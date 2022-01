NY RETTSSAK: Terrorist Anders Behring Breivik i Oslo tingrett i 2012. Tirsdag skal han i retten på nytt.

Professor: − Breivik er blitt en nokså marginal skikkelse i høyreradikale miljøer

Terrordømte Breivik skal til uken forklare Telemark tingrett hvorfor han bør prøveløslates. Men har han mange tilhengere som vil lytte?

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag starter rettssaken der retten skal vurdere Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse fra forvaringsstraffen han ble idømt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Han skal selv forklare seg.

Professor Tore Bjørgo, som leder Senter for ekstremismeforskning C-REX ved Universitetet i Oslo, sier at Breivik er svært omstridt i høyreradikale kretser internasjonalt.

– Mange mener det var feil av ham å angripe hvite ungdommer, sier terrorforskeren til VG.

EKSTREMISTFORSKER: – Breivik har vært en mindre inspirasjonskilde for terror enn mange vil ha det til, sier Tore Bjørgo.

Bjørgo, som vil være observatør under rettssaken, mener at nettsamfunnene som har dyrket Breivik, har vært små og begrensede.

– Breivik er ikke helt glemt, men han er blitt en nokså marginal skikkelse i høyreradikale miljøer. De store bevegelsene har i stor grad avvist ham, sier Bjørgo.

Han viser til antiislamske miljøer, høyre-militser i USA og nynazister i Tyskland.

Men Bjørgo mener at Breiviks ideer fremdeles har støtte hos innvandringsmotstandere.

– Breivik knyttet seg til synspunkter om at politikere som åpner landets dører for islam, er forrædere. Det er en tankegang som i flere tiår har vært dominerende på ytre høyre i Norge.

Bjørgo sier at forholdsvis mange i antiislamske nettsamfunn i Norge sier seg enig i Breiviks ideologi, samtidig som de gir uttrykk for at de tar avstand fra hans handlinger.

New Zealand-terrorist «mer populær»

Bjørgo mener det er få eksempler på terroraksjoner direkte inspirert av Breivik.

Et unntak er den 18 år gamle tysk-iraneren, som på femårsdagen for 22. juli drepte ti og skadet 21 personer i en masseskyting ved et kjøpesenter i München.

– Breivik har vært en mindre inspirasjonskilde for terror enn mange vil ha det til. Brenton Tarrant har overtatt rollen som forbilde for massedrapsmenn, sier Bjørgo.

15. mars 2019 åpnet Tarrant ild i to moskeer i Christchurch på New Zealand. Han drepte 51 mennesker og er idømt fengsel på livstid, uten mulighet for prøveløslatelse.

LIVSTID: Terroristen Brenton Tarrant ble i august 2020 dømt til New Zealands hittil strengeste dom: Livstid uten noen mulighet til prøveløslatelse.

Tarrant viste til Breivik som sin viktigste inspirasjonskilde.

– Tarrant har inspirert flere masseskytinger. Han er mer populær enn Breivik, fordi han angrep muslimer. Og hans manifest er kortere og mer leservennlig enn Breiviks.

Kalles «helgen» og «martyr»

Matthew Feldman, leder for Centre for the analysis of the Radical Right (CARR) i Storbritannia, er ikke enig med Bjørgo.

– Nei, han er ikke mindre viktig. Bredt sagt: De voldelige høyreekstremistene ser Breivik som en som hevet motstandsfanen, sier han til VG over videolink.

TERRORFORSKER: Skulle Breivik i retten si at han angrer og tar avstand fra vold, vil han bli sett som en sviker av dem som ser han som en «helgen», mener Matthew Feldman.

Han forklarer at det er viktig å forstå at det ikke er sånn at én sier «jeg liker Breivik» og en annen sier «jeg liker Tarrant».

– De ligger i samme pott. De er personer i «ledergruppen», de er «helgener» og «martyrer» og «personer med høy poengsum».

Eksperten på fascistisk ideologi, høyreekstremisme og «ensom ulv»-terrorisme forklarer at det er slike betegnelser som brukes på blant andre Breivik.

– Det har blitt akseptabelt i disse ekstreme online-rommene å si «hvordan kan man bli med i ledergruppen, hvordan kan man få en høy poengsum?».

– Men det er grupper som ikke anerkjenner ham?

– Det er de som mener at det han gjorde er kontraproduktivt for bevegelsen. Fordi det var så sjokkerende og så forferdelig. Det var «bad optics» (så ikke bra ut, journ.anm.), sier Feldman.

– Du har også de som mener det Breivik gjorde var virkelig galt fordi «vi ikke vil være voldelige» eller «vi vil ikke drepe hvite barn og unge» eller av mange andre årsaker.

Feldman understreker at det er viktig å huske at kretsen som støtter Breivik, er veldig liten – færre enn to prosent av befolkningen.

Løslatelse «svært lite sannsynlig»

Hvilken betydning den forestående rettssaken vil ha for dem som støtter Breivik, tror professor Tore Bjørgo avhenger av hva massemorderen kommer til å si i sin forklaring.

– Det kan godt hende at han i retten tar avstand fra vold, som han må gjøre om han skal ha håp om å bli løslatt. Da vil hans mest rabiate følgere muligens synes at han svikter.

Bjørgo viser til at Breivik ideologisk sett har beveget seg fra antijihadisme for å forsvare det kristne Europa via fascisme og nasjonalsosialisme til hedensk odinisme.

– Det kan være et strategisk trekk for å se om han kan komme seg ut av fengselet, men er ikke så veldig overbevisende, sier Bjørgo.

Han mener det er svært lite sannsynlig at Anders Behring Breivik blir løslatt.

– Han har hele tiden frem til nå stått inne for veldig mye av hva han har gjort og til dels er blitt enda mer ekstrem ideologisk, sier professor Tore Bjørgo.