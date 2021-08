Les dagens VG her!

Coronaviruset sprer seg raskere, og flere vaksinerte tester positivt i Norge. Forsker er bekymret for om fullvaksinerte kan rammes av «long covid» - og det er spesielt ett symptom som kan være alvorlig.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at han kan bli den som havner på vippen i budsjettforhandlinger med en ny rødgrønn regjering, fordi MDG velger å stille ultimatum om oljeleting. VGs siste nasjonale måling viser at en ny Støre-regjering vil bli avhengig enten Rødt eller MDG for å få flertall. Hvis Moxnes havner på vippen, sier han at en ny rødgrønn regjering må levere på tre felt.

Når du får spørsmålet «Har du noen spørsmål til oss, da?», bør du tenke deg nøye om før du svarer. Her er tre spørsmål rekrutteringsekspertene mener du aldri bør stille.

Gigantmøtet mellom Erling Braut Haaland (21) og Liverpool-stopper Virgil van Dijk (30) får naturlig nok stor oppmerksomhet foran landskampen mot Nederland i morgen. Haaland har tidligere uttalt at van Dijk er en av de tøffeste midtstopperne han har møtt. I et intervju med amerikanske ESPN for litt over et år siden, la Haaland lite skjul på sin begeistring for Liverpool-stopperen. Det samme gjentok han under gårsdagens pressekonferanse på Ullevaal.

