KOLONNEKJØRING: Slik så det ut på riksvei 15 over Strynefjell, ved Grotli, like før klokken 22 torsdag kveld. De store nedbørsmengdene skal vare til torsdag ettermiddag.

Slik blir helgeværet – typisk høstvær med lavtrykk i kø

Det er fortsatt Trøndelag og Møre og Romsdal som får det verste været, mens Østlandet kan fortsette som værvinneren.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

For folk som oppholder seg i Trøndelag og Møre og Romsdal akkurat nå, kommer det kanskje ikke som et sjokk. For allerede torsdag ettermiddag bøttet det ned flere steder – og snø skapte trøbbel i trafikken i høyden.

– De er de som har det verste været, sier vakthavende meteorolog Anne-Mette Olsen ved Meteorologisk institutt til VG.

– Ellers er det vind, særlig langs kysten og i fjellet. Det er kulingvarsel fra Lindesnes og egentlig helt opp mot grensen til Russland, påpeker Olsen.

Meteorologene oppsummerer helgen slik:

Så til tross for en liten pause med bedre vær på lørdag, ser det fortsatt ut til å bli klassisk høstvær fremover. For søndag kommer et nytt lavtrykk:

– Det blir typisk høstvær med lavtrykk i kø, som kommer vestfra, i neste uke, sier statsmeteorologen.

En søkkvåt fredag

Hovedstaden kunne skilte med både sol og blå himmel torsdag, og Østlandet ligger an til å bli værvinneren også fremover.

– De ligger mye i le for all vinden og været rundt meg, sier meteorolog Olsen, som er stasjonert på Vestlandet.

Farevarselet for snø i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland varer til fredag ettermiddag. Samtidig varer farevarselet for mye regn i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag også til fredag ettermiddag – og det advares om om 60–100 mm på 24 timer.

På grunn av de store regnmengdene er det også sendt ut oransje farevarsel for jordskredfare i deler av Møre og Romsdal og Trøndelag:

Faren skal minke imidlertid minke fredag.

– Så begynner det å roe seg litt og det kommer en høytrykksrygg inn på lørdag og gir bedre vær. Særlig i Sør-Norge blir det da en periode med litt bedre vær. Det er vel sør for Stad og Dovre det ser ut til å bli opphold, så det vil kanskje henge igjen litt byger i Møre og Romsdal og Trøndelag, men det blir betydelig bedre enn det man har fra før, sier meteorologen.

– Hva med Nord-Norge?

– Det er sagt at det er litt snø i indre strøk i Nordland, det samme er det i Troms. I Finnmark er det enkelte snøbyger. Det er liksom ikke noen voldsomme mengder med nedbør i de nordligste fylkene, men litt er det, påpeker Olsen.

Hennes kolleger beskriver helgen i Nord-Norge som «blanda drops»:

Samme værvinner i runde to

Fredag ettermiddag kan det drive inn noen byger nord for Lillehammer, men sør for Stad og Dovre ser det ut til å bli en ganske fin dag på lørdag, mener meteorologen. Så kommer altså et nytt lavtrykk igjen på søndag.

Også denne gang ligger Østlandet gunstig til, mener meteorologen.

– Det er Vestlandet som tar støyten når neste lavtrykkssystem kommer også, sier Olsen.

Værmeldingen for Bergen, hvor meteorolog Olsen er stasjonert, er altså ingenting å juble over. Modellene viser også litt nedbør på Østlandet i neste uke.

– Det er Østlandet som har det beste været, slår Olsen fast.