EN ANNERLEDES TORSDAG: – Det jeg sitter igjen med er at jeg ikke burde vært så ukritisk, sier Stine Vorren om besøket hun fikk torsdag ettermiddag. Foto: Privat

Torsdag rømte en fange fra Drammen fengsel – så fikk Stine (35) besøk

Stine Vorren trodde rømlingen var en håndverker som hadde gått seg bort. – Vurderingsevnen min er nok ikke helt på topp, sier hun.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stine Vorren (35) og en medstudent var midt i en digital forelesning om norsk didaktikk da de hørte en merkelig lyd fra underetasjen.

Vorren ble redd og nysgjerrig på én gang. Hun tok med seg Macen og gikk ned trappen for å sjekke.

En mann i 30-årene med mørkt, kort hår sto i hagen og banket på ytterdøren.

Han hadde ikke på seg yttertøy og var gjennomvåt.

Vorrens frykt forsvant. Hun åpnet døren.

Mannen spurte om veien til ei blokk som ligger i nærheten.

– Han sa at han hadde gått i dyp snø, og at han ikke fant veien. Jeg trodde han var en håndverker som hadde gått seg vill. Derfor sa jeg at han kunne komme inn og gå ut ytterdøren på den andre siden av huset, siden det er nærmere blokka han skulle til, forklarer Vorren til VG.

Var på besøk i noen minutter

Men mannen var ikke en bortkommen håndverker.

Han var en varetektsfange som torsdag morgen rømte fra Drammen fengsel – et fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

Det var Drammens Tidende som først skrev om Stines uvanlige besøk.

Vorren sier at hun ikke hadde fått med seg at mannen var etterlyst, og at politihelikopter og hund prøvde å finne fangen.

– Jeg var dypt konsentrert og veldig opptatt med forelesning, forklarer hun.

Mannen fremsto ikke truende, forteller Vorren videre.

– Jeg forklarte ham bare veien opp til blokka han spurte om veien til. Det eneste jeg stusset over, var at han hadde så lite klær. Han sa at han var så kald.

Vorren anslår at mannen oppholdt seg i boligen hennes i cirka fem minutter.

Da han gikk, var hun og medstudenten – som hadde overhørt det hele – enige om at det som nettopp hadde skjedd var litt rart.

Politiet på besøk

15 minutter senere fikk Vorren besøk igjen. Denne gangen var det politiet og en schæferhund som sto på døren.

– De kom inn fra begge sider av huset og lurte på om jeg hadde en mann inne i huset. Men det hadde jeg jo ikke lenger, forklarer Vorren.

Kort tid etter ble mannen, uten dramatikk, pågrepet noen hus unna Vorrens bolig.

Ifølge politiets Twitter-konto var det politihelikopteret som observerte mannen og sørget for at patruljer ble sendt dit. Han ble deretter sendt til arresten.

– Glad for at ungene ikke var her

Etter pågripelsen har Vorren lest seg opp på saken. Hun angrer på at hun slapp inn fangen.

– Vurderingsevnen min er nok ikke helt på topp. Det jeg sitter igjen med er at jeg ikke burde vært så ukritisk. Jeg er glad for at ungene ikke var her og for at det gikk bra.

– Jeg kan ikke slippe fremmede folk inn i huset mitt på den måten, konkluderer hun.

Det er visstnok Vorrens samboer enig i.

– Han er fortsatt ganske skjelven og har gitt meg beskjed om at jeg må lukke opp vinduet og spørre hva den utenfor vil neste gang, sier hun og ler.

– Nei, uffameg. Dette er jo sånn man ser på film. Man tenker ikke at man skal finne en rømling fra fengselet i hagen sin, liksom, avslutter hun.

STAKK AV FRA FENGSEL: Mannen som rømte, soner en dom i Drammen fengsel og skal ifølge politiet ha knust et vindu som han krøp ut av. Foto: Helge Mikalsen, VG

Knuste et vindu og krøp ut

Drammen fengsel er som nevnt et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Ifølge kriminalomsorgen.no betegnes det som et lukket fengsel med mur eller et høyt gjerde rundt.

Det innebærer at alle dører skal være låst, og at de innsatte er innelåst på sine celler når de ikke er i arbeid, på skole eller deltar i fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene.

Så hvordan klarte mannen å rømme?

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø forteller til VG at den innsatte knuste et lite vindu på sin egen fengselscelle natt til torsdag.

– Han krøp ut av vinduet, falt ned to meter og kom seg ut av fengselet, forklarer han.

Steinstø presiserer at mannen nå er tilbake der han skal være.

VG har vært i kontakt med Drammen fengsel og spurt hvordan det var mulig for den innsatte å rømme. De henviser til politiet og ønsker ikke å kommentere saken.