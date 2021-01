Slik fant dronepiloten hunden Zajka i Gjerdrum-skredet

GJERDRUM (VG) Jørgen og Anna Sandman måtte etterlate dalmatineren Zajka da de ble reddet opp fra skredet i Gjerdrum. Flere timer senere oppdaget Jonas Amundsen en lysende prikk på dronens varmesøkende kamera.

Natt til 30. desember våknet Jørgen og Anna Sandman av lyder som de tolket som at noen muligens var i ferd med å bryte seg inn i leiligheten i første etasje av femmannsboligen i Nystulia i Gjerdrum.

– Det var ikke verre ulyd utenifra enn at vi trodde det kunne være noe slikt, og hunden vår ga heller ikke indikasjon på noe annet, sier Jørgen Sandman til VG.

Det var bare ekteparet og hunden Zajka som var hjemme i leiligheten den natten.

Mens Anna gikk for å sjekke inngangsdøren, forsøkte Jørgen å skru på lyset på soverommet. Strømmen var borte.

FØR SKREDET: Nystulia avbildet fra drone i 2017. Pilen viser bygningen Sandman-familien bodde i. Foto: Privat

– Jeg skulle følge etter Anna og hadde akkurat kommet ut av soverommet, da huset raste. Min første tanke var: Det er ikke nok at noen forsøker å bryte seg inn. Nå holder de på å rive huset også. Så jeg ble mer sint, enn jeg ble redd, forteller han.

– På den annen side gikk det så veldig fort, så det var den første og eneste tanken som rakk å gå gjennom hodet. Så falt jeg over ende.

Da Sandman kom til seg selv, lå han under en del av taket. Han fikk hjelp av kona Anna til å komme seg ut.

Hele den sammenraste bygningen hadde da flyttet seg flere hundre meter.

ETTER SKREDET: Bygningen flyttet seg flere hundre meter i raset. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / Pool

– Når vi har tatt oss ut så ser vi jo disse kraterveggene langt borte. Og vi ser etter en liten stund også at vi er på helt feil sted. Det er ikke som det har rast rundt omkring oss, men vi har rast ut. Man forsto jo at det var enorme krefter som var involvert. Mildt sagt surrealistisk og uvirkelig på alle vis, sier han.

De to bestemte seg for at det var best å bli der de var. De oppdaget også at et av garderobeskapene deres lå rett ved siden av dem.

– Så vi får på oss jakker. Det er veldig kaldt, det blåser og snør. Er du i bare pysjamas da, så er det kaldt.

HJEMME I HAGEN: Jørgen Sandman og Zajka i hagen i Nystulia. Foto: Privat

Etter noen minutter oppdager Sandman at hunden Zajka kommer ut på en annen side av deres sammenraste hjem. Dalmatineren var på soverommet da skredet gikk.

– Jeg roper på henne, men hun reagerer ikke, og det ser også ut som hun har litt vondt for å gå.

Anna løper bort til Zajka, løfter henne opp og bærer henne til der ekteparet sitter. De legger en jakke under hunden og venter på hjelpen de håper skal komme.

– Så sitter vi der til det første og det andre helikopteret dukker opp, og vi begynner å innse at vi kommer til å ta oss ut av dette levende.

REDNINGSAKSJON: Et av de første bildene VGs fotograf tok av redningsaksjonen morgenen 30. desember. Foto: Jørgen Braastad, VG

Etter rundt en og en halv time blir ekteparet hentet opp i et redningshelikopter.

– Dessverre måtte vi etterlate Zajka. Det var ganske naturlig, for først og fremst gjelder det å redde menneskeliv, og du løfter ikke en hund på 30 kilo uten at du er sikker på at du kan holde henne fast. Det føltes bittert, ettersom vi visste at hun både var i live, men også skadet, men det måtte vi bare akseptere.

Brannkonstabel og dronepilot Jonas Amundsen i Nedre Romerike Brann og Redningsvesen var på hytta på fjellet da han fikk innkallingen etter raset. Det var bare å kaste seg i bilen.

SØK OG SIKRING: Droner har blitt brukt i både redningsaksjonen og for å sikre letemannskapene. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl, VG

I den første hektiske fasen av redningsoperasjonen jobber kun redningshelikopter og politihelikopter i rasområdet, men på ettermiddagen kan også droner settes inn i søket sammen med helikoptrene.

Da dronepiloten kom til rasområdet, gikk tankene hans umiddelbart til raset i Sørum i 2016. Der mistet tre skogsarbeidere livet.

TO KAMERAER: Nedre Romerike brann- og redningsvesens drone er utstyrt med et varmesøkende kamera og et kraftig zoom-kamera. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl, VG

– Hvor skal man begynne? Det er et gigantisk område, men vi delte oss inn i sektorer og en naturlig start er å se rundt bygningsmasser, sier Amundsen til VG.

Amundsen var blant de første dronepilotene som deltok i søket, sammen med dronepiloter fra Forsvaret, beredskapstroppen og Andøya Space Center.

