Bioteknologirådet advarer: Kvinne- og foster-DNA sendes til Kina

En populær test for fosterdiagnostikk sender kvinne- og foster-DNA til analyse og lagring i Kina. Nå advarer Bioteknologirådet norske kvinner mot å bruke testen.

I juli i fjor avslørte nyhetsbyrået Reuters at et kinesisk selskap samler genetiske data fra kvinner og fostre gjennom det som skal være en verdens mest populære private fostertester.

Det er selskapet BGI som i samarbeid med Kinas forsvar har utviklet NIPT-testen NIFTY. Testen ble utviklet i samarbeid med det kinesiske forsvaret.

NIFTY er ikke tilgjengelig i Norge, men kan kjøpes privat hos danske klinikker.

Info NIPT NIPT står for «non invasive prenatal testing». Hos alle gravide finnes det fritt DNA (arvestoff) fra morkaken i blodet. Ved å analysere fritt DNA fra morkaken, kan man få informasjon om genetiske egenskaper hos fosteret. Det er fordi DNA i morkaken og fosterets DNA vanligvis er likt. NIPT blir brukt for å undersøke om et foster har økt sannsynlighet for bestemte kromosomforandringer: trisomi 13, 18 eller 21. Hvis NIPT viser økt sannsynlighet for trisomi, anbefales det å gjøre videre diagnostikk (morkake- eller fostervannsprøve) før man kan være helt sikker. Kilde: Helsenorge Vis mer

Ifølge Reuters blir dataene fra testene brukt til omfattende forskning på egenskaper i befolkningen, for å forbedre befolkningskvaliteten og til genetisk forskning for å bekjempe hørselstap og høydesyke hos soldater.

Nyhetsbyrået skriver at BGI brukte en «militær superdatamaskin» dataene i en studie for å analysere forekomsten av virus hos kinesiske kvinner, finne indikatorer for psykisk sykdom og for å skille ut DNA fra tibetanske og uiguriske minoriteter for å finne koblinger mellom gener og kjennetegn.

Ifølge Reuters har selskapet publisert minste tolv studier sammen med det kinesiske forsvaret siden 2010.

Leder i Bioteknologirådet, professor Ole Frithjof Norheim.

Sensitiv informasjon

– Hvorfor er det problematisk at BGI lagrer fosterets og morens DNA – og hvorfor er det problematisk at kinesiske myndigheter kan få tilgang på det?

– Det er problematisk at DNA fra mor og foster blir lagret i Kina, et land som ikke har samme regler for personvern og rett til privatliv som vi har i Norge og i tillegg at disse dataene forvaltes av BGI, et selskap som har samarbeidet med det kinesiske forsvaret om forskning, sier leder i Bioteknologirådet professor Ole Frithjof Norheim.

Han understreker at selskapet selv skriver at kinesiske myndigheter vil få tilgang til gendata hvis nasjonale sikkerhetshensyn tilsier dette.

– Det betyr at du ikke kan vite hva som skjer med ditt eget og det ufødte barnets DNA, hverken nå eller i fremtiden, ifølge Norheim.

– Hvordan kan dataene misbrukes?

– DNA er svært sensitiv informasjon som kan si mye om deg og din familie, for eksempel knyttet til arvelige sykdommer eller ulike egenskaper. Ditt DNA er unikt og vil identifisere deg. Et annet aspekt ved DNA er at den teknologiske utviklingen går fort og man ikke helt vet potensial for bruk i fremtiden.

Reuters understreker at de ikke har funnet bevis på at BGI har brutt personvernsregler eller -reguleringer. Men selskapet er på sine egne nettsider tydelig på at data kan bli innsamlet og delt når det forekommer en direkte trussel mot nasjonal sikkerhet eller forsvarssikkerhet i Kina.

BGI sier i en uttalelse til Reuters at de aldri er blir bedt om å dele data fra NIFTY-testen, eller har delt data fra testen, med kinesiske myndigheter for nasjonal sikkerhet eller forsvarssikkerhet

Kan få informasjon

Gravide som er 35 år eller eldre ved termin får tilbud en NIPT-test gratis. Kvinner under 35 år må betale for testen selv.

I Norge koster testen omkring 10.000 kroner, mens BGI-gruppens test koster rundt 6000 kroner. Testen tilbys norske kvinner gjennom danske klinikker.

I Norge er det kun er tillatt å teste for tre forskjellige kromosomavvik, mens man både i Sverige og Danmark kan kjøpe NIPT-produkter som tester bredere. Samtidig gir testene lavere sikkerhet ved negativt resultat.

– Er det mulig å anslå hvor mange norske kvinner som benytter seg av denne testen årlig?

– Vi vet ikke hvor mange norske kvinner som kjøper NIFTY, men ser at testen nevnes på norske nettforum for gravide. Danske klinikker tilbyr å sende testen per post til Norge, og NIFTY er både billigere enn andre NIPT-produkter som selges i Skandinavia, sier Norheim.

NIFTY tester også for flere tilstander enn testene som tilbys i Norge.

– Så det vil nok være en del kvinner som har brukt NIFTY, ifølge Norheim.

Klinikken som har solgt NIPT til den gravide kan gi informasjon om hvor deres DNA eventuelt er lagret, opplyser han.

Info Her analyseres de private testene Harmony (Roche): Som regel Sverige hvis kjøpt i Skandinavia.

Panorama og Vistara (Natera): USA.

NIFTY (BGI): Kina.

Evita (Arcedi): Danmark.

NIPT (Centogene): Tyskland. Kilde: Bioteknologirådet Vis mer

– Hva skal man passe på dersom man vurderer å ta en NIPT-test bestilt privat?

Det er kun hvis en tar NIPT i Norge at man kan være sikker på å få en test som følger norske regler. Bioteknologirådet vil ikke oppfordre til å ta fosterdiagnostiske tester i andre land, men det er heller ikke forbudt å gjøre det, sier Norheim.

Han trekker frem at mange nordmenn også sender sitt DNA til slektskapsdatabaser i utlandet.

– Men vi vil oppfordre alle som sender biologisk materiale til analyse i andre land til å sjekke hvor prøven analyseres, hvem som kan få tilgang til disse gendataene og hvilke formål opplysningene kan brukes til. Man bør være ekstra varsom når det er snakk om DNA-et til et mulig fremtidig barn.