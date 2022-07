LÅNEKASSEN: Høyre vil tilby studentene inntil 40.000kr ekstra å rutte med.

Vil tilby studentene ekstra lån i Lånekassen

Høyre vil tilby studenter muligheten til å ta opp et frivillig studielån på toppen av studiestøtten, for å hindre at de tyr til kredittkort eller forbrukslån.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I dag får studenter utbetalt 126.357 kroner i lån og stipend i året, om de studerer fulltid.

VG har tidligere skrevet om studenter som går over 5000 kroner i minus hver måned. Studenter i Norge jobber også mest ved siden av studiene, sammenlignet med Sverige og Danmark.

Studentorganisasjonene har i lengre tid krevd at støtten som utbetales fra Lånekassen økes.

Et frivillig lån

For å raskt bedre studentenes økonomi mener Høyre det ville vært en god idé å gi studentene som vil, en mulighet til å ta opp litt ekstra lån i Lånekassen.

– Vi har i utgangspunktet tenkt et lån inntil 40.000kr, som du kan låne i tillegg til det du allerede får, forteller Henrik Asheim, nestleder i Høyre.

FLEKSIBILITET: Nestlederen i Høyre, Henrik Asheim, ønsker at studentene skal få en mer fleksibel studiehverdag.

Han legger til:

– Det vil bety at stipendandelen på hele lånet vil bli litt under 40 prosent, rundt 30 prosent hvis du låner maksimalt.

Asheim understreker at dette skal være et frivillig lån, og at man skal kunne låne et lavere beløp enn det de har tenkt som maksbeløp.

Unngå bruk av kredittkort og forbrukslån

Høyre, Frp, Venstre og KrF innførte elleve måneders studiestøtte og økte studiestøtten de årene de var i regjering.

– Men vi ser jo at en del studenter fortsatt sier at det er trangt.

Asheim mener at dette tilbudet derfor vil være en fin mulighet for at flere studenter skal kunne få mer fleksibilitet i hvordan de ønsker å finansiere studiehverdagen sin.

LÅN: Flere studenter må ty til kredittkort eller forbrukslån.

Nestlederen forteller videre at de ønsker å unngå at studentene skal ty til kredittkort eller forbrukslån.

En undersøkelse bestilt av NSO viser at mange studenter må ta i bruk midler som forbrukslån og støtte fra familie for å få hverdagen til å gå rundt.

– Jeg er overbevist om at en god del studenter ville tatt litt ekstra av et svært gunstig lån hvis de hadde hatt muligheten til det.