– TILBAKE I TID: Justisminister Monica Mæland sier Sp vil skru politiklokken i Norge tilbake.

Justisministeren om Sps politi-politikk: Farlig for folk - særlig barn

Justisminister Monica Mæland (H) går til frontalangrep på Sps politi-politikk. - Skammelig og nesten nedrig, svarer Sps Marit Arnstad.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ble det kjent at Sp lover at det skal være minst fem politifolk på alle polititjenestesteder og at de skal være åpne minst 15 timer i uken.

Det er Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad som bekrefter dette.

Hun sier at en oppbemanning til minst fem på alle tjenestesteder vil kreve 200–250 stillinger.

Arnstad sier at noe av behovet kan dekkes gjennom nyansettelser, mens resten kan tas ved å flytte ansatte.

I tillegg lover Arnstad at det skal åpnes minst 20 nye polititjenestesteder i 2022 med minst ni fast ansatte.

– Trenger ikke snu klokken tilbake

Mæland er rystet.

– Sp tegner et kart over et terreng som ikke lenger finnes, sier hun.

Mæland mener det er et moderne politiet Norge trenger.

– Vi trenger ikke å snu klokken tilbake, slik Sp vil. Det de vil er forhistorisk. Vi trenger å være tilstede der kriminalitet skjer, når den skjer, sier Mæland.

– FARLIG: – Det Sp gjør er farlig for folk, ikke minst barn, sier Monica Mæland.

Hun advarer kraftig.

– Det Sp gjør er farlig for folk - ikke minst barn: De skal flytte politi fra fellesenheter som driver med digital analyse, etterretning og nettkriminalitet.

– Doblet på ti år

Justisministeren sier det får konsekvenser.

Hun trekker spesielt frem overgrep mot barn under 16 år og seksualovergrep.

– Antallet overgreps-saker mot barn er doblet på ti år. Og antallet etterforskede seksuallovbrudd har økt med hele 60 prosent fra 2015, da Nærpolitireformen ble innført, til 2019.

Utdypende statistikk Etterforskede seksuallovbrudd 2015: 4 337 2016: 4 865 2017: 5 655 2018: 6 485 2019: 6 921

Økning fra 2015-2019: 2 584 etterforskede saker, prosentvis økning på 59,6 prosent. I perioden fra 2010 til 2020 skjedde det en dobling i antall anmeldte seksuallovbrudd utført mot barn under 16 år. I 2020 var antallet ca. 2500. Kilde: SSB. Justisdepartementet opplyser at Kripos mottar i gjennomsnitt informasjon om ca. 1 500 norske IP-adresser pr. måned som kan knyttes til seksuelt overgrepsmateriale. I statistikken finner man stadig flere barn som ofre. Vis mer

Mæland sier at moderne etterforskning gjør at mange flere barn slipper å bli utsatt for overgrep.

– Vi vet at for ti år siden så ble det begått mange overgrep mot barn, men at politiet ikke avdekket disse sakene.

Hun sier at de geografiske forskjellene også var store.

– Poenget er at kriminalitet skjer i bygd og by hele døgnet. I dag har vi et politi som i mye større grad er i stand til å avdekke slik kriminalitet mot barn og andre.

– Svindel på nettet går kraftig opp

Hun viser til at vinningskriminalitet har gått kraftig ned og at de kriminelle finner nye teknologiske plattformer.

– Svindel på nett går kraftig opp: Politiet må både være på gata og på data, der mye av kriminaliteten i dag skjer, sier Mæland.

Hun sier at omleggingen av politiet har vært helt nødvendig.

– Sp satt i regjering og mottok Gjørv-rapporten. Den gjennomanalyserte politiet og de var aldri i tvil om at politiet måtte ha ny og bedre organisering; nye operasjonssentraler, mer kompetanse, flere folk, flere biler, båter og helikopter.

KØ: Monica Mæland er på valgkamptur. På vei fra Bergen til Ålesund var det tidvis veiarbeid og kø. Da fikk bilistene i køen tilbud på Høyre-potetgull.

Rapporten hun viser til er arbeidet som ble gjort for å evaluere politiet etter 22. juli-terroren i 2011.

– Vi har prøvd Sps medisin

– Sps forslag kan sees på som et mottiltak mot at dere har lagt ned 122 lensmannskontor?

– Som var helt nødvendig. Vi har nemlig prøvd Sps medisin. Vi hadde før politi over alt. Som var bemannet noen timer i uken. Det var dette politiet som fikk strykkarakter av Gjørv-kommisjonen, sier hun og viser til at det er derfor de har gått fra 27 til 12 politidistrikt.

– Skal styrke de lokale kontorene

– Og færre politistasjoner, men med flere ansatte. Så er vi enige i at vi skal styrke de lokale kontorene, men ikke på bekostning av direktoratet, fellesenhetene og de styrkede politidistriktene, sier Mæland.

Hun mener de viser vei i fremtiden.

– Et politi som er tilstede 24 timer i døgnet hele året; det er det vi trenger. Ikke et politi som er tilstede noen dager i uken.

OFTE HOS POLITIET?: Monica Mæland spør hvor mange ganger du har vært på din politistasjon i det siste.

– Mange føler trygghet av å ha et lensmannskontor å forholde seg til?

– Hvor ofte oppsøker vi et lensmannskontor eller en politistasjon?: Det gjør vi nesten aldri. De oppsøker oss når noe skjer.

– I dag er det slik at et innbrudd ikke lenger er en politisak, men en forsikringssak, spesielt i byene?

– Det vil bli enda mindre politisak hvis Sp flytter flere folk fra byene til distriktene. Vi skal også satse i distriktene - men vi skal gjøre det med teknikker og verktøy som er tilpasset dagens digitale og moderne verden.

– Skammelig

Marit Arnstad reagerer meget sterkt på angrepet.

– Det er skammelig at justisminister Mæland setter overgrepssaker mot barn opp mot styrking av lokalpolitiet. Jeg synes nesten det er nedrig, sier Arnstad.

SLÅR TILBAKE: Marit Arnstad anklager Høyre for et grovt løftebrudd.

– Og det er slik, fortsetter hun:

– At våre forslag samlet sett betyr en styrking av politiet. Seksual-lovbrudd skal selvfølgelig etterforskes og prioriteres og det vil også skje med vår modell.

Hun sier at det er fullt mulig å styrke lokalpolitiet uten at det går ut over fellestjenestene.

– De lovet dyrt og hellig

Og gir Høyre og regjeringen skylden for situasjonen i politi-Norge.

– Det største løftebruddet regjeringen har gjort, er at de ikke har styrket de gjenværende lensmannskontorene, sier hun og fortsetter:

– UTARMET: Marit Arnstad sier regjeringen har utarmet mange av de gjenværende lensmannskontorene.

– De lovet dyrt og hellig å gjøre det, da de la ned så mange kontorer, men det gjorde de ikke. I stedet har de utarmet mange av de gjenstående lensmannskontorene.

Lover endringer

Hun sier et regjeringsskifte vil merkes.

– Vi kan ikke sitte og se på at dette skjer. Vår modell gir mulighet både til å styrke fellestjenestene og å satse på politiet lokalt. Det gir mer rom for å forebygge og forhindre kriminalitet enn i dag.

Hun avslutter:

– Høyre må slutte å bruke Gjørv-rapporten til å forsvare lokale nedleggelser. Den pekte på behov for bedre organisering, ledelse og kultur i politiet.