikke bare i Oslo».

– Jeg mener det er viktig for trafikksikkerheten at vi har nasjonale enhetlige regler for bruk av slike kjøretøy, skriver Samferdselsministeren.

Han legger til at kommunens oppgave er å supplere de nasjonale reglene med lokale tiltak.

Utredning først

Samferdselsministeren viser til den nye loven som Stortinget vedtok i sommer.

Den gir kommunene mulighet til å regulere utleievirksomheten gjennom å endre kommunale forskrifter og ved å stille vilkår idet kommunen gir elsparkesykkelselskapene tillatelse til å drive i kommunen.

Men Stortinget tok ikke stilling til om kommunene skal ha mulighet til å regulere elsparkesykler gjennom en anbudsordning.

– Kommunene må selv vurdere i hvilken grad og på hvilken måte de kan benytte anbud i denne sammenheng, skriver Samferdselsministeren.

Til Johansens forslag om å kreve gategrunnleie for elsparkesykler sier Brataas at det bør utredes nærmere.

– Det er noe vi vil se nærmere på når vi skal evaluere loven. Men først må vi få erfaring med kommunale regler etter den nye loven, skriver Brataas på vegne av Hareide.