Dobbeltdrapet i Kristiansand: Siktede innlagt på sykehus

KRISTIANSAND/OSLO (VG) Mannen i 50-årene som er siktet for dobbeltdrap i Kristiansand er innlagt på Sørlandet sykehus.

Den dobbeltdrapssiktede mannen har ikke vært i stand til å møte i avhør.

Store styrker fra Agder-politiet rykket ut til eneboligen på Søm i Kristiansand da den dramatiske meldingen om en «alvorlig voldshendelse» kom klokken 13.20 mandag ettermiddag.

På adressen fant de to hardt skadde kvinner, som ble kjørt til akuttmottaket på Sørlandet sykehus. Begge ble erklært døde kort tid etter ankomst.

Mannen i 50-årene, som nå er siktet for dobbeltdrap, meldte seg til politivakten i Kristiansand mandag. Han har en relasjon til begge kvinnene.

– Siktede ble slik jeg forstår det transportert hit av en annen person som er et vitne, sier Bryge.

Ikke sikker ID på de drepte

Bryge opplyser at de foreløpig ikke har begjært mannen varetektsfengslet.

-- Så lenge siktede mottar helsehjelp vil han ikke bli fremstilt for fengsling, men det er en vurdering vi gjør fortløpende, sier han til den oppmøtte pressen utenfor politihuset i Kristiansand.

Bryge sier at de fremdeles ikke har fått bekreftet sikker identitet på de to drepte kvinnene, og at de dermed ikke ønsker å kommentere relasjonen mellom dem og den siktede mannen på nåværende tidspunkt.

Han bekrefter derimot at de har gjort beslag på stedet med tanke på mulige drapsvåpen.

– Av hensyn til etterforskningen vil jeg ikke kommentere skader.

– Forferdelig trist

En ungdomsskole ligger i nærheten av der hendelsen skjedde. Mange barn på vei hjem fra skolen ble vitne til at den ene personen ble fraktet ut på båre, og underveis fra boligen til ambulansen ble vedkommende forsøkt gjenopplivet, ifølge et vitne som bor i nærheten.

Vedkommende beskriver til VG at situasjonen på åstedet fremsto som kaotisk mandag ettermiddag.

– Ambulansepersonell løp, politiet løp, alle løp, sier vitnet, som anslår at det var minst åtte ambulanser og åtte politibiler på stedet.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland forteller til VG at kommunens kriseteam raskt ble koblet på etter hendelsen.

– Det er ikke så mye annet å si enn at dette er forferdelig trist. Det er noe av det verste som kan skje en familie, sier Skisland.