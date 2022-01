FÅR FINNERLØNN: De to kameratene får tilbake noe av de 1.9 millionene de fant i skogen i form av finnerlønn, opplyser politiet.

Million-mysteriet i Mossemarka er løst

MOSS (VG) En gammel narkotikasak var svaret på hvordan i underkant av to millioner kroner endte opp i skogen.

Det var i juni i fjor at Ole Bisseberg og en kamerat på skogstur fant pengene nær det som er kjent som Våpenhula i Mossemarka, noen kilometer fra Østlandsbyen.

Pakket inn i plast og tape var kontantene gjemt bort bak noen steiner. De kontaktet politiet, som raskt kunne si at de mistenkte pengene stammet fra straffbare forhold.

Etterforskningen og tips fra publikum førte politiet til en gammel sak om omsetning av en stor mengde narkotika. Nå er saken avgjort, melder politiet.

– Tipset gikk ut på at en navngitt person hadde gjemt pengene i skogen, og at pengene skulle stamme fra omsetning av en stor mengde narkotika i perioden 2006 til 2009 i Østfold, opplyser politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten i Øst politidistrikt.

STORFUNN: Det var i denne sprekken Ole Bisseberg og kameraten fant pengene bortgjemt.

Som følge av etterforskningen ble en person siktet for grov selvvasking ved å ha skjult kontanter som stammet fra narkotikaomsetning i en periode på over ti år.

Selvvasking er hvitvasking av utbytte fra egen kriminalitet.

Noe tid etter siktelsen ble tatt ut i saken fikk politiet tilbakemelding fra Norges Bank om at det nøyaktige beløpet på pengene var kr 1 998 000, opplyser politiet.

les også Sjokkfunn: Fant millionbeløp skjult i Mossemarka

– Saken er nå avgjort med en påtaleunnlatelse for grov selvvask og inndragning av hele kontantbeløpet på kr 1 998 000, avslutter politiadvokaten.

Politiet melder videre at de er veldig glade for at finnerne av kontantene tok kontakt med politiet straks de ble klar over hva de hadde funnet. Mennene vil få utbetalt finnerlønn.

Krimpodden har tidligere tatt turen ut i skogen – hør mer om saken her:

Når VG ringer rundt klokken 12 mandag, har ikke Ole Bisseberg hørt noe fra politiet.

– Nei, har ikke hørt noe ennå. Men det er sikkert greit å ha på lyd på telefonen, da, sier han og ler.

Bisseberg og kameraten som fant pengene, kan nå vente seg finnerlønn.

– Det blir spennende, sier han lavmælt. Så fort jeg er ferdig med å snakke med deg, så må jeg ringe ham. Han er vel like spent, sier Bisseberg.

SKULLE PÅ TUR: De to kameratene ville undersøke om ruten var egnet for barn da de gjorde funnet.

Oppdagelsen kom til fordi datteren til Bisseberg synes det er spennende med gruver og huler, forteller han.

Etter et tips fra en kollega skulle Bisseberg og kompisen sjekke om området var barnevennlig. Håpet var å finne noe fra 2. verdenskrig, men det de fant var mer moderne.

– Det mest spennende var jo selve oppdagelsen. Alt annet er bare bonus.

– Eneste jeg er skuffet over, er at det ikke var Nokas-pengene. Med tanke på datostemplingen på sedlene, så håpet vi det var Nokas, sier han.