Færre unge menn stemte ved valget

Valgets store tapere er unge menn. Ferske tall viser at kjønnsforskjellen er aller størst hos unge mellom 18-24 år, der langt flere kvinner enn menn brukte stemmeretten.

Av Kari Aarstad Aase

Utviklingen med at færre unge menn stemmer er bekymringsfull, mener flere forskere. Blant førstegangsvelgerne var det 11 prosent flere kvinner enn menn som stemte. For annengangsvelgerne, mellom 20 og 24 år hadde forskjellen økt til 13 prosent, viser tall som Statistisk sentralbyrå publiserte torsdag.

– Tallene som viser hvilke partier de unge faktisk stemte på, kommer ikke før i mars neste år, opplyser forsker Øyvin Kleven i SSB.

– Vi har sett dette mønsteret forsterke ved de tre siste valgene, og det er en utvikling vi må følge nøye med på, mener forsker Åsta Dyrnes Nordø ved forskningsinstituttet NORCE.

Motsatt før

Klima og utjevning av sosial ulikhet var store temaer i denne valgkampen.

– Vi vet at kvinner er mer engasjert i klimasaken enn menn, så det kan ha spilt inn, sier Nordø.

Trenden med at stadig færre unge menn stemmer har allerede vart en stund.

– Det har endret seg mye på ganske kort tid, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.

For bare 20 år siden, var det flere menn enn kvinner som stemte. Nå er det motsatt.

Nordø tror en delforklaring kan være at unge kvinner er vokst opp med at det er vanlig for kvinner å ha maktposisjoner og delta i politikk helt opp på regjeringsnivå, på lik linje med menn. I de eldste aldersgruppene, er det flest menn som stemmer. De er vokst opp i en tid der det stort sett var menn som drev med politikk.

Utdanning påvirker

Valgtallene viser også et stort skille mellom dem med og uten høyere utdanning.

– Vi vet at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, sier Nordø.

Johannes Bergh (bilder under) bekrefter at den gruppen som tydeligst faller fra, er unge menn uten høyere utdanning.

– Utdanning er det nye klasseskillet i vår tid, sier han.

Forskerne er enige om det er en utfordring for demokratiet å ha en voksende gruppe unge som ikke stemmer.

– De mister jo innflytelse, mulighetene til å være med å bestemme. På sikt mister de da kanskje også tillit til politikken, sier Bergh.

Nordø påpeker at de blir mindre representert i sine saker og sine verdier når de velger å ikke bruke stemmeretten.

Sverige og Danmark har en tilsvarende utvikling i valgtrender blant unge som oss.