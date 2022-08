VENTER PÅ BUSSEN: Didrik Lurud (lengst borte) og Ryszard Bruce var de to eneste elevene på Østersund ungdomsskole som VG fikk øye på i 12-tiden onsdag. Og begge hadde ventet en times tid på skolebussen.

Enda et uvanlig skoleår for streikerammede elever

FETSUND (VG) De trodde det endelig skulle være starten på et vanlig skoleår. Men for niendeklassingene Didrik og Ryszard har to-tre år med pandemiskole og nå lærerstreik gjort det uvanlige helt vanlig.

Frank Ertesvåg

Aurora Meløe (foto)

Publisert: Nå nettopp

De halvveis sitter, halvveis ligger i august-sola noen meter fra buss-stoppet ved Østersund ungdomsskole i Fetsund. Etter en svært kort skoleøkt på den streikerammede skolen - må Didrik Lurud (14) og Ryszard Bruce (14) vente i over en time på skolebussen. Foran dem venter et par mil på bussen hjem til Gan lenger sør langs innsjøen Øyeren i Lillestrøm kommune.

Det blir mye dødtid. Da er mobilen tidsfordriv.

Didrik Lurud (14) ville aller helst hatt fulle skoledager. Han mener det er på tide.

– Det er veldig kjedelig å vente så lenge på bussen. På en måte er det greit å ha litt ekstra fri, men aller helst skulle jeg ha gått vanlige skoledager på skolen. Jeg hadde jo håpet på det, sier Didrik til VG.

På skolen har noen elever en eller to skoletimer i uka. Andre noe mer. Men ikke på langt nær fulle skoledager.

SAVNER VENNER: Didrik Lurud skulle gjerne hatt fulle, vanlige skoledager. Mest for å henge med venner.

Didrik mener det er mye lettere å henge med venner på hele skoledager enn hjemme på lille Gan - der han bor i Rådsdalen nesten på grensen til Enebakk.

Medeleven Ryszard Bruce (14) sitter 20 meter bortenfor, opptatt med mobilen han også. Niendeklassingen har ventet i over en time på skolebussen - på grunn av den svært korte skoledagen denne ene ukedagen. Han sier han ikke bryr seg om hvorfor lærerne streiker.

– Hva gjør du når du skulle ha gått på skolen?

– Det har ikke du noe med, svarer Ryszard med et smil før VG får forklart at vi lager sak om følgene av streiken.

– For egen del gir det meg litt mer tid til å være med faren min for å bygge garasje. Men det er kjedelig å sitte her og vente altfor lenge på bussen, sier Ryszard under capsen.

BYGGER GARASJE: Niendeklassing Ryszard Bruce hjelper faren med å bygge garasje hjemme så lenge streiken pågår.

Leder for skolens foreldreutvalg, Anniken Nordheim, frykter at streiken vil vare i fire-fem uker - til langt ut i september.

– Dårlig timing

– Det er slett ikke heldig for elevene. Husk, tre foregående skoleår har vært sterkt berørt av pandemi. Denne høsten skulle endelig være starten på et ordinært skoleår. Men så blir det ikke slik. Jeg er veldig bekymret for følgene av denne streiken, spesielt på grunn av den dårlige timingen, sier Nordheim til VG.

Hun minner om at elever på det sentrale Østlandet har vært spesielt sterkt rammet av nedstengninger og karantener enn mange ungdommer andre steder i landet.

32 av drøyt 50 ansatte lærere er tatt ut i streik på Østersund skole. Det blir ikke noe ordentlig skoletilbud med knapt et par skoletimer daglig, mener Nordheim.

– Tiendeklassingene skal ha avgangseksamen til våren. De hadde virkelig trengt en helt vanlig start på dette skoleåret, ikke enda mer unntakstilstand, beklager foreldrerepresentanten.

SYNLIGE STREIKENDE: Plakater, gule vester og nybakte kanelboller preget streike-standen til lærerne ved Østersund ungdomsskole onsdag formiddag.

Ved innkjørselen til Østersund ungdomsskole troner streikeleder for lærerne, Karoline Norman Dannemark, sammen med fire andre kolleger i gule vester.

Store plakater ber bilister tute hvis de støtter streiken. En diger lastebil tuter så kraftig at folk skvetter. Streikelederen står like stødig.

Vil hindre lærerflukt

– Jeg streiker først og fremst for at vi trenger flere med lærerutdanning i skolen. Samtidig betyr høyere lønn mye for å hindre flukt fra yrket, sier Dannemark.

– Hva med følgene for sårbare elever, der mange fra før har mistet spesialundervisning under pandemien?

– Det er beklagelig at dette går ut over elevene. Det er ingen tvil om at vi lærere helst skulle vært i klasserommet. Samtidig har alle elever krav på lærere med lærerutdanning, noe Utdanningsforbundet ønsker å tydeliggjøre med denne streiken, svarer streikelederen på Fetsund-skolen.

NY REKTOR: Kenneth Kjærstad hadde vært rektor i knappe tre uker da 32 av et 50-talls lærere ble tatt ut i streik.

Rektor Kenneth Berg Kjærstad må sies å ha fått en ilddåp i jobben. Han hadde sin første dag om rektor 1. august. Så ble den nye arbeidsplassen hans tungt rammet av streikeuttaket sist fredag.

Rektor: Forstår at det streikes

– Det er selvfølgelig utfordrende det. Men ikke så mye å gjøre med, sier den ferske rektoren. Han er selv medlem i Utdanningsforbundet, som har gått til streik. Kjærstad sier han forstår grunnlaget for streiken.

– Det er en viktig sak også for elevene og skolens fremtid, sier Kjærstad. Han beklager imidlertid at det nok en gang er noen elever som blir rammet etter en lang periode med hjemmeskole, redusert skoletilbud og pandemi.

– Det er veldig trist for elevene. Det er de det går utover. De får jo ikke det skoletilbudet de bør få. Samtidig så er streiken viktig på sikt, fastholder rektoren.

ENDELIG: Ventetiden er over. Didrik Lurud (14) går til skolebussen som bringer ham fra Østersund ungdomsskole og hjem til Gan.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal, har ingen trøstens ord til dem som frykter flere uker med streik.

Kan bli langvarig

– Jeg frykter det blir langvarig, ja. Spesielt fordi motparten KS ikke viser noen vilje til å komme lærerne i møte, sier Handal.

Han innrømmer at streiken innebærer et stort dilemma for ham.

– Jeg ser at elevene rammes hardt nok en gang - etter to-tre år med pandemi. Det gjør meg svært ulykkelig i lærerhjertet. Samtidig er det rundt 50 prosent av dem som gir spesialundervisning som ikke har nødvendig kompetanse. Vi streiker for at også disse elevene på lang sikt skal få kvalifiserte lærere, sier Handal.