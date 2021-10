Knut Voldseth fant piler og bue onsdag kveld.

Fant pil og bue – ble vitne til grusomme scener

KONGSBERG (VG) Først fant Kurt Voldseth piler og bue utenfor hjemmet sitt. Så ble han vitne til at gjerningsmannen gikk til angrep på folk - 80 meter unna sitt eget hjem.

Kurt Voldseth var på vei til hjemmet sitt som ligger i bakken mot Hyttegata fra Peckelsgate, rundt kvart over seks onsdag kveld.

Han ble vitne til at gjerningsmannen gikk nedover Hytteveien, bare noen titalls meter fra der han sto.

Så fikk han øye på pilene, rett utenfor huset sitt. Det var Laagelandsposten som først omtalte saken.

– Det lå en pil og bue her, forteller Voldseth og peker. Det var et hylster med rundt 20 piler inni, og en bue. Jeg fant også en knivslire, men ingen kniv.

Voldseth tok med seg det han hadde funnet og satt det inn i gangen. Bare minutter etter at han kom inn døren, hørte han skrikene.

– Det var grusomt å høre, da skjønte jeg at det var alvorlig.

Kjenner til gjerningsmannen

Han løp ut på veien igjen, og ble vitne til at gjerningsmannen angrep noen, bare 80 meter unna der han sto.

– Det var helt forferdelig. Jeg skjønte at noen kjempet for livet sitt, for sånne skrik har jeg aldri hørt før. Synet var grusomt, jeg så masse blod.

Han forteller at hans første reaksjon var å løpe etter gjerningsmannen, men politiet kom å ba han komme seg inn.

Kort tid etter gikk Voldseth på nytt ut i gaten. Da så han to hardt skadde personer.

– Flere sto å gråt, og det var masse politi og ambulanser her.

– Var gjerningsmannen tatt på det tidspunktet?

– Nei det tror jeg ikke, for han fortsatte jo videre bortover.

Voldseth kjenner til gjerningsmannen, og forteller at de har pratet sammen før.

– Jeg vet hvem han er ja. Vi har stoppet å snakke når vi har møtt hverandre på gaten. Dette er en person som har hatt mange problemer, som burde ha fått hjelp for lenge siden.