Studentstyre brukte nær 200.000 på Dubai-tur

Flere studenter skal ha reagert etter at styret i en av linjeforeningene ved Universitetet i Stavanger satte av 200.000 kroner til blåtur til Dubai.

Det skriver Stavanger Aftenblads ungdomssatsing Byas. Ifølge dem reagerer de ikke navngitte studentene de har snakket med både på beløpet som ble satt av og på destinasjonen for turen.

Info Dubai-kontrovers Dubai er en del av De forente arabiske emirater. Slik mener Amnesty emiratene krenker menneskerettigheter: Kvinner blir systematisk diskriminert i lovverket og i praksis. Forbudet mot homofili. Migrantarbeidere som utgjør 90 prosent av arbeidsstyrken blir utsatt for overgrep. Ytringsfriheten blir ikke respektert Mange rettsprosesser er urettferdige og tortur blir brukt for å presse frem tilståelser Dessuten står Emiratene og Saudi-Arabia front for en krigføring i nabolandet Jemen der hele befolkningen nå er utsatt for en humanitær krise og krigsforbrytelser er dokumentert. Kilde: Ina Tin, seniorrådgiver Amnesty Norge i 2018. Vis mer

Styret for linjeforeningen for elektro og data, Led-linjen, besto fra mars 2021 til mars 2022 av tolv studenter. Linjeforeningen totalt skal bestå av rundt 450 bachelorstudenter.

Ifølge Byas var totalinntektene for linjen oppgitt til rundt 930.000 kroner – hovedsakelig fra arrangementer og bedriftspresentasjoner. Utgiftene før denne styreturen skal ha vært på 560.000 kroner.

200.000 av 930.000 utgjør 21,5 prosent.

Genette Våge (24), kjent fra «Mesternes mester» på NRK i 2021 – spilt inn før den aktuelle perioden, var styreleder ved linjen og den som planla Dubai-turen. Hun oppgir til Byas at det ble satt av 200.000 kroner til turen, som var en blåtur for de andre i styret.

– Vi jobber ikke for oss selv i styret, men for alle studentene. Det er totalt sett brukt mer på studentene i år enn på blåturen. Det er trist for oss som har jobbet og stått på i et helt år, at folk blir irriterte med en gang vi får noe ekstra. Man må gi noe tilbake til studenter for at de skal engasjere seg i styret, sier Våge til Byas.

VG har forsøkt å kontakte Våge mandag, men har så langt ikke fått svar.

Styret skal ha fått beskjed ved starten av perioden at de ville belønnes med en blåtur om de gjorde en god jobb. Dette skal ha vært vanlig praksis, men tidligere har turene gått til andre byer i Norge eller til naboland. Normalt budsjett skal ha vært rundt 5000 per person.

Nåværende styreleder Joar Landa (23), som var økonomiansvarlig i fjor, oppgir at de brukte litt under 200.000 på Dubai-turen.

Byas har gjennomgått dokumenter som viser at blåturen ikke var oppført i det opprinnelige budsjettet. Det ble ifølge dem ført på i en kopi av budsjettet senere.

– Først mot slutten av styreåret ser vi hvor mye som er igjen, og hvor mye som kan gå til blåtur. På generalforsamlingen informerte jeg om hva vi hadde brukt, og skulle bruke, penger på. Dette var over en måned før blåturen. Alle studentene var invitert, sier Våge til Stavanger-avisen.

Det skal ifølge Byas ikke ha blitt sendt ut referat fra generalforsamlingen.

Styreleder Våge sier valget av blåtur sto mellom Svalbard og Dubai, og at hun på forhånd regnet med reaksjoner på reisemålet.

– Derfor har vi ikke promotert turen noe særlig, og ikke lagt ut noe på linjeforeningens kanaler. Dette er ikke et arrangement for linjeforeningen, men for styret. Det vil alltid være ulike ting i forskjellige land som ikke er bra, sier styrelederen til avisen.

De skriver at styremedlemmene delte bilder fra Dubai på sine private Instagram-kontoer som blant annet viser dem i ørkenen, på yacht og på vannscooter.

Her er en av oppdateringene Våge delte på sin konto med 19.000 følgere:

Tidligere har blant annet norske influencere fått kritikk av Amnesty for å reise til og promotere Dubai. Nylig fikk også Formel 1 kritikk for å ikke ta menneskerettigheter på alvor.

Byas har vært i kontakt med lokale bedrifter som har bidratt med penger til linjeforeningen. Ingen av disse har innvendinger til måten pengene er brukt.

Det nye styret ved linjen har vedtatt at de maks kan bruke 120.000 kroner på blåtur. Også denne summen reagerer enkelte studenter på.

Leder for Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr), Eira Aas Eide, sier det er stor forskjell på hva styrene i de ulike linjeforeningen bruker på seg selv, og at det kan være lurt å prioritere tur for alle.

Hun sier også at hun forstår at studenter reagerer om det stemmer at dette styret har brukt 200.000 kroner på en tur.

