Skjønnhetsbransjen lider under strenge tiltak - avbestillingene renner inn

– Nå er vi i praksis stengt, uten å bli stengt, forteller eieren av Oslo hudpleieklinikk Anne Berit Eide. Sammen med frisør Sverre Steig fortviler hun over knipa som nedstengningen har satt frisørene i.

– Denne bransjen består av damer som er vant til å jobbe hardt. Vi er vant til å snu oss på femøringen. Men det finnes en grense, sier Anne Berit Eide, som driver Oslo hudpleieklinikk.

Hun fortviler over de nasjonale tiltakene, som tillater salonger å holde åpne, samtidig som de formaner folk om å holde seg hjemme.

– Reaksjonen innad i bransjen da tiltakene kom var at nå er vi i praksis stengt, uten å bli stengt, sier Eide.

Nå frykter Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) at frisør- og velværebransjen står overfor et konkursras som særlig rammer små bedrifter med kvinnelige eiere.

De mener at situasjonen nå er verre enn i mars, fordi frisørenes sparepenger ble brukt opp på å holde liv i bedriften gjennom våren og sommeren.

– Det er god grunn til å frykte at vi de neste månedene vil se en rekke konkurser som ellers kunne ha vært unngått. Vi ber ikke om mye, kun at de bedriftene som trenger det, får noe hjelp fra myndighetene. Og hjelpen må komme nå, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Mandag legger regjeringen frem nye tiltak.

En nedstengning av skjønnhet- og velværebransjen er blant tiltakene som gjenstår dersom samfunnet skal stenges ytterligere ned.

fullskjerm neste TOMME STOLER: På frisørsalongen SAKS er det stort sett en eller to frisører på jobb nå om dagen. Eieren Sverre Arnheid Kristiansen Steig frykter at han snart må permittere flere ansatte dersom timelistene ikke fylles opp før jul.

Kvinnelige bedriftseiere rammes hardt

Etter at skjønnhetssalongene fikk lov å åpne igjen etter nedstengningsperioden denne våren, jobbet bransjen hardt med å utarbeide retningslinjer for godt smittevern i salonger.

Så langt har det ikke vært smitte knyttet til bransjen.

Likevel opplever de nå at folk er redde for å ta turen ut og at avbestillingene renner inn.

Administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), Anne-Mari Halsan, tror at nordmenn er lojale folk som holder seg hjemme når regjeringen ber dem om dette.

– Selv om myndighetene ikke har sagt at salonger skal holde stengt, så er konsekvensen på vei til å bli den samme nå som da de stengte ned frisørsalongene i mars. Bortsett fra at den gang hadde salongene litt egenkapital å tære på. Den er borte nå, sier Halsan.

For Eide betyr avbestillingene én ting.

– Det å gå til permitteringer igjen nå er tungt. De fleste som jobber hos oss er kvinner som har familie og barn, ofte i en etableringsfase, forteller Eide.

Frisør- og velværebransjen i Norge består av 8.000 bedrifter med 22.000 ansatte. Bransjen dekker absolutt hele landet, og svært mange bedriftseiere og ansatte er kvinner.

Eide frykter at triste nyheter venter når pandemien er over og vi får en bedre oversikt over konsekvensene det har hatt for arbeidslivet.

– Når vi til slutt tar opptellingen, så mistenker jeg at det vil det være en høyere andel kvinner som jobber i yrker utsatt for nedstengning og som blir permitterte.

Ingen hjelp å få før i januar

Eide får støtte av frisør Sverre Arnheid Kristiansen Steig hos SAKS Majorstua, som også deler hennes bekymring for bransjen.

Han har drevet salongen på Majorstuen siden 1997, og tror at mange små bedrifter vil slite med å overleve denne runden.

– Det er ikke så gunstig å drive frisørsalong fra før av, det er en lidenskap man har. Man lever og ånder for det. Når kundene uteblir enten fordi de er redde for smitte, fordi de er i karantene, eller fordi de er selv er syke og du samtidig har løpende kostnader, da blir det vanskelig, påpeker Steig.

Frisøren mener det er særlig bekymringsfullt at det ikke ser ut til at det vil komme noe kompensasjonsordning for bransjen med det første.

Han mener det også er et problem at det nærmest er umulig for salonger å få et lån i bank uten å ha sikkerhet i seg selv, som for eksempel egen bolig.

– Jeg har selv drevet salong i 25 år har søkt i banken flere ganger, men aldri fått en krone. Myndighetene ber oss nå om å henvende oss i banken for å få lån, men dessverre er dette heller ikke mulig. All usikkerhet ligger på oss enkeltpersoner som driver små bedrifter, og vi må ta hele risikoen selv, forklarer han.



MARERITT: Da landet stengte ned 12. mars i år fikk frisør Sverre Arnheid Kristiansen Steig sjokk. Han måtte stenge salongen SAKS på to timer: - Vi fikk beskjed klokka 16 og stengte klokken 18. Da var det veldig usikker hvor lenge vi måtte stenge ned, forteller Steig. Foto: Terje Bringedal

– Helt avhengig av hver klipp

Både Eide og Steig mener at det vanskeligste for skjønnhetsbedriftene nå er å leve i denne økonomiske usikkerheten. De frykter hele tiden for nye tiltak eller en forverring av situasjonen og som skal gjøre det vanskelig å betale løpende kostnader.

– Vi har jo ansatte som vi skal ha lønn til at de klarer seg. Mine ansatte jobber kun provisjon. Da er de helt avhengig av hver eneste klipp de kan klippe, sier Steig.

Han opplevde at det var stor fokus på bransjen og hvordan den skulle overleve da viruset brøt ut i mars.

Nå føler de seg glemt.

– Vi er helt avhengig av å få på plass en ordning som gjør at vi kommer oss gjennom dette på en god måte, mener Steig.

Etterlyser mer hjelp fra regjeringen

Regjeringens ivaretakelse av frisører og velværebedrifter nå kritiseres av Kaltenborn i NHO Service og Handel.

– Regjeringens varslede tiltak er ikke nok. Vi må få tilbake den brede kompensasjonsordningen vi hadde i vår, og ordningen må vare så lenge krisen varer, sier adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Denne våren overtok det offentlige ansvaret for den permitterte etter noen dager. Denne ordningen er avviklet, og nå risikerer arbeidsgiver å måtte betale lønn i 24 dager etter permitteringsvarsel er sendt ut.

STØTTER BRANSJEN: Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, kjemper nå for at frisørene skal få en bedre kompensasjonsordning for å kunne holde hodet over vann i krisetiden. Foto: Vidar Ruud

