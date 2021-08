REAGERER: Ordfører i Bjørnafjorden kommune, Trine Lindborg (Ap), mener regjeringen burde ventet med å innføre det nye testsystemet.

Trosser nytt testsystem for barn og unge: − Opplever stor uro

Bjørnafjorden kommune vedtok onsdag å innføre en lokal forskrift hvor de beholder de gamle karantenereglene for de under 18 år.

– Hvis det var meningen å gjøre barn og unge sin hverdag bedre, så tenker jeg at man har bommet, sier ordfører i Bjørnafjorden Trine Lindborg (Ap) til VG.

Da skolene mandag startet opp igjen etter sommerferien, innførte regjeringen samtidig nye retningslinjer for hvordan kommuner skal håndtere smitte på skoler og barnehager:

For at barn og unge skal få en så normal hverdag som mulig, skal de under 18 år teste seg i stedet for å gå i smittekarantene.

Dette går de nye reglene ut på:

Slik fungerer det nye systemet Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen.

For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nærhet, alder og luftvolum. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

VG har tidligere snakket med flere kommuner som kritiserer det nye testsystemet.

– Vi opplever stor uro ute i skoler og barnehager – for hvordan skal dette gjennomføres? I en vanlig kommune er det de samme personene som smittesporer og setter vaksiner i et høyt tempo. Det er begrenset hvor mye ressurser man har, sier Lindborg.

Siden mandag – da retningslinjene ble innført – har Bjørnafjorden registrert 27 smittetilfeller.

– Vi har et stort pågående arbeid for å stoppe smitten, og da er det det som må ha fokus, sier hun.

Ordføreren forteller at helsetjenesten allerede er presset i oppstartsfasen etter sommerferien, med pågående utbrudd og ekstra vaksinedoser som skal settes.

– Det er et så urimelig tidspunkt å komme med et slikt forslag, og nå sliter vi, sier Lindborg.

Onsdag vedtok kommunen derfor å innføre en lokal forskrift, hvor de beholder de gamle karantenereglene. De innfører også gult smittevernnivå ved barnehager og grunnskoler i kommunen. De videregående skolene er allerede på gult nivå.

Foreløpig har de ikke registrert smitte på skoler eller i barnehager, da barna som hittil har fått påvist smitte i utbruddet, testet positivt før skolestart.

– Men vi reagerer sterkt på at man ikke hadde is i magen og tok hensyn til hvordan utviklingen ble, sier ordføreren.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra nasjonale helsemyndigheter?

– Innspillene er at «dette må man løse». Men vi er ikke i stand til det.

– Stor forståelse

Helse- og omsorgsdepartementet ønsket ikke å svare på spørsmål fra VG om de vurderte kapasiteten hos kommunene før vedtaket, eller hvorfor de ikke ventet til man hadde bedre oversikt over smittesituasjonen etter skolestart.

De henviser i stedet til Folkehelseinstituttet:

– Smittesituasjonen i kommunene er langt fra lik, men vi har stor forståelse for at nye retningslinjer kom brått, skriver assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen, i en e-post til VG.

Hun skriver at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet foreslo en overgang til testing fremfor karantene i skolene, før sommerferien.

– Vi fikk i oppdrag fra regjeringen å beskrive det nye opplegget og informere kommunene. Endringene skulle ifølge oppdraget fra regjeringen iverksettes fra 16. august.

Knudsen skriver at implementering av en slik teststrategi til erstatning for karantene er særlig viktig for barn og unge for å minimere fravær fra skolen og uforholdsmessig bruk av karantene.

– Det er blant annet lagt opp til at kommunen har anledning til å gjøre nettopp det Bjørnafjorden kommune har gjort, etter sin egen lokale situasjon, skriver Knudsen.