KRITISK: Frp-leder Siv Jensen mener Solberg-regjeringen har sviktet på grensekontroll under corona-pandemien, og sier at det må granskes av den kommende corona-kommisjonen. Foto: Harald Henden

Frp-Siv: Vil granske mangelen på grensekontroll

Frp-leder Siv Jensen kritiserer Solberg-regjeringen for «total mangel på kontroll» på grensene, og hvem som har reist inn i Norge de siste månedene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hun tar til orde for at trafikken over grensen skal stå sentralt når hele pandemi-forløpet i Norge skal undersøkes av en fremtidig corona-kommisjon:

– Kontrollen ved grensene kommer til å bli en viktig del av evalueringen når vi kommer dit, sier Frp-lederen til VG.

– Det er den totale mangelen på kontroll som vi har kritisert. Helt siden august har vi krevd obligatorisk testing av alle som reiser inn i Norge. Vi har også stilt spørsmål ved kombinasjonen av testing, karantenebestemmelser og karantenehotell, legger hun til.

Innreiseregisteret, som ble innført i starten av januar, har frem til mandag morgen registrert 180.204 grensepasseringer inn til Norge.

SVINESUND: I denne rundkjøringen på Svinesund har utlendinger kjørt rett til Oslo istedenfor å kjøre til teststasjonen. Foto: Gisle Oddstad

Av disse oppga 48.438 reisende at de var unntatt kravet om innreisekarantene.

– Vi har hatt en situasjon hvor regjeringen hele veien har slept beina etter seg og ikke prioritert ressurser til dette formålet. Det har skjedd til tross for at man hver gang det blir lettelser, har fått en smitte-oppblomstring, sier Siv Jensen.

– Flommet over grensen

Etter nesten 11 måneder med restriktive tiltak for alle i Norge, mener den tidligere finansministeren at det er en sammenheng mellom grensepasseringer og nedstengning;

– Konsekvensene er mange. Noen har mistet jobben, mange er blitt permittert, mens andre har sittet på hjemmekontor helt siden mars.

– Har folk i Norge betalt en for høy pris for å holde grensene åpne?

– Ja, muligens. Særlig utover høsten har det vært provoserende for mange at vi blir lagt under knallharde tiltak og restriksjoner, mens grensene har vært helt uten kontroll. Regjeringen har sakte kommet med tiltak her og der, men det har stort sett vært på papiret og ikke i realiteten. Det har jo flommet folk over grensen og inn.

– All verdens unnskyldninger

Regjeringens forsikringer om at de førte kontroll med grensene og ordningene med karantenehotell og isolasjon har Frp fått grundig motbevist, ifølge Jensen:

– Mange har ringt og sendt e-poster til oss og fortalt om total mangel på kontroll, hvordan det bare har vært å spasere over grensen, og inn, blant annet på Gardermoen. Ingen kontrollerte, du måtte knapt vise passet ditt, og ingen nevnte noe om testing eller karantenebestemmelser. Det var ikke godt nok, sier Frp-lederen.

Hun mer enn antyder at regjeringen har kommunisert ut ordninger som åpenbart ikke har vært gode nok:

– Her har de kommet med all verdens unnskyldninger, i forhold til testkapasitet og ressurser. Men tenk bare hvilke enorme ressurser som er satt inn i samfunnet på andre områder i samfunnet for øvrig, og hvilke konsekvenser restriksjonene har fått for folk.

I forrige uke bestemte regjeringen seg for å innføre obligatorisk testing av alle som vil reise inn i Norge, ved alle grenseovergangene, flyplasser med utenlandstrafikk, og i de største havnene.

Siv Jensen sier at det var på høy tid:

– Da regjeringen til slutt bestemte seg for å stenge, så fikk de vår støtte til det, men da sa vi også at det var helt avgjørende å bruke de neste 14 dagene godt. Så kan man eventuelt åpne igjen når gode kontrollmekanismer er på plass.

– Hva skal til for å åpne igjen?

– Man må vite hvem som kommer til landet. Man må vite at de testes, man må vite at de går i karantene og man må kontrollere at de forblir der gjennom karantenetiden. Det var dette de hadde null kontroll med.

– Det har jo vist seg at bare en bagatellmessig andel lot seg teste frivillig.

Falske attester

Frp-lederen mener det hører inn i den samme fortellingen at regjeringen ville akseptere attester fra utlandet om at den reisende var testet og at testen var negativ.

– Tenk at det var mulig, bare å skaffe seg en tilfeldig attest og det var det som skulle til for å reise fritt inn. Så nå er jeg spent på de neste to ukene: Hva gjør regjeringen nå, og hvor god blir denne kontrollen? Vi får fortsatt eksempler på at folk klarer å passere grensen utenom kontrollene, der hvor det ikke er bom stopp, sier Jensen.

KRITISK: Frp-leder Siv Jensen mener Solberg-regjeringen har sviktet på grensekontroll under corona-pandemien. Foto: Hallgeir Vågnes

– Hvem bør få glede av de neste lettelsene, dersom dette fungerer og smitten går ned?

– Jeg er ingen smittevernekspert, så de faglige rådene overlater jeg til folkehelsemyndighetene. Men regjeringen må utsatt videreføre streng kontroll ved grensene, for det er importert smitte som har ført til mange av oppblomstringene. Det er ikke greit. Så nå forventer vi at de har kontroll, sier Frp-lederen.

Mæland: – Kan ikke stenge helt

I en e-post til VG skriver justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen har innført noen av de strengeste innreiserestriksjonene i Europa.

– Det er helt nødvendig, men vi kan ikke stenge helt.

JUSTISMINISTER: Monica Mæland (H). Foto: Tore Kristiansen

Samfunnskritisk funksjon

– Vi må ha mat, vi må ha medisiner og vi må ha utstyr og teknisk ekspertise. Samtidig skal vi kontrollere og bortvise de som ikke tilfredsstiller kriteriene.

Mæland mener regjeringen har kontroll over hvem som kommer til Norge.

– For å få lov til å komme inn i Norge må arbeids- eller oppdragsgiver dokumentere at nettopp den stillingen er samfunnskritisk og den dokumentasjonen må medbringes når man ankommer Norge, skriver hun og fortsetter:

– I tillegg så er det ikke slik at unntakene fra innreiserestriksjonene innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler for smitteverntiltak som eksempelvis testing, registrering, karantene og isolering.

Testing, ikke stopp

Men Siv Jensen sier at Frp aldri har foreslått å stenge grensene helt.

– Vårt forslag har hele tiden vært obligatorisk testing på grensen,. Vi har aldri foreslått full lukking av Norge. Vi er avhengig av varetransport både inn og ut for å hindre at verdensøkonomien gikk i stå, og ikke minst av hensyn til matforsyning, sier hun.