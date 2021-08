Lege Anders Danielsen Lie: – Deltavirus på grønt nivå er selvsagt null kontroll

Anders Danielsen Lie, assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo, mener myndighetene i realiteten har sluppet pandemien løs og at man ikke samtidig kan late som om man har kontroll.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er dobbeltkommunikasjonen fra sentrale myndigheter legen og skuespilleren reagerer på, han er ikke nødvendigvis kritisk til at samfunnet er på grønt nivå.

– Deltavirus på grønt nivå er selvsagt null kontroll. Alle som har jobbet med dette en stund nå, skjønner det. Derfor er denne dobbeltkommunikasjonen fra sentrale myndigheter veldig provoserende, skrev han i et Facebook-innlegg mandag.

Rekordhøy smitte

Forrige uke ble det satt smitterekorder i Norge tre dager på rad, med det høyeste smittetallet 1552 nye smittede på et døgn. Særlig blant barn og unge stiger smitten kraftig, og Lie mener at regjeringen, FHI og Helsedirektoratet lar den ukontrollerte spredningen ødelegge barns skolehverdag.

– De har løpt fra ansvaret sitt ved å holde samfunnet på grønt nivå, samtidig som de overlater til lokale kommuneoverleger, bydelsoverleger og smitteteam å holde «kontroll» på pandemien i ca. halvannen måned til uten at vi har reelle virkemidler til å gjøre dette, skriver Lie i innlegget.

I et telefonintervju med VG tirsdag utdyper Lie sine synspukter.

les også Flere byer starter massetesting på skolene: – Vil gi bedre kontroll

– Dobbeltbudskap

– Min kritikk går på dobbeltbudskapet som nasjonale myndigheter sender ut til befolkningen og lokale smittevernmyndigheter. På den ene siden sier de at vi tåler mer smitte og at pandemien ikke er like farlig som før. På den annen side sier de smitteutviklingen er alvorlig og ber lokale smittevernmyndigheter kontrollere pandemien for oss. Jeg mener at det i stadig økende grad er en umulig oppgave, sier han til VG.

Han peker på at Oslo kommune også har et akutt bemanningsproblem.

– Folk kan ikke fortsette å jobbe doble vakter. Det er heller ikke ønskelig å omdisponere for mye arbeidskraft, sier Lie.

– Kjenner på innstrammingene

Til NRK mandag sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at pandemien ikke er ute av kontroll. Han sier også at det er blant barn og unge det må strammes inn dersom det skal strammes inn – fordi det er blant denne gruppen smitten sprer seg mest.

– Det sitter langt inne. De yngste har båret en tung bør under pandemien, sier han, og legger til at kommunene skal prioritere vaksinering dersom kapasiteten er presset.

Danielsen Lie er helt enig med helseminister Bent Høie i at vaksinasjon er den eneste veien ut av pandemien og at man må prioritere oppfølging av nye smittede fremfor at smittesporerne kontakter alle personene vedkommende har møtt.

– Men når han sier at innstramminger overfor barn og unge sitter langt inne, skal han vite at det er vi i ferd med å gjøre i Oslo kommune.

Lie peker på at de nå må sette skoler gult eller rødt nivå, innføre digital undervisning og i verste fall stenge skoler.

– I realiteten begynner barn å få skolefravær og kjenne på de innstrammingene Bent Høie så gjerne vil unngå.

– Så hva er løsningen?

– Det er et godt spørsmål. Vi ser i stadig økende grad at smittesporing erstattes med massetesting. Jeg skulle ønske at sentrale myndigheter kunne være mer tydelige. I praksis har de sluppet pandemien fri fordi det er vanskelig for lokale smittevernmyndigheter å holde kontroll på denne smitteutviklingen.

les også Forsker bekymret: Dette vet vi om «long covid» hos vaksinerte

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at det er veldig forståelig at mange nå lurer på hva som gjelder.

– Dette er en vanskelig fase nettopp fordi vi på den ene siden får vaksinert stadig flere mennesker slik at mange av de som er mest utsatte er beskyttet, men samtidig ser vi utstrakt smittespredning blant de ikke-vaksinerte aldersgruppene.

Han sier det fortsatt er veldig viktig å ha kontroll på pandemien, og at det er viktig å få begrenset smittespredningen mest mulig.

– Det er sånn at vi har ingen ambisjon om å la smitten slippe fri, vi ønsker jo at flest mulig i disse yngre aldersgruppene som kommer til å bli tilbudt vaksine faktisk rekker å bli vaksinert før de blir smittet.