KRITISK: Espen Rostrup Nakstad tror den fjerde smittebølgen kunne vært mindre hvis det ikke hadde vært for FHIs råd om å lempe på karantene- og testregimet.

Nakstad: FHI-råd gjorde den fjerde smittebølgen «unødvendig stor»

Espen Rostrup Nakstad kommer i sin nye bok med hard skyts mot FHIs rolle i flere smittebølger.

– Før den fjerde bølgen i sommer anbefalte FHI oss å bygge ned det meste av TISK-apparatet, mens vi tenkte at det var for tidlig og at vi måtte vente til vi var gjennom vaksinasjonsprogrammet i september. Vi fikk opprettholdt mye, men vi fikk en fjerde smittebølge som kanskje ble unødvendig stor, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Han mener bølgen var vanskelig å unngå, men at Helsedirektoratets ønske om at TISK-apparatet ble opprettholdt, gjorde at bølgen av nye innleggelser ble langt mindre enn den kunne ha blitt.

FHI ønsket på sin side å lempe på karantene- og testregimet ved skolestart, sier han.

– Bidro FHIs råd til at bølgen ble unødvendig stor?

– Det at testkriteriene og karantenereglene ble liberalisert allerede ved inngangen til sommeren, og at kommunene ikke lenger fikk like klare råd om å slå ned smitten, bidro trolig til økende smittespredning og mørketall. Vi ønsket ikke disse liberaliseringene i samme tempo som FHI fordi vi anså det som viktig å få vaksinert flest mulig først. Det tok hele juli, august og september å komme gjennom vaksinasjonsprogrammet for dem over 18 år.

– Hvis dere fikk bestemme, ville bølgen bli mindre?

– Kanskje ville det blitt færre smitteutbrudd på sensommeren 2021 og en skolestart mindre preget av smittespredning for dem over 12 år som etter hvert ble tilbudt vaksine.

Også kritisk til FHI under den andre bølgen

Også under bølge nummer to høsten 2020, mener han FHI spilte en rolle i hvor stor den ble. I boken kommer det frem at han var skuffet over Oslos byrådsleder Raymond Johansens håndtering i september.

Senere, i oktober, skriver han at det var FHI som sto i veien, og ikke kunne stille seg bak anbefalinger om for eksempel maksimalt fem personer i sosiale sammenhenger:

«Dermed så det ut til at løpet igjen var kjørt med tanke på å snu den andre smittebølgen i Norge», skriver Nakstad.

Camilla Stoltenberg: Ikke lest boken

FHI er forelagt kritikken fra Nakstad og har fått flere spørsmål om dette, men svarer følgende i en generell uttalelse:

– Jeg har ikke lest boken, men uttalelsene er kjente temaer som vi har kommentert på flere ganger tidligere, og som også koronakommisjonen har vurdert. Jeg håper boken yter fagpersonene i Helsedirektoratet, helse- omsorgstjenestene, kommunene og FHI rettferdighet, skriver FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en e-post til VG.

Siste setning i svaret er tilnærmet likt svaret Nakstad selv ga i saken om Camilla Stoltenbergs bok.

Her var de uenige

Når Nakstad beskriver starten på de nye smittebølgene som skulle ramme Norge gjennom pandemien, markerer han tydelig avstand til FHIs tilnærming.

– Det har egentlig vært de samme dilemmaene under alle de fire bølgene – det har vært vanskelige vurderinger og ulike situasjonsforståelser av hvordan dette viruset egentlig er, om det spiller noe rolle å slå det ned, og hvor stort behovet er for ikke å belaste helsetjenesten mer enn den har blitt belastet, sier Nakstad til VG.

Uenighetene Nakstad beskriver i boken kan oppsummeres slik:

Første bølge: Slå ned/brems. Nakstad reagerte på at FHI trakk fram motargumenter og manglende forskning for flere av tiltakene som ble diskutert i beredskapsutvalget før nedstengningen.

Andre bølge: Helsedirektoratet ønsket flere tiltak FHI ikke kunne stille seg bak, ifølge Nakstad. I tillegg beskriver han flere kommuner, blant annet Oslo, som nølende

Tredje bølge: FHI stilte seg ikke bak Helsedirektoratets forslag om obligatorisk grensetesting før julen.

Fjerde bølge: FHI ville bygge ned TISK-systemet før Helsedirektoratet ønsket det, sier Nakstad til VG.

Sammenligner FHI med Sverige

I boken beskriver han flere steder at «epidemiologene» i FHI har tenkt annerledes enn de har i Helsedirektoratet, både da smitten først kom og ved inngangen til hver nye bølge.

Nakstad bruker utviklingen i Sverige som et eksempel på hvordan det kan gå galt å bare lytte til epidemiologene, i stedet for spesialisthelsetjenesten. Nakstad ledet et behandlingssenter på Oslo universitetssykehus da pandemien brøt ut.

– Det er åpenbart at hvilken strategi man valgte i februar/mars var avgjørende. Det er klart at Norge kunne havnet i samme situasjon som Sverige, og det kunne gått enda verre enn Sverige også. Dette dreier seg om hvor god situasjonsforståelse man har og hvilke råd man følger, sier Nakstad.

– Ville det gått som i Sverige hvis epidemiologene bestemte i Norge?

– Det er grunn til å tro at utviklingen kunne blitt som i Sverige hvis man fulgte den svenske brems-strategien i stedet for slå ned.

– Fra FHI?

– Ja, rådet om å bremse, som var norske FHI og svenske Folkhälsomyndighetens råd.

Nakstad skriver blant annet at CBRNE-miljøet reagerte på FHIs risikovurdering i januar, om at starten på innenlands smitte måtte forsinkes og spredningen avflates, og ikke «slås ned».

– Vi var veldig uenige i tilnærmingen til flere land i begynnelsen av februar og mars om at dette kunne vi ikke gjøre noe med, det måtte brenne igjennom befolkningen. Vi så ikke noen grunn til å kapitulere allerede før smitten kom til Norge, sier Nakstad.