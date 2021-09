FÅR SAKEN PRØVD PÅ NYTT: Marianne Evensen og Rune Halseth er blant de 36 personene som Gjenopptakelseskommisjonen mandag meldte at skulle få gjenåpnet saken sin.

Nav-ofre reagerer på lang ventetid: − Helt ufattelig

Ofre i Nav-skandalen mener det har tatt altfor lang tid før sakene deres ble gjenåpnet.

– Det er på tide, sier Marianne Evensen til VG.

I 2017 måtte hun sone 75 dager i fengsel for å ha reist til Danmark mens hun mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).

Mandag meldte Gjenopptakelseskommisjonen at Evensen og 35 andre personer får prøvd saken sin for retten på nytt, etter at det i 2019 ble kjent at Nav hadde tolket regelverket feil.

– Det er kjempefrustrerende. Du går jo rundt som straffedømt, som er svært begrensende og med det stigma som det fører med seg, sier hun.

BLE DØMT: Marianne Evensen forteller at det har vært frustrerende at det har tatt så lang tid å få saken gjenåpnet.

Nå venter Evensen på å få vite når og hvor saken skal gjenopptas. Hun reagerer på at ofrene i Nav-skandalen har måttet gå så lenge uten svar.

– At forvaltningen bruker så lang tid på å få ryddet opp i en slik fadese er helt ufattelig. Dette er ikke noe vi kan legge vekk, tankene spinner hele tiden. Man føler seg overkjørt til de grader.

Hun forteller at uvissheten har vært særlig belastende fordi at hun i tillegg har en uhelbredelig kreftdiagnose.

– Jeg har ikke visst om jeg kom til å bli frikjent før jeg «la på lokket». Og det er frustrerende. Det har blitt noen våkenetter hvor du ligger og tenker over ting, sier Evensen.

– Det er skremmende hvordan et helt system kan gjøre en så grov feil.

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet de 36 begjæringene om gjenåpning i NAV-skandalen under de første møtene i kommisjonen etter sommeren, 25. og 26. august. Personene har blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.

Blant de domfelte var det 13 kvinner og 23 menn.

– Kommisjonen vil vurdere hver sak konkret. Dersom saken gjenåpnes vil den bli sendt til retten for ny behandling. Hvorvidt domfelte skal frifinnes vil være opp til retten å avgjøre, skriver kommisjonen.

Ifølge NAV er 7177 personer og 78 domfelte per 15. august identifisert som rammet av EØS-feilen.

– Veldig alvorlig

Rune Halseth er også blant de 36 personene som nå får saken sin gjenåpnet, etter at han i 2016 ble dømt til fem måneders fengsel for å ha vært i Danmark mens han mottok AAP.

– Her kunne staten gjort mye mer på et mye tidligere tidspunkt. De har sittet på gjerdet, sier han til VG.

5. mai svarte Efta-domstolen på 16 spørsmål fra Høyesterett knyttet til Nav-skandalen. Konklusjonen fra domstolen i Luxembourg innebærer at feilen Norge har gjort, strekker seg helt tilbake til 1994.

– De fikk totalslakt på samtlige spørsmål, men likevel ble vi sittende og vente og vente, og må nå i kø igjen for å få saken tatt opp på ny, sier han.

IKKE FORNØYD: Rune Halseth mener at arbeidet med å gjenåpne saker i Nav-skandalen kunne startet tidligere.

Halseth er leder i interesseorganisasjonen Nav-oppryddingen, som jobber for ofrene etter skandalen. Marianne Evensen er nestleder i organisasjonen.

– Vi er ikke særlig fornøyde for å si det sånn. Ting går for sakte, og de menneskene som har sittet inne har det fortsatt på rullebladet. Det stopper folk i arbeidslivet og fra å reise når det står at man er dømt for bedrageri, så dette er veldig alvorlig, sier Halseth.

– Antar at det kommer flere

Fra mars 2020 og utover våren gjenåpnet Gjenopptakelseskommisjonen 18 dommer, opplyser leder for Gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren i en e-post til VG.

– En av de første gjenåpningene var en dom fra Høyesterett. Etter at det ble klart at Høyesterett skulle behandle denne saken, hvor flere prinsipielle spørsmål skulle avklares, satte vi vår behandling av seks ytterligere saker vi inntil da hadde mottatt, i bero, skriver Hallgren, som opplyser at Rune Halseths sak var en av disse.

Saken i Høyesterett endte med at en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok AAP, ble frifunnet 2. juli i sommer, etter at Høyesterett innhentet en rådgivende uttalelse fra Efta-domstolen.

– Etter dette har vi mottatt ytterligere 30 begjæringer fra Riksadvokaten. Vi mottok begjæring om gjenåpning av Marianne Evensens sak fra Riksadvokaten 12. juli 2021. Saken var registrert her før det, fordi vi hadde fått melding om et forsvarerbytte. Saken ble ikke tatt under behandling fordi vi visste den var omfattet av sakene hos Riksadvokaten, skriver Hallgren.

Kommisjonen har også noen få saker hvor domfelte anfører å være omfattet av NAV-komplekset, men hvor Riksadvokaten ikke har begjært gjenåpning. Disse forventes å bli behandlet i løpet av høsten, ifølge kommisjonslederen.

– Vi antar at det kommer flere begjæringer både fra Riksadvokaten og fra noen domfelte.

Arbeids- og sosialdepartementet har foreløpig ikke kommentert saken.