GLEDELIGE NYHETER: Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, tar imot nyhetene om et dansk vaksinepass med stor glede. Foto: Frode Hansen

NHO ønsker vaksinepass i Norge

Onsdag ble det klart at danske myndigheter skal utvikle et «coronapass» for å få dansk næringsliv i gang igjen. Nå ønsker Næringslivets Hovedorganisasjon det samme i Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er oppløftende nyheter, og vi trenger positive nyheter nå. Vi er i dialog med norske myndigheter om et norsk vaksinepass time for time, og vi har en veldig god dialog med dem, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almlid, til VG.

Onsdag ble det klart at Danmark skal utviklet et digitalt vaksinepass som skal vise om man er vaksinert. Passet er i første omgang tiltenkt reisende i næringslivet. Almlid mener at et vaksinepass også i Norge vil kunne være en god løsning.

– Om dette viser seg å virke som man håper, kan man åpne landet raskere når mange nok er vaksinert. Internasjonalt kan man åpne grensene også, og det er bra for både hver enkelt men også for bedriftene, sier Almlid.

– Tilbake til mars

Det er Danmarks regjering som i samarbeid med arbeidslivet har blitt enige om det danske «coronapasset», som et middel for å kunne restarte det danske samfunnet igjen. Myndighetene i nabolandet mener at det er avgjørende at bedriftene kommer i full drift igjen for å kunne oppnå dette.

Almlid i NHO sier at næringslivet, spesielt i Østlandsområdet, den siste tiden har vært gjennom noen tøffe uker og sliter med å få tilstrekkelig med arbeidskraft på grunn av svært strenge innreiseregler.

– Selv om alle har stor forståelse for at man må få oversikt over situasjonen rundt det muterte viruset, er det veldig mange bedrifter i Norge opplever nå å være der de var i mars, sier han.

Almlid understreker at det finnes fallgruver ved et vaksinepass, og at man derfor må bruke tid på å finne ut blant annet om vaksinen hindrer smittespredning og hvordan et vaksinepass påvirker hensynet til personvern.

Han sier at næringslivet har tillit til norske myndigheter, og at de ikke er interessert i å presse på for å få gjennomslag for et «coronapass».

– Det gjøres mye godt arbeid med dette allerede, og myndighetene her har også hatt god dialog med danske myndigheter, sier han.

Norge har ikke tatt stilling

Helsedepartementet opplyser i en e-post til VG at de foreløpig ikke har tatt stilling til om eller hvordan et vaksinepass kan brukes.

– Vaksinesertifikat er til diskusjon både i EU og WHO. Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi følger med på arbeidet, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

– Et press om vaksine

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, mener nyhetene fra Danmark er som forventet.

– Å kunne dokumentere at vi ikke representerer risiko for andre, vil gi oss økt handlefrihet privat. Mange vil nok oppleve dette som press for å ta vaksine. Og det er det, selv om det å ta vaksinen er frivillig.

Han mener at det tilsvarende vil ligge et press i jobbsammenheng.

– Mange virksomheter kommer til å gå gjennom hvilke behov de har for å ha kolleger som så godt det er mulig er «garantert smittefrie».