– Vi tok for oss søk rundt bygningsmassene og jobbet intensivt med det i en god del timer. Etter en stund så får jeg øye på et lyst punkt i det varmesøkende kameraet på dronen.

VARME I RASET: Amundsen oppdaget et lyst punkt i raset, noe som betyr et objekt som avgir varme. Foto: Jonas Amundsen, Nedre Romerike brann- og redningsvesen

– Jeg flyr nærmere for undersøke hva det kan være og får da øye på noe som viser seg å være en hund.

Det var Zajka, som fremdeles lå ved ruinene av familiens hjem.

– Jeg måtte først prøve å se om den var i live. Jeg fløy ikke så høyt over hunden, og med zoom-kameraet kunne jeg se at den pustet. Den lå helt i ro mellom noen bygningsmasser, og jeg forsto egentlig at den ikke klarte å bevege seg. Den lå og slikket på poten, så jeg skjønte at den ikke kom seg noen vei.

PUSTET: Med zoom-kameraet på dronen så Amundsen at Zajka pustet, men var skadet. Foto: Jonas Amundsen, Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Amundsen meldte fra til innsatsleder, som koordinerte med redningshelikopter. Etter 20 timer i raset, ble den skadede hunden reddet opp fra raset av en redningsmann som ble firt ned fra et helikopter.

– Oppgaven var å få den hunden ut, og dronen har ikke noen løftekapasitet, så her er det mange som har spilt på lag, sier dronepiloten.

Fire uker etter at raset gikk, flyr Amundsen fremdeles drone ved rasområdet. Nå er oppgaven å sikre letemannskapene som søker etter de tre som fremdeles er savnet. Ti mennesker mistet livet i det tragiske raset.

DRONEN: Amundsen flyr en drone som er designet for redningsaksjoner og krevende flyforhold. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl, VG

– Vi er naturligvis veldig takknemlige, sier Jørgen Sandman om Amundsen og de andre redningsmannskapenes innsats.

– Vi får betrakte oss som veldig heldige som slapp unna på den måten vi gjorde, sier han.

Sandman brakk kragebeinet i raset og ble innlagt på Kongsvinger sykehus.

BLE SKADET: Jørgen Sandman sammen med kona Anna og datteren Michelle. Foto: Privat

Om morgenen dagen etter raset fortalte han en sykepleier om hva de hadde opplevd under raset og at de var lei seg fordi de hadde måtte etterlate dalmatineren.

Da ba sykepleieren om unnskyldning og forsvant ut, før hun kom tilbake etter noen minutter med en annen sykepleier og fortalte at en dalmatiner hadde blitt reddet ut av raset i løpet av natten.

– Vi fikk tårer i øynene alle tre. Det føltes veldig, veldig flott. Det er ganske fantastisk at vi klarte oss alle sammen.

Senere samme dag så Sandman på NRK at kona Anna og datteren Michelle ble gjenforent med Zajka.

GJENFORENT: Enorm gjensidig gjensynsglede da Zajka og matmor og lillematmor endelig møtte hverandre igjen dagen etter raset. Foto: NRK

– Jeg så at Zajka var ganske medtatt, og det er ikke så rart. Hun var ikke like pigg og glad som hun vanligvis er, men det var ingen tvil om at hun var glad for å se matmor og lillematmor. Det var veldig flott å se.

Sandman sier at Zajka ble funnet liggende på en av familiens jakker på samme sted som de måtte etterlate henne.

– Jeg tror det er sånn at hun følte seg trygg så lenge hun kjente lukten av oss, og det er det som har gjort at hun ikke har forsøkt å ta seg noe sted. Hun ventet helt enkelt på at de kommer nok snart og henter meg, sier matfar.

SKADET POTE: Zajka skadet poten sin i raset. Foto: Privat

Hunden skadet den ene poten stygt i raset. Hun har vært innlagt på dyresykehus, har måtte amputere en klo og fått transplantert en pute under poten. Zajka er nå utskrevet, men skal snart gjennom en operasjon til.

– EMPET Skedsmo Dyresykehus har stilt opp på en måte som er helt fantastisk, og personalet der er suverent. Vi er der annenhver dag og bytter bandasje, og de sier det så langt leges på måten de håper på.

Nå er Zajka hos matmor og matfar, som fremdeles bor på evakueringshotellet Olavsgaard i påvente av å få flytte inn i en leilighet i Ask i begynnelsen av mars.

Dalmatineren har taklet den tøffe opplevelsen godt.

– Det finnes ingen tegn på at hun har fått mental juling av dette. Hun er i veldig høy grad den samme som hun alltid har vært. Hun er glad og vil treffe andre mennesker, så det virker som hun har klart den biten veldig bra.

Sandman ser frem til at de to turkameratene kan legge ut på tur igjen.

– Vi er litt av et radarpar, hun og jeg. Vi har gått uendelig mange kilometer sammen. Zajka og jeg har nå gått tur i ti år sammen, og det ser ut til vi kan få fortsette å gå tur i et antall år til.