SVARTKLEDD: Denne mannen ruslet rundt huset til beboerne i et nabolag i Mosbyen, før han blir pågrepet. I hånden holder han et luftvåpen.

Mann med våpen dukket plutselig opp i nabolaget – pågrepet for trusler

Naboene lå og solte seg og vannet hagen, da en mørkkledd mann kom luskende i nabolaget med det som så ut som et gevær.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Kort tid etterpå, ble mannen pågrepet for å ha fremsatt trusler og vært i besittelse av et luftvåpen.

Politiet i Agder rykket onsdag ettermiddag ut etter melding om tyveri i Mosby i Kristiansand. Det var først etter at de fikk kontroll på mannen, at politiet fikk opplysninger om at han i tillegg til tyveriet, hadde fremsatt trusler og båret et luftvåpen.

– Det var ganske surrealistisk, sier en nabo til VG.

Kort tid i forveien, ble han og kona vitne til at den mørkkledde mannen lusket rundt i nabolaget, med det de syntes lignet på et gevær.

– Kona mi sto og vannet i hagen med en hageslange, også så hun bare en svart skikkelse to meter unna, forteller naboen.

Stod og så på dem

Den pågrepne mannen var ikledd svart hettegenser, svarte shorts og en sekk. Ifølge vitnet VG har snakket med, hadde mannen også solbriller.

Han forklarer at mannen skal ha stått og sett på kona, før han gjorde en bevegelse med geværet, som om han viste det frem.

– Hun vinket meg bort, jeg lå og solte meg. Da han så meg, gikk han rundt et annet hus før han kom tilbake mot oss igjen.

Vitnet tok deretter opp telefonen og lot som om han filmet mannen. Da snudde han, og naboen tok et bilde.

– Jeg tenkte at dette var veldig rart. Jeg lurte på om jeg kjente ham, forteller han.

– Jeg ble paff

Naboen forteller deretter at han så mannen gå ned til et hus 50 meter nede i gaten, og at han i dette huset skal ha truet beboerne med luftvåpenet. Etterpå skal mannen ha løpt oppover veien, med tyvegods i sekken, forteller han.

Politiet i Agder bekrefter at det har blitt fremsatt trusler og at mannen bar luftvåpen, men kan ikke bekrefte at han truet beboerne i huset med våpenet.

– Det ringte inn en privatperson, hvor meldingen først gikk på tyveri fra en privat adresse og hvor varsler enten har tilknytning til nabolaget eller har observert hendelsen, sier operasjonsleder Linn Andresen.

Naboen forteller at han ble helt satt ut av situasjonen.

– Jeg ble paff, han sto så nærme og bare kikket. Jeg trodde først det var en nabogutt som tullet, og tok det ikke seriøst før han gikk igjen og vi så at det skjedde noe.

– Jeg syntes det var veldig rart at han gikk med et luftgevær, det var merkelig oppførsel, sier han.

Mannen ble kort tid etterpå pågrepet og kjørt i arrest. Politiet har beslaglagt våpenet og opprettet sak på forholdet.