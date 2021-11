UNGE: De unge er overrepresentert blant smittede i Trondheim. Her fra Vikåsen skole på Ranheim.

Nasjonale helsemyndigheter kobles på «ubehagelig høy» smitte i Trondheim

På et krisemøte i Trondheim onsdag ettermiddag stilte kriseledelsen seg bak anbefalingen om munnbind i kommunen. I løpet av de neste dagene skal de sammen med nasjonale helsemyndigheter vurdere ytterligere tiltak.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi forsterker anbefalingene for våre innbyggere for bruk av munnbind. Vi er nødt til å sørge for at vi får ned smitten. Da må folk huske på de generelle smittevernrådene med avstand, god håndhygiene og bruk av munnbind, sier Trondheims-ordfører Rita Ottervik (Ap) til VG etter onsdagens krisemøte.

På møtet deltok kommunedirektøren, ordføreren, kommuneoverlegen og de faste representantene i kriseledelsen.

– Kriseledelsen stiller seg bak munnbindanbefalingen, som kom tirsdag. Vi har også en generell anmodning om å redusere nærkontakter. Sammen med nasjonale helsemyndigheter skal vi i løpet av de neste dagene se på eventuelle videre steg for å få ned smitten, sier ordfører Ottervik.

Trondheim kommune ser på smittetallene i kommunen som «ubehagelig høye», men mener situasjonen er langt mindre dramatisk enn den var da færre var vaksinert, melder NTB.

Tidligere onsdag krevde fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag at regjeringen umiddelbart innfører en pause i praktiseringen av fraværsgrensen i videregående. Tidligere onsdag krevde Rita Ottervik det samme.

ORDFØRER: Rita Ottervik (Ap).

Har ikke tid til å ringe smittede

Trondheim kommune har sett en kraftig smitteøkning den siste tiden. Kommunen har ikke lengre tid til å ringe alle de coronasmittede og må informere smittede på SMS, skrev de i en pressemelding tirsdag.

Onsdag melder Trondheim at det er registrert 218 nye smittetilfeller det siste døgnet, hvor svært mange er under 20 år.

92 av de 218 smittede er i alderen 10–20 år, opplyser kommunen.

– Situasjonen i helsetjenesten i byen begynner å bli kritisk. De ansatte jobber på marginer fra før og det begynner å bli kritisk nå med coronabølgen på toppen av forkjølelse og influensa, sier Ottervik til Adresseavisen.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har de problemer med å skrive ut ferdigbehandlede pasienter, fordi kommuner/sykehjem ikke klarer å ta dem imot. Helseforetaket besluttet tirsdag å heve beredskapen til gult nivå.

Enn så lenge har St. Olav syv coronasmittede innlagt, et tall de forventer at kommer til å øke.

Aldersfordeling i Trondheim tirsdag * 0–10 år: 46 * 10–20 år: 92 * 20-årene: 16 * 30-årene: 17 * 40-årene: 24 * 50-årene: 10 * 60-årene: 9 * 70-årene: 1 * 80-årene: 2 Vis mer

Spesielt høyt i Trondheim og Tromsø

Trondheim og Tromsø opplever spesielt høyt smittetrykk og har som de eneste i Norge lokale anbefalinger.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at det er viktig at alle kommuner med høyt smittepress nå vurderer situasjonen fortløpende.

– Om de lander på forsterkede råd, tiltak eller avventer situasjonen vil nok variere. Det viktigste er at situasjonen følges nøye i kommuner med økende smittetrend og økende innleggelser i sykehus.

Nakstad sier det foreløpig ikke er planer om å innføre nye nasjonale råd eller tiltak fra Helsedirektoratets side akkurat nå.

– Fordi vi først ønsker å se effekten av de kommunale tiltakene. Dessuten gjelder de nasjonale rådene fortsatt om å være hjemme når man er syk. Å isolere seg ved covid-19 er dessuten fortsatt påbudt etter covid-19-forskriften. Det gjelder i hele Norge.