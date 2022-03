TAUS: Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer foreløpig ikke notatet hans jurister har laget. Her på Statsministerens kontor tidligere i mars.

SMK: Støre tok ikke initiativ til å lage omstridt notat

Det er embetsverket på Statsministerens kontor som står bak et omstridt notat om skatt på pendlerboliger. Det opplyser kommunikasjonssjefen – mens statsministeren selv er taus om saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG omtalte tirsdag et internt notat ved Statsministerens kontor (SMK) om pendlerboliger og skatt som vakte reaksjoner i flere partier på Stortinget.

I notatet er SMKs toppjurister bekymret over at «gunstig beskatning» for politisk ledelse i regjeringen og stortingsrepresentanter er «under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen» fordi de «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikerne».

Notatet kom i kjølvannet av at Aftenposten og andre medier hadde hatt en rekke avsløringer om politikernes pendlerboliger gjennom høsten.

VG har bedt statsminister Støre svare på om han er enig i vurderingene fra toppjuristene sine.

Støre har hverken besvart dette spørsmålet eller andre spørsmål VG har stilt.

I stedet svarer embetsverkets egen kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse. Hun avviser at det omstridte notatet ble til på ønske fra statsministeren eller andre i den politiske ledelsen.

– Dette notatet ble laget på initiativ fra embetsverket på SMK. Hensikten var å forbedre et regelverk som var uklart, med ulike oppfatninger av hvordan det skulle praktiseres, skriver Hjukse.

FORSVARER JURISTENE: Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor forsvarer SMK-juristenes notat.

Det interne Notatet ble sendt av Juridisk stab ved Statsministerens kontor (SMK) og ekspedisjonssjef Therese Steen til Støres stabssjef Kristine Kallset (Ap) 14. desember i fjor.

– Embetsverket har ingen oppfatning

Stortingsrepresentant Carl I. Hagen beskrev SMK-notatet som «rystende lesning».

– Det virker som de ser på Skatteetaten og Finansdepartementet som en fiende, som vi må sette ut av spill, sa Hagen.

Dette avviser kommunikasjonssjef Hjukse.

– Embetsverket har ingen oppfatning av politikernes pendlerordninger eller skatteforhold, skriver hun.

Hjukse sier at notatet tvert imot handler om å finne ut av uklarheter i lovverket. Disse uklarhetene ble avdekket av advokatfirmaet Grettes rapport til Stortinget før jul, skriver hun.

– Statsministerens kontor har én agenda i denne saken, og det er å bidra til et klarere regelverk som er lett å følge, fastslår Hjukse og utdyper:

– Det er krevende å følge reglene når skattemyndighetene endrer syn på hvordan de skal praktiseres. For eksempel fikk Statsministerens kontor med ett års mellomrom stikk motsatt svar fra Skatteetaten om skattemessige konsekvenser av å leie ut boligen på hjemstedet for politikere med pendlerbolig. Det illustrerer behovet for å få et mer entydig regelverk.

– Kaster embetsverket under bussen

Professor i statsvitenskap Jostein Askim ved Universitetet i Oslo forsker på forholdet mellom politisk ledelse og forvaltningen, blant annet på SMK. Han er overrasket over hvordan kommunikasjonssjefen ved SMK opplyser at det var embetsverket som tok initiativ til det omstridte notatet:

– Det svaret fra SMK kaller jeg å kaste embetsverket under bussen. Jeg kjøper ikke helt den forklaringen, sier Askim til VG.

Han forklarer at embetsverket i departementene generelt kommer med sine innspill basert på signaler fra politisk ledelse.

OVERRASKET: Professor i statsvitenskap Jostein Askim ved Universitetet i Oslo.

SMKs kommunikasjonssjef avviser beskrivelsen.

– Den uttalelsen får stå for Askims regning. Det er en av embetsverkets oppgaver å ta initiativ til slike prosesser, svarer Hjukse.

Samtidig som Askim sier at embetsverket «kastes under bussen», så ser han ikke noe galt med notatet i seg selv.

– Jeg tolker notatet som at embetsverket har foreslått en måte å gi et svar på den problematiske situasjonen regjeringspartiene på lik linje med de andre politiske partiene – befinner seg i. Jeg oppfatter at det er en felles fortvilelse på tvers av de politiske partiene over at folk flest tenker at politikere grabber til seg goder. Mens politikerne selv opplever at de er ærlige og hardtarbeidende folk. Og at de faktisk forårsaker materielle goder ved å ha de vervene de har.

– Jeg skjønner derfor godt at politikerne ønsker å ta litt kontroll rundt hvordan den offentlige samtalen rundt dette foregår. Å sette ned et fremskuende utvalg, aller helst etter et initiativ fra Stortingets presidentskap, ville kunne bidra til det.

SMK: – Flere grunner

I notatet foreslår juristene på SMK et regjeringsoppnevnt utvalg til å se på skattereglene for politikere, men presenterer en plan for at dette forslaget formelt ikke skal komme fra SMK, men fra Stortinget.

Denne manøveren forsvares nå av SMK-kommunikasjonssjef Hjukse.

– Det var flere grunner til å foreslå at Stortingets presidentskap skulle ta initiativ til utvalget. Stortinget hadde allerede nedsatt et utvalg til å se på reglene om tildeling av pendlerboliger, og det ville være naturlig om beskatning ble sett i sammenheng med dette, skriver hun